Piloto amador surpreende em vitória sobre Max Verstappen, triplo campeão mundial de F1®, na emocionante final do Heineken® Global Player 0.0 Portugal - Português Portugal - English USA - English APAC - English Heineken 07 dez, 2023, 15:19 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo AMESTERDÃO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um piloto amador de corridas simuladas fez notícia ao conseguir o impensável: derrotar Max Verstappen, triplo campeão mundial de F1®, numa reviravolta emocionante na final do Heineken® Global Player 0.0. Este duelo global, realizado entre as paredes históricas da primeira fábrica de cerveja da Heineken®, em Amesterdão, assinala uma nova era para as corridas simuladas ("sim racing"). Continue Reading

F1 world champion Max Verstappen joins Heineken at the global final of Player 0.0 sim racing competition together the finalists Joao Puana of Brazil, Floris Wijers of the Netherlands, Marc-Antoine Liboiron if Canada and Rivaldo Campos of Mexico at the global final of Player 0.0 sim racing competition, hosted at the Heineken Experience on December 06, 2023 in Amsterdam Finalist Floris Wijers of the Netherlands celebrates winning at the global final of Player 0.0 sim racing competition, hosted at the Heineken Experience on December 06, 2023 in Amsterdam Finalist Floris Wijers of the Netherlands celebrates winning at the global final of Player 0.0 sim racing competition, hosted at the Heineken Experience on December 06, 2023 in Amsterdam Max Verstappen joins Heineken at the global final of Player 0.0 sim racing competition and hands over the trophy for finalist Floris Wijers of the Netherlands hosted at the Heineken Experience on December Max Verstappen racing at the global final of Player 0.0 sim racing competition, hosted at the Heineken Experience on December 06, 2023 in Amsterdam The global final of Player 0.0 sim racing competition, hosted at the Heineken Experience on December 06, 2023 in Amsterdam

A campanha Player 0.0 da Heineken é uma emocionante iniciativa de jogos de vídeo desenvolvida pela Heineken® e por Verstappen, para criar uma nova experiência virtual de corridas para os fãs, que culminou com os jogadores vencedores a competirem contra o próprio Max.

A iniciativa Player 0.0 faz parte da plataforma global da Heineken de consumo responsável, "When You Drive, Never Drink", a qual foi concebida para promover o consumo responsável, expandindo-se para novos públicos no mundo das corridas virtuais. É de salientar que os melhores pilotos são aqueles que optam por não beber. Numa emocionante corrida de 14 voltas ao circuito de Zandvoort das corridas simuladas, a margem de vitória mínima dos amadores eletrizou o público, destacando o espírito competitivo da campanha.

O confronto global contou com a presença de fortes concorrentes, que foram os vencedores locais de torneios realizados no Canadá, Brasil, México e Países Baixos, culminando todos numa final tensa contra Verstappen. No entanto, numa exibição impressionante de tenacidade, Floris Wijers, um piloto amador dos Países Baixos esteve no centro das atenções, comprovando que a determinação e a competência não conhecem limites.

Rob van Griensven, Diretor Global de Digital da Heineken® - "A vitória deste piloto amador hoje na final do Player 0.0 é mais do que uma vitória; é a demonstração perfeita do espírito da nossa campanha. Combina um talento global no automobilismo com a nossa mensagem de consumo responsável que tornou esta campanha num sucesso global. Estamos empolgados com a forma como isto abre caminho para a próxima temporada, prometendo experiências ainda mais emocionantes para os fãs e uma ênfase contínua na diversão com responsabilidade."

Verstappen partilhou: "Competir contra pilotos tão intensos foi uma oportunidade única de partilhar a minha paixão por este desporto com os fãs do automobilismo. É inspirador ver como o Player 0.0 reúne talentos diversificados unidos pelo compromisso de conduzir de forma segura e esperamos que seja uma inspiração para qualquer pessoa que queira entrar no mundo do automobilismo."

Agora que a temporada de 2023 de corridas simuladas chega ao fim com este ponto alto, a Heineken® começa a preparar uma temporada de 2024 mais emocionante. Pretende expandir a presença global do Player 0.0 e reforçar o respetivo compromisso de promover o consumo responsável através de plataformas inovadoras, ao mesmo tempo que aproveita as suas parcerias automobilísticas a uma escala global.

Desde que entrou no mundo do desporto automóvel em 2016, a Heineken® tem-se empenhado numa mudança efetiva face às atitudes em relação à condução sobre o efeito do álcool e voltou a lançar a sua campanha "When You Drive, Never Drink" em maio de 2022. A Heineken® vai continuar a inovar através das suas campanhas de marketing com a F1®, tendo o seu anúncio criativo "The Best Driver" (o melhor condutor) da campanha "When You Drive, Never Drink" de 2023 sido lançado no início deste ano. Além disso, a Heineken® comprometeu-se a investir mais de 10% de todos os orçamentos para multimédia para apoiar os programas de consumo responsável de bebidas alcoólicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294838/Heineken_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294846/Heineken_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294843/Heineken_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294840/Heineken_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294842/Heineken_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294839/Heineken_6.jpg