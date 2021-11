DJ-duo NERVO en Heineken® gaan de lucht in met een unieke ballon-voorstelling om de terugkeer van F1 naar Brazilië te vieren

Op zondag zal NERVO boven de racebaan zweven om fans op Interlagos voor de race een exclusieve voorstelling te geven, zodat de fans de perfecte setting hebben om op gepaste afstand en op een verantwoorde manier te genieten van hun grootste hits.

Fans thuis kunnen op maandag een stream van hun voorstelling bekijken, evenals de set van Cat Dealers.

Vooruitblikkend naar hun optreden vanuit de heteluchtballon, zei NERVO: "We hebben op een aantal unieke locaties over de hele wereld gespeeld, maar ik denk dat niets te vergelijken valt met het spelen in een luchtballon boven het circuit hier in São Paulo, dus we staan te popelen! We vonden het leuk om vandaag collega Aussie en muziekliefhebber Daniel Ricciardo te ontmoeten en we hopen dat iedereen van de show geniet."

McLaren-coureur Daniel Ricciardo: "Wat een geweldige manier om het raceweekend te beginnen, met een combinatie van mijn twee favoriete dingen: F1® en muziek! McLaren en Brazilië hebben altijd een speciale band gehad, vooral op dit gebied, waardoor het goed voelt om hier wat bijzonders te doen. De aanwezigheid van dj's uit mijn eigen land maakt het des te mooier!"

Cat Dealers over de voorstelling: "In Brazilië zijn we gek opF1 en deze race in Interlagos vormt een groot deel van de Braziliaanse cultuur. Het is een van de grootste en meest iconische evenementen in Brazilië, dus we zijn vereerd dat we door Heineken zijn uitgenodigd om in deze unieke setting te presteren."

Fans kunnen de stream op maandag bekijken op EDM streaming service Beatport, het officiële F1® Facebook-kanaal, evenals NERVO's Facebook-kanaal en Cat Dealers' YouTube- en Facebook-kanalen.

SOURCE Heineken