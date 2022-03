En première mondiale, VINCI Airports, World of Women et Code Green mettent en valeur l'art NFT dans un réseau mondial d'aéroports pour la Journée Internationale des Femmes

Pour mettre en œuvre cet événement mondial, VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, s'associe à CODE GREEN, association à but non lucratif basée sur la blockchain, dirigée par Inna Modja, artiste, musicienne et militante malienne pour le climat, et à WORLD OF WOMEN, association dirigée par Yam Karkai, cofondatrice et artiste de la collection NFT féminine la plus vendue avec un travail qui valorise la diversité et le talent des femmes.

VINCI Airports permettra à ses passagers de découvrir les œuvres digitales d'Alexa Meade, Allison Harvard, Amber Vittoria, Diela Maharanie, Dong Lu, Elise Swopes, Inna Modja, Izzako, Jess Bianchi, Lana Denina, Laurel Charleston, Laya Mathikshara, Linda Dounia Rebeiz, Livia Elektra, Marjan Moghaddam, Roya Serwah Attafuah, Shavonne Wong, Synchrodogs, Vaby Vel, Zhuk et Yam Karkai. Lors d'une exposition au Forum économique mondial, ces œuvres avaient levé plus de 250 000 dollars pour des solutions climatiques pilotées par des femmes dont la « Grande Muraille verte » - une initiative africaine pour végétaliser le continent africain sur toute sa largeur – 8 000 km du Sénégal à Djibouti.

Cette initiative rappelle que l'aéroportuaire, et la mobilité en général, contribuent à l'ouverture culturelle par le contact humain et la découverte. Elle souligne les liens entre technologie, environnement et égalité des genres - les femmes et les jeunes filles étant les premières victimes de l'urgence climatique. Actrices de la transition environnementale, les femmes représentent 37% des effectifs de VINCI Airports et dirigent les aéroports du réseau en République Dominicaine, au Cambodge, au Brésil, aux Etats-Unis et en France.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "Nous sommes fiers de mettre nos aéroports au service des artistes féminines pour porter un message environnemental aussi fort. Cette collaboration incarne les engagements les plus importants de VINCI Airports : rendre le transport plus durable et plus inclusif. La diversité et l'égalité des genres sont dans l'ADN de l'aviation, car la mobilité rapproche les gens et contribue à construire un monde ouvert".

Inna Modja, directrice générale de Code Green, a déclaré : "C'est une source d'inspiration de voir un leader de la mobilité comme VINCI Airports s'engager dans la lutte pour la décarbonisation du secteur des transports, et défendre le rôle de la diversité dans son réseau. Cela fait d'eux un partenaire naturel. Présenter ces œuvres d'art percutantes dans les aéroports du monde entier à l'occasion de la journée internationale des femmes va mettre en lumière les liens entre justice climatique et égalité des sexes auprès d'un public véritablement mondial".

Yam Karkai, co-fondatrice de World of Women et artiste, a déclaré: "Chez World of Women, nous souhaitons avoir un impact au-delà de la sphère NFT. C'est ce que démontre cette initiative, qui nous permet d'organiser et de participer à cette toute première exposition mondiale de NFT, aux côtés d'artistes talentueux. Nous sommes fiers de réaliser cet exploit aux côtés de notre partenaire Code Green, et de VINCI Airports, qui accélère ses plans pour soutenir davantage de femmes à des postes de direction, ce qui est typiquement le type de changement que nous voulons voir dans le monde".

