Novo Diretor Nacional da Arcadis para a Península Ibérica

AMESTERDÃO, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Arcadis, líder global em soluções sustentáveis de design, engenharia e consultoria para ativos naturais e construídos, tem o prazer de confirmar a nomeação de Pablo Espinosa como Diretor Nacional da Arcadis Iberia (Espanha e Portugal).

Com efeito imediato, Pablo, que se encontra na Arcadis há mais de oito anos, sucede no cargo a Kristof Peperstraete, que lidera 200 colegas na região.

Pablo, de 38 anos, assume as suas novas funções para além do cargo de Diretor Global de Fusões e Aquisições (M&A), que ocupa desde novembro de 2021. A sua missão nesta função é promover o crescimento estratégico e a transformação global, identificando e executando fusões e aquisições que estejam alinhadas com a estratégia global da Arcadis.

Pablo tem um mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de Granada, em Gestão de Projetos de Construção pela Universidade Heriot-Watt e um MBA Global pela Alliance Manchester Business School. Tendo ocupado vários cargos na Arcadis, a sua experiência varia entre a liderança de projetos nos setores da aviação, educação e retalho e a promoção do crescimento e inovação na equipa Places UK, para além da especialização em financiamento de Fusões e Aquisições (M&A) nos últimos anos.

Ele disse: "Estou entusiasmado por assumir este novo papel excitante para trabalhar com as equipas da Arcadis na Península Ibérica. A minha ambição para os próximos anos é consolidar as nossas bases sólidas e acelerar o crescimento sustentável da empresa na Península Ibérica, combinando colaboração, inovação e excelência operacional – sempre focados na geração de valor para os nossos clientes.

"Além disso, continuarei a trabalhar na equipa global de Fusões e Aquisições (M&A) para apoiar a expansão estratégica global da Arcadis. Esta perspetiva global e estratégica será uma mais-valia nas minhas novas responsabilidades na Península Ibérica, assegurando o pleno alinhamento com os objetivos estratégicos do Grupo."

SOBRE A ARCADIS

A Arcadis é um parceiro global líder na promoção de alguns dos projetos mais transformadores do nosso tempo. Ajudamos os clientes a fazer escolhas sustentáveis, combinando inovação digital, conhecimento humano e competências orientadas para o futuro nos setores do ambiente, energia, água, construção, transportes e infraestruturas. Levando o design, a engenharia, a arquitetura e a consultoria para o nível seguinte, utilizamos perspetivas baseadas em dados para cocriar ambientes que refletem as necessidades do negócio dos nossos clientes e das partes interessadas. Com 36.000 pessoas, unimos o conhecimento global para enfrentar desafios como o clima, a segurança e a diversificação energética e as cidades habitáveis, melhorando a qualidade de vida através da nossa presença em mais de 30 países. Em 2024, alcançamos 5 mil milhões de euros em receitas brutas. Saiba mais em www.arcadis.com

