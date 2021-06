O Iron Worlds Championship (IWC) da IronFX já começou. Total de prémios no valor de 1 milhão de dólares!*

LIMASSOL, Chipre, 14 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A IronFX tem o prazer de anunciar que a primeira ronda do Iron Worlds Championship (IWC) começou. O Campeonato foi dividido em 6 Worlds (mundos) com as seguintes datas:

Sulphira World: 14 de junho a 13 de julho

Mangania World: 14 de julho a 13 de agosto

Phosphora World: 14 de agosto a 13 de

setembro

Tantalum World: 14 de setembro a 14 de

outubro

Titania World (semifinal): 15 de outubro a 15 de

novembro

Iron World (Final): 16 de novembro – 16 de dezembro

Prémios:

Em cada uma das primeiras 4 rondas, 5 vencedores receberão prémios em dinheiro com o primeiro vencedor a receber um prémio em dinheiro de 10 000 USD. Na semifinal, haverá 3 vencedores com o primeiro vencedor a receber um prémio em dinheiro de 50 000 USD, e na final haverá também 3 vencedores, com o primeiro vencedor a receber um prémio em dinheiro de 500 000 USD.

Contas de negociação

Nas primeiras 4 rondas, os negociadores poderão abrir todas as contas de negociação que desejarem, mas nas rondas semifinais e finais só lhes será permitida uma conta cada.

Depósitos mínimos por ronda

Cada Iron Trader (investidor de ferro) tem de depositar um mínimo de 500 USD para começar a negociar nas 4 primeiras rondas de qualificação e 3 000 e 5 000 USD para a ronda semifinal e final, respetivamente.

No entanto, o primeiro vencedor em qualquer uma das 4 primeiras rondas de qualificação poderá prosseguir para a semifinal, depositando apenas o mínimo de 500 USD. Os 3 vencedores da semifinal também entrarão na final depositando apenas o mínimo de 1000 USD.

Um representante da IronFX afirmou: "mal conseguimos esperar para ver alguns dos melhores negociadores competirem e serem recompensados. Esperamos que os novos clientes explorem tudo o que a IronFX tem para oferecer."

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder mundial premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos em forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. O corretor conta com mais de 1 milhão de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultra-baixos e uma rápida execução.

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.



*Aplicam-se os Termos e Condições.

