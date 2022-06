Die unbestrittene Weltspitze der Konditoreikunst: Die École Nationale Supérieure de Pâtisserie wird erweitert

YSSINGEAUX, Frankreich, 11. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die École Nationale Supérieure de Pâtisserie (ENSP), eine weltweit anerkannte Referenz in der Kunst der Konditorei, mit Sitz in Yssingeaux im Departement Haute-Loire in Frankreich, hat heute in Anwesenheit von Alain Ducasse, dem Gründer der École Ducasse, Benoît-Etienne Domenget, dem CEO von Sommet Education, Laurent Wauquiez, dem Präsidenten der Region Auvergne-Rhône-Alpes, und Pierre Liogier, dem Bürgermeister von Yssingeaux, den Beginn der Arbeiten an ihrem Erweiterungsbau eingeweiht. Die École Nationale Supérieure de Pâtisserie wird im Rahmen eines Immobilienprojekts, dessen Fertigstellung für September 2023 geplant ist und das von Atrium Developers in Zusammenarbeit mit Alliade Habitat für den Unterkunftsbereich verwaltet wird, einen 2 300 m2 großen Erweiterungsbau mit neuen Labors und Studentenwohnungen erhalten, der das historische Schloss, in dem die renommierte Schule untergebracht ist, ergänzt.