O duo de DJs NERVO e a Heineken® apresentam um espetáculo único em balão de ar quente para comemorar o regresso da F1® ao Brasil

Para dar início ao fim de semana da corrida, as NERVO, um duo de DJs australianas, que também são irmãs, juntaram-se a Daniel Ricciardo, seu compatriota, amante de música e piloto da McLaren, num evento de lançamento em Interlagos, juntamente com a lenda brasileira de Fórmula 1®, Felipe Massa, David Coulthard e Sir Jackie Stewart. O evento também contou com uma atuação exclusiva dos DJs brasileiros Cat Dealers, um dos maiores nomes da cena eletrónica internacional.

No domingo, as NERVO subirão aos céus sobre a pista para dar aos fãs em Interlagos uma atuação exclusiva antes da corrida, proporcionando o cenário perfeito para os fãs desfrutarem dos seus maiores sucessos de uma forma socialmente distante e responsável.

Os fãs em casa poderão ver a transmissão do espetáculo, bem como a participação dos Cat Dealers, na segunda-feira.

Antecipando o espetáculo no balão de ar quente, as NERVO comentaram: "Temos tocado em alguns locais bastante únicos em todo o mundo, mas não acho que nada se compara a tocar num balão de ar quente sobre a pista aqui em São Paulo e, portanto, mal podemos esperar! Adorámos conhecer hoje o nosso compatriota e amante de música, Daniel Ricciardo, e esperamos que todos gostem do espetáculo."

Daniel Ricciardo, piloto da McLaren, comentou: "Que forma fantástica de começar o fim de semana da corrida - misturando as minhas duas coisas favoritas - F1® e música! A McLaren e o Brasil tiveram sempre uma ligação especial, particularmente nesta pista e, por isso, fazer algo especial aqui parece ser a coisa certa. Ter DJs da minha terra natal torna-o ainda mais incrível!"

Sobre a atuação, os Cat Dealers afirmaram: "No Brasil, somos apaixonadospela F1 e esta corrida em Interlagos é uma grande parte da cultura brasileira. É um dos eventos maiores e mais icónicos do Brasil; portanto, sentimo-nos honrados por termos sido convidados pela Heineken para atuar neste cenário único."

Os fãs podem assistir à transmissão no serviço de transmissão EDM Beatport, no canal oficial de F1® no Facebook, bem como no canal do Facebook das NERVO e nos canais do Facebook e do YouTube dos Cat Dealers, na segunda-feira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687187/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687188/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687189/3.jpg

SOURCE Heineken