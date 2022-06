O indiscutível destino mundial das artes de pastelaria: A École Nationale Supérieure de Pâtisserie expande-se

Criada em 1984 e assumida em 2007 por Alain Ducasse e Yves Thuriès, a École Nationale Supérieure de Pâtisserie estabeleceu-se inquestionavelmente nos últimos 40 anos como a escola de excelência e referência no mundo da Confeitaria no que toca à formação em pastelaria, chocolate, confeitaria, gelado e pastelaria.

Com os seus 17 chefes de pastelaria e 25 professores para os cursos académicos, a escola forma 1.500 alunos de 60 nacionalidades ao longo de todo o ano.

O vasto portfólio de programas satisfaz todas as necessidades de formação destas áreas: cursos pós-bacharelato, tais como o Licenciatura em Artes de Pastelaria Francesa ou o CAP, cursos intensivos para pessoas em reconversão de carreira, como o programa Essentials of French Pastry Arts de dois meses ou o Diploma de oito meses em Artes de Pastelaria Francesa.

Para além destes programas, é oferecido um catálogo de 68 cursos de formação profissional realizados no local por personalidades condecoradas com o Meilleur Ouvrier de France, Campeões do Mundo e especialistas de renome. Os grandes nomes da pastelaria francesa e internacional treinaram aqui e voltam a afinar as suas técnicas.

O projeto responde à necessidade de expansão da ENSP devido à procura exponencial de formação em pastelaria que tem vindo a acelerar nos últimos anos.

Alojando três novas salas de aula e quatro laboratórios, bem como a criação de 36 apartamentos para estudantes, esta extensão da ENSP permitirá à École Ducasse acolher um maior número de estudantes franceses e internacionais, respondendo ao mesmo tempo a pedidos crescentes de formação profissional.

Elise Masurel, Director Geral da École Ducasse, está muito entusiasmada com este grande desenvolvimento dentro da rede da Ecole Ducasse, "Após a abertura do nosso Campus na porta de entrada de Paris em 2020, este novo projeto permite-nos incorporar fortemente a excelência das nossas escolas em solo francês, em paralelo com o desenvolvimento internacional."

Luc Debove, Director e Chefe Executivo da ENSP, Campeão Mundial de Gelados e Meilleur Ouvrier de France Glacier, vencedor da Ordre National du Mérite Agricole, e líder do projeto, comenta: "Esta extensão é o resultado de um maravilhoso projeto de grupo apoiado por Laurent Wauquiez, Presidente Regional, Isabelle Valentin, deputada pelo Haute-Loire, e pelo nosso Presidente da Câmara de Yssingeaux, bem como pelas empresas privadas Atrium e Alliade. É não só sobre a ENSP que no fundo se está a tornar a maior escola francesa dedicada às Artes de Pastelaria, mas também Yssingeaux e toda uma região que está a tornar-se o centro estratégico no mundo da pastelaria."

Sobre a École Ducasse

A École Ducasse é uma rede de escolas fundada em 1999 pelo chef galardoado com várias estrelas Michelin Alain Ducasse, dedicada à transmissão de conhecimentos franceses excepcionais e à excelência em culinária e pastelaria.

A École Ducasse dirige três escolas em França – Paris Studio, Campus Paris e a École Nationale Supérieure de Pâtisserie - bem como escolas internacionais nas Filipinas, Brasil, Tailândia e Índia. Todos estão unidos por um desejo de partilhar uma paixão pela gastronomia com profissionais experientes, bem como com entusiastas da gastronomia, com mudanças de carreira e estudantes. Este vasto portfólio de programas visa satisfazer todas as necessidades de formação: desde programas curtos para especialistas ou entusiastas da alimentação a programas intensivos de dois, quatro ou seis meses, a programas de licenciatura e bacharelato em culinária e pastelaria de três anos.

École Ducasse faz parte da Sommet Education, líder mundial em formação hoteleira.

Para mais informação: https://www.ecoleducasse.com/en

CONTATO DE MÍDIA

Anouck Weiss

Chief Communication Officer - Sommet Education

E-mail: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1837173/ENSP_Pastry_Arts_Image.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1836924/ENSP_Logo.jpg

SOURCE École Nationale Supérieure de Pâtisserie