Les Roches : Le Gourou d'Airbnb comme mentor Pour le lauréat de « The Next Disruptor »

L'innovation et l'esprit d'entreprise font partie de l'ADN des Roches. Par le biais du concours « The Next Disruptor » ouverts aux lycéens du monde entier, Les Roches souhaite permettre aux talents de demain de développer les idées qui auront un impact positif sur l'environnement, la culture, l'expérience client, la satisfaction des employés ou encore la rentabilité. Les défis actuels offrent l'opportunité parfaite aux acteurs du secteur de repenser et d'améliorer les modèles économiques et stratégiques de l'hôtellerie.

Une sélection en partenariat avec « The Growth Works »

Le concours comprend trois épreuves à l'issue desquelles trois finalistes sont invités au Campus les Roches à Crans-Montana (Suisse). Sur place, ils présentent leur produit ou service à un jury composé d'experts du secteur, de membres du corps enseignant, d'investisseurs, de fondateurs de start-ups et de dirigeants. La créativité, la faisabilité commerciale de leur proposition et son potentiel disruptif ainsi que leur capacité à la concrétiser font partie des éléments sur lesquels les participants sont évalués. La sélection aura lieu en partenariat avec « The Growth Works », spécialiste de la planification de la reprise de l'activité hôtelière, qui accompagne les entreprises dans la mise en place des équipes, des processus et des produits leur permettant d'accélérer leur croissance.

Mentorat des étudiants par le gourou d'Airbnb

Cette année, le lauréat aura le privilège de bénéficier d'une séance de coaching exclusive avec Chip Conley, l'entrepreneur à succès et pionnier dans le secteur des boutique hôtels, qui a notamment accompagné les fondateurs d'Airbnb pour transformer leur start-up technologique à forte croissance en une marque hôtelière mondiale. Selon Chip : « La passion pour l'hospitalité est un état d'esprit dont les racines sont profondes et qui dure à vie. Le partage du savoir dans ce domaine en constante évolution est plus important que jamais. Je suis ravi de m'associer aux Roches pour transmettre les connaissances que j'ai acquises au fil des ans avec les esprits brillants des leaders de demain. »

Le grand gagnant et entrepreneur-étudiant le plus innovant remportera une bourse complète pour le cursus du Bachelor en Global Hospitality Management au Campus Les Roches de Crans-Montana en Suisse ou à celui de Marbella en Espagne.

Avec le concours « The Next Disruptor », l'institut de hautes études lance un appel mondial aux jeunes talents et leur offre l'occasion de se préparer à devenir les fondateurs visionnaires de demain.

Pour en savoir plus et participer au concours :

lesroches.edu/nextdisruptor

A propos de Les Roches

Les Roches est une institution Suisse centrée sur le développement des talents et entrepreneurs de demain. Etabli en 1954, Les Roches propose des diplômes de Bachelor et Master dans le Management hôtelier basés sur la méthode d'enseignement suisse. Avec trois campus en Suisse, Espagne, et Chine; un corpus d'étudiants de plus de 100 nationalités, l'institution offre une expérience unique et multiculturelle.

Les Roches est classé 4ème meilleur établissement d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde et 3ème en matière de réputation employeur (QS World University Rankings, 2021). Institution Membre du Groupe Sommet Education, Les Roches bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Pour plus d'information, visitez notre site.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1474133/Les_Roches_ChipConley.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1474134/Les_Roches_way_of_life.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1474135/LesRoches_Logo.jpg

CONTACT PRESSE

Anouck Weiss

VP Communication Sommet Education Group

[email protected]

Related Links

https://lesroches.edu/



SOURCE Les Roches