Hinojosa Packaging Group lance Foodservice, sa nouvelle ligne d'emballages 100 % recyclables

Cette nouvelle ligne propose un catalogue d'emballages primaires 100 % recyclables destinés aux segments des boissons froides ou chaudes et des plats préparés de 4 e et 5 e gamme.

L'engagement de l'entreprise à réduire la production de plastique se matérialise avec son arrivée dans le secteur du foodservice, l'un des plus demandeurs de matériaux plus respectueux de l'environnement.

VALENCE, Espagne, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- La pollution plastique est devenue l'un des principaux problèmes environnementaux. Selon Plastics Europe, plus de 368 millions de tonnes de plastique destiné à l'emballage sont produites chaque année. Dans ce contexte, Hinojosa Packaging Group, présent en France depuis 2021 avec l'acquisition du groupe Allard Emballages, a lancé la ligne Foodservice à l'échelle industrielle, une gamme pionnière d'emballages primaires 100% recyclables et également neutres pour l'environnement en fin de cycle de recyclage destinés aux aliments et boissons préparées.

Nouveau modèle Beverage de la ligne Foodservice

Avec d'autres produits du groupe, comme Halopack et 360GP, Hinojosa poursuit ainsi son objectif d'encourager les entreprises à favoriser des modèles de consommation plus durables dans le secteur alimentaire ainsi qu'à faciliter l'intégration stratégique de la durabilité en tant que levier vers une plus grande compétitivité.

L'utilisation du plastique pour emballer les plats préparés a augmenté de plus de 33 % en 2021 et confirme la place du secteur du foodservice pour l'emballage parmi les plus demandeurs de plastique. C'est pourquoi l'entreprise vient d'ouvrir la première usine du groupe entièrement dédiée à la fabrication d'emballages primaires à base de papier pour le secteur du foodservice, qui se charge de produire et de distribuer des aliments et boissons préparés ou prêts à préparer pour les industries de l'alimentation, les distributeurs automatiques, les supermarchés ou encore le canal HORECA (hôtellerie, restauration et cafés).

Trois gammes différentes

La nouvelle ligne de produits de l'entreprise propose différentes solutions qui emploient des techniques d'impression adaptées au contact alimentaire. Ces emballages se distinguent principalement par la fabrication de pièces en papier 100 % recyclables et dotées d'un certificat de compostabilité.

Les nouveaux modèles se divisent en trois gammes : Beverage, pour les boissons (chaudes et froides), Dairy, pour les dérivés du lait, comme les yaourts ou les glaces, et FoodContainer, pour les plats préparés de 4e et 5e gamme, une solution idéale pour les services de livraison des restaurants et les chaînes de restauration rapide.

À propos d'Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est une entreprise leader de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage durables. Son modèle repose sur les principes de l'économie circulaire depuis plus de 75 ans.

Grâce à l'innovation continue, à l'orientation client et à la recherche de l'excellence, le groupe a connu une croissance constante ainsi qu'un grand essor au cours des dernières années en misant sur l'internationalisation. Il compte aujourd'hui 2 500 employés dans 19 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France, alliant ainsi la force d'un groupe mondial à la proximité géographique.

L'activité et l'engagement de l'entreprise consistent à générer un impact positif là où elle opère, afin d'améliorer le bien-être commun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer le meilleur emballage, mais également de prendre soin de tout ce qui l'entoure.

