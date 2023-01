O lançamento do Filmora 12 da Wondershare torna a criatividade mais fácil do que nunca

VANCOUVER, BC, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- É com grande entusiasmo que a Wondershare , empresa líder mundial de software de criatividade, anuncia o lançamento do Filmora 12, a mais recente iteração do seu premiado software de edição de vídeo. Com o Filmora 12, a Wondershare está a levar a criação de vídeos ao próximo nível, para que os criadores possam expressar-se de formas novas e emocionantes.

NEW Filmora 12 is HERE! | Wondershare Filmora Upgrade. The launch of Wondershare Filmora 12 makes creativity easier than ever before

O Filmora 12 da Wondershare ajuda os criadores a concretizarem a sua visão com as suas funcionalidades de edição de vídeo, os seus efeitos e transições especiais e a sua capacidade de transferir ficheiros para as redes sociais, dispositivos móveis ou DVD com facilidade. O Filmora 12 da Wondershare torna a edição de vídeo mais fácil e profissional.

Apesar de o Filmora 12 da Wondershare ter uma série de funcionalidades novas e aprimoradas, incluindo revisão de vídeo e opções de colaboração, uma configuração de espaço de trabalho flexível, títulos em 3D, uma biblioteca de efeitos renovada e novos atalhos de teclado e música isenta de royalties, algumas delas destacam-se das restantes:

Draw Mask: utilize a sua criatividade com esta ferramenta de caneta. Desenhe qualquer forma complexa em torno de objetos em linhas retas ou curvas.

utilize a sua criatividade com esta ferramenta de caneta. Desenhe qualquer forma complexa em torno de objetos em linhas retas ou curvas. Keyframes melhorados: Os keyframes no Filmora 12 estão disponíveis em quase todos os parâmetros e em todas as formas. Experimente os keyframes melhorados em textos, filtros e até cores.

Os keyframes no Filmora 12 estão disponíveis em quase todos os parâmetros e em todas as formas. Experimente os keyframes melhorados em textos, filtros e até cores. Camada de ajuste: acelere a edição com a potência das camadas de ajuste. Aplique o mesmo efeito em vários clipes num segundo.

acelere a edição com a potência das camadas de ajuste. Aplique o mesmo efeito em vários clipes num segundo. AI Smart Cut: selecione e remova com precisão qualquer objeto indesejado do seu vídeo. Liberte-se de um processo demorado

selecione e remova com precisão qualquer objeto indesejado do seu vídeo. Liberte-se de um processo demorado AI Audio Stretch: Use a força da IA para esticar ou cortar de forma inteligente um clipe de áudio para corresponder à duração do vídeo. Não precisa de cortar e ajustar-se a si próprio.

Use a força da IA para esticar ou cortar de forma inteligente um clipe de áudio para corresponder à duração do vídeo. Não precisa de cortar e ajustar-se a si próprio. AI Audio Denois: permite que a IA detete e reduza qualquer ruído de fundo nos seus clipes, tais como falar, murmurar, estática e ruído de vento.

Para além destas novas funcionalidades, o Filmora 12 da Wondershare irá suportar codificadores duplos AV1 com base nos novos GPU da série NVIDIA GeForce RTX 40, desbloqueando a velocidade de exportação de vídeo 2x para editores de vídeo.

"No passado, o Filmora da Wondershare estabeleceu-se como o software de edição de vídeo mais intuitivo para criadores que gostam de videografia", afirmou Shaan Jahagirdar, Diretor de Design da Wondershare. "Com o Filmora 12 da Wondershare, queríamos continuar neste caminho e capacitar ainda mais os criadores, melhorando certas funcionalidades que, de outra forma, exigiriam anos de experiência e competências específicas para utilizar e torná-los mais acessíveis com IA. Por outras palavras, a inspiração para o Filmora 12 da Wondershare foi desenvolver funcionalidades avançadas que fazem o trabalho profissional por si, para que possa concentrar-se no que faz melhor: criar."

O Filmora da Wondershare é conhecido como um software de edição de vídeo fácil de utilizar e moderno que permite aos criadores contarem as suas histórias com resultados de qualidade surpreendentes, independentemente do seu nível de competências. Para simplificar o processo criativo, o Filmora 12 da Wondershare permite que os utilizadores editem, adicionem efeitos especiais, transfiram e muito mais para os seus próximos vídeos utilizando a interface simples do software. O software principal da Wondershare é mais do que apenas um editor de vídeo – torna a experiência de edição mais eficiente e divertida do que nunca.

Compatibilidade e preço

O Filmora 12 da Wondershare é compatível com Windows PC, Mac, Android Phone, iPhone, iPad e Tablet Android. O preço começa nos 49,99 USD por ano. Para mais informações, visite o site wondershare.com e siga o Filmora da Wondershare no YouTube , Facebook , Twitter e Instagram para saber mais sobre o Filmora 12 da Wondershare.

Para assistir ao vídeo promocional do Filmora 12 da Wondershare, visite o YouTube.

O Filmora 12 da Wondershare já se encontra disponível. Para o experimentar gratuitamente, visite filmora.wondershare.com.br

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

