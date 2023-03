O Hinojosa Packaging Group lança a Foodservice, a sua nova linha de embalagens 100% recicláveis

Esta nova linha inclui um portefólio de embalagens primárias 100% recicláveis, destinadas aos segmentos de bebidas frias, bebidas quentes e preparados alimentares de 4.ª e 5.ª gama.

O compromisso da empresa de reduzir os plásticos descartáveis materializa-se com a sua entrada no setor de foodservice, uma das indústrias mais exigentes no que concerne a sustentabilidade de materiais.

VALÊNCIA, Espanha, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A contaminação por plásticos converteu-se num dos principais problemas para o meio ambiente. Em cada ano, de acordo com a Plastics Europe, produzem-se mais de 368 milhões de toneladas de plástico para embalagens. Tendo em conta este contexto, o Hinojosa Packaging Group, presente em Portugal desde 2020, com a aquisição da Graphicsleader, lançou a linha industrial de Foodservice, uma gama pioneira de embalagens primárias 100% recicláveis e neutras para o meio ambiente no final do seu ciclo de vida, e apresentando-se como uma solução muito viável para alimentos e bebidas já preparados.

Em conjunto com outros produtos do grupo, como o Halopack e o 360GP, a Hinojosa persegue assim o objetivo de ajudar as empresas a incentivar modelos de consumo mais sustentáveis na indústria alimentar e facilitar a integração estratégica da sustentabilidade como alavanca para uma maior competitividade.

O uso de plásticos para embalar alimentos preparados aumentou mais de 33% em 2021, consolidando o setor de foodservice para embalagem como um dos que mais utiliza plásticos. Por este motivo, a empresa acaba de abrir a primeira unidade fabril exclusivamente dedicada à produção de embalagens primárias com base de papel para o negócio de foodservice. Com esta nova unidade, o Hinojosa Packaging Group reforça a sua posição nos segmentos de produção e distribuição de alimentos e bebidas já preparados ou prontos a preparar para as indústrias de alimentação, vending, supermercados ou o canal HORECA (hotelaria, restauração e catering).

Três gamas diferentes

A nova linha de produtos da empresa oferece diferentes soluções onde se utilizam técnicas de impressão adequadas ao contacto com os alimentos. A característica que mais diferencia estas embalagens é o fabrico de unidades feitas numa base de papel 100% reciclável que conta com certificado de compostabilidade.

Os novos modelos dividem-se em três gamas: Beverage, Dairy e FoodContainer. A primeira, destinada a bebidas (frias e quentes); a segunda, destinada a derivados lácteos, como por exemplo iogurtes e gelados; e a terceira, destinada a comidas preparadas de 4.ª e 5.ª gama, que constituem uma grande opção para os serviços de delivery de restaurantes e cadeias de serviço rápido (QSR).

Sobre o Hinojosa Packaging Group

A Hinojosa é uma empresa líder no desenho e fabrico de soluções sustentáveis de embalagem. Com mais de 75 anos de história, o seu modelo baseia-se nos princípios da economia circular.

Graças à inovação permanente, a orientação para o cliente e a procura da excelência, o grupo não deixou de crescer e teve um importante impulso nos últimos anos, com a sua aposta na internacionalização. Atualmente, conta com 2.500 trabalhadores colaboradores e 19 unidades de produção em Espanha, Portugal e França, unindo a força de um grupo global à proximidade territorial.

O empenho - e desempenho - da empresa é criar impacto positivo onde opera, contribuindo para um maior bem-estar comum. Porque não se trata apenas de fabricar a melhor embalagem, mas também de cuidar de tudo o que a rodeia.

