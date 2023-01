Le lancement de Wondershare Filmora 12 facilite la créativité comme jamais auparavant

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- C'est avec un immense plaisir que Wondershare , leader mondial des logiciels de créativité, annonce le lancement de Filmora 12, la dernière version de son logiciel de montage vidéo primé. Avec Filmora 12, Wondershare fait passer la création vidéo à un niveau supérieur afin que les créateurs puissent s'exprimer de manière nouvelle et captivante.

Wondershare Filmora 12 aide les créateurs à concrétiser leur imagination grâce à ses fonctions de montage vidéo, ses effets spéciaux et transitions, et sa capacité à transférer facilement des fichiers vers des réseaux sociaux, des appareils mobiles ou des DVD. Wondershare Filmora 12 rend le montage vidéo plus facile et plus professionnel.

Bien que Wondershare Filmora 12 propose un certain nombre de fonctionnalités nouvelles et améliorées, notamment des options de révision et de collaboration vidéo, un espace de travail flexible, des titres en 3D, une bibliothèque d'effets remaniée, de nouveaux raccourcis clavier et de la musique libre de droits, plusieurs fonctionnalités se démarquent des autres :

Masquage : Mettez votre créativité à profit avec ce stylo. Dessinez n'importe quelle forme complexe autour d'objets en lignes droites ou en courbes.

Images clés améliorées : Dans Filmora 12, les images clés sont disponibles pour presque tous les paramètres, de toutes les manières. Essayez les images clés améliorées sur les textes, les filtres et même les couleurs.

Couche de correction : Accélérez votre montage grâce à la puissance des couches de correction. Appliquez le même effet à plusieurs clips en une seconde.

Découpage intelligent par l'IA : Sélectionnez et supprimez avec précision tout objet indésirable de votre vidéo. Débarrassez-vous de ce processus fastidieux.

Extension audio par l'IA : Utilisez la puissance de l'IA pour étirer ou couper un clip audio de manière intelligente afin de l'adapter à la durée de votre vidéo. Plus besoin de couper et d'ajuster vous-même.

Débruitage d'audio par l'IA : Laissez l'IA détecter et réduire tout bruit de fond dans vos clips, comme les conversations, les ronflements, les parasites et le bruit du vent.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Wondershare Filmora 12 prendra en charge les doubles encodeurs AV1 basés sur les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 40, ce qui permettra aux éditeurs vidéo d'exporter leurs vidéos deux fois plus vite.

« Dans ses versions précédentes, Wondershare Filmora s'est imposé comme le logiciel de montage vidéo le plus intuitif pour les créateurs qui aiment la création vidéo, a déclaré Shaan Jahagirdar, responsable de la conception chez Wondershare. Avec Wondershare Filmora 12, nous avons voulu poursuivre dans cette voie et donner encore plus de moyens aux créateurs en améliorant certaines fonctionnalités dont l'utilisation nécessiterait des années d'expérience et des compétences spécifiques, et en les rendant plus accessibles grâce à l'IA. En d'autres termes, ce qui a guidé la création de Wondershare Filmora 12, c'est le développement de fonctionnalités avancées qui font le travail professionnel à votre place, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : la création. »

Wondershare Filmora est connu comme un logiciel de montage vidéo facile à utiliser et très tendance qui permet aux créateurs de raconter leurs histoires avec des résultats de qualité étonnante, quel que soit leur niveau de compétence. Afin de simplifier le processus de création, Wondershare Filmora 12 permet aux utilisateurs d'éditer, d'ajouter des effets spéciaux, des transitions et plus encore à leurs prochaines vidéos en utilisant l'interface simple du logiciel. Le logiciel phare de Wondershare est plus qu'un simple éditeur vidéo : il rend l'expérience d'édition plus efficace et plus ludique que jamais.

Compatibilité et prix

Wondershare Filmora 12 est compatible avec les PC Windows, Mac, téléphones Android, iPhone, iPad et tablettes Android. La tarification commence à partir de 49,99 € par an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wondershare.fr et suivez Wondershare Filmora sur YouTube , Facebook , Twitter et Instagram pour en savoir plus sur Wondershare Filmora 12.

Pour regarder la vidéo promotionnelle de Wondershare Filmora 12, rendez-vous sur YouTube .

Wondershare Filmora 12 est disponible dès maintenant. Pour l'essayer gratuitement, rendez-vous sur filmora.wondershare.fr

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

