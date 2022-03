Numa iniciativa inédita, a VINCI Airports, a World of Women e a Code Green trazem obras de arte digital aos aeroportos um pouco por todo o mundo no Dia Internacional da Mulher

Para conseguir dar vida a este projeto, a VINCI Airports, o maior operador privado de aeroportos do mundo, em parceria com a CODE GREEN, instituição sem fins lucrativos, a CODE GREEN, liderada por Inna Modja - artista, músico e ativista climática do Mali - e a WORLD OF WOMEN liderado por Yam Karkai cofundador e artista da coleção NFT, centrada em mulheres de elevado relevo, apresentando obras de arte digital de diversas mulheres influentes.

VINCI Airports apresenta assim aos seus passageiros obras de arte das artistas digitais Alexa Meade, Allison Harvard, Amber Vittoria, Diela Maharanie, Dong Lu, Elise Swopes, Inna Modja, Izzako, Jess Bianchi, Lana Denina, Laurel Charleston, Laya Mathiksara, Linda Dounia Rebeiz, Livia Elektra, Marjan Moghaddam, Roya, Serwah Attafuah, Shavonne Wong, Synchrodogs, Vaby Vel, Zhuk e Yam Karkai. Algumas das obras de arte foram divulgadas pela primeira vez no Fórum Económico Mundial, angariando mais de 250.000 dólares para a iniciativa Great Green Wall - soluções climáticas lideradas por mulheres, uma iniciativa em África que cultiva um muro de 8000 km de árvores em toda a largura do continente, desde o Senegal até Djibuti.

Esta iniciativa lembra o quanto o sector aeroportuário, e a mobilidade em geral, contribuem positivamente para a amplitude cultural, ao permitir o contacto humano e a descoberta do outro. A ativação destaca também as ligações entre tecnologia, proteção ambiental e igualdade de género - com mulheres e raparigas, consideravelmente, as maiores vítimas da emergência climática acelerada. A VINCI Airports está igualmente a dar um impulso, no apoio das carreiras das mulheres na sua rede. As mulheres constituem 37% da sua força de trabalho e ocupam cada vez mais posições de liderança como CEOs de aeroportos na República Dominicana, Camboja, Brasil, Estados Unidos e França.

Nicolas Notebaert, CEO da VINCI Concessions e Presidente da VINCI Airports, declarou: "Estamos orgulhosos de colocar os nossos aeroportos ao serviço de uma mensagem ambiental tão forte de mulheres artistas. Esta colaboração encarna os compromissos mais fortes da VINCI Airports: tornar o transporte mais sustentável e mais inclusivo. Diversidade e equidade de género estão no ADN da aviação: a mobilidade aproxima as pessoas e ajuda a construir um mundo mais aberto".

A CEO do Code Green, Inna Modja, afirmou: "É inspirador ver um líder da mobilidade como a VINCI Airports abraçar a luta para descarbonizar o sector dos transportes e defender o papel da diversidade na sua rede. Tornou-se um parceiro natural na exibição destas poderosas obras de arte em aeroportos de todo o mundo, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, destacando as ligações entre justiça climática e igualdade de género para um público verdadeiramente global".

A Cofundadora e artista do World of Women, Yam Karkai afirmou: "Na World of Women, gostamos de ter um impacto para além do Espaço NFT. E acreditamos que este é um exemplo de que nos apercebemos disso, ao sermos capazes de curar e participar nesta primeira exposição mundial da NFT, ao lado de artistas talentosos. Estamos orgulhosos de o estar a conseguir ao lado do nosso parceiro Code Green, com quem estabelecemos parcerias para alargar as nossas ações caritativas a causas ecológicas; e com os aeroportos da VINCI, que está a acelerar os seus planos para apoiar mais mulheres em posições de liderança, que é tipicamente o tipo de mudança que queremos ver no mundo".

