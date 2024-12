PORTO, Portugal, 2 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ --No dia 9 de novembro, a Medit, líder global em soluções na medicina dentária digital, organizou o seu MeditWave 2024 de dois dias no Porto, Portugal. Este encontro dinamizador de profissionais de medicina dentária de todo o mundo, promoveu intercâmbios valiosos e apresentou as mais recentes inovações em fluxos de trabalho na medicina dentária digital.

O MeditWave 2024 no Porto reúne especialistas globais para moldar o futuro das soluções na medicina dentária digital

Os programas proporcionaram aos participantes oportunidades para aprenderem novas técnicas, explorar tecnologias emergentes e obter conhecimentos sobre as aplicações avançadas das soluções na medicina dentária digital da Medit. Um painel de debate, liderado por Han Ryu, CEO da Medit, por Michael Lee, CTO, e por Ryan Choi, CCO, explorou as mais recentes tendências que moldam o cenário da medicina dentária digital.

Os cursos práticos e os debates no MeditWave abrangeram temas tais como "Resolver juntos casos difíceis de digitalização" e "Tendências e tecnologias futuras dos scanners intraorais". Os especialistas em produtos Medit orientaram os participantes através de exercícios práticos, fornecendo conhecimentos práticos sobre técnicas avançadas de digitalização.

O evento contou ainda com uma sessão "Power Talk", onde os participantes partilharam casos complexos de pacientes que resolveram com sucesso utilizando a tecnologia de scanner intraoral da Medit. Os temas incluíram "Desprogramação de oclusão" e o "Procedimento All-on-X com Medit", promovendo um ambiente de colaboração para intercâmbio de conhecimentos aprofundados e inovação aberta.

Um participante comentou: "O MeditWave proporcionou uma oportunidade inestimável para conhecer a equipa de liderança da Medit e colegas profissionais de medicina dentária, trocar casos reais de pacientes, discutir tendências emergentes e explorar potenciais avanços nas ferramentas digitais. Este nível de interação direta tem sido raro, mas essencial no avanço das práticas digitais."

Os conhecimentos e as ideias trocados no MeditWave irão desempenhar um papel fundamental na orientação do futuro desenvolvimento de produtos e software da Medit, com o compromisso de enfrentar os principais desafios do setor e melhorar os fluxos de trabalho digitais para médicos em todo o mundo. "O envolvimento com especialistas em medicina dentária digital de todo o mundo e a partilha de casos reais com a série de scanners intraorais Medit reforçaram o nosso compromisso em fornecer soluções de scanner que realmente satisfaçam as necessidades dos utilizadores. A Medit irá continuar a avançar na sua tecnologia para fornecer serviços da mais alta qualidade no atendimento ao paciente", declarou um membro da equipa de liderança da Medit.

Para saber mais informações sobre o MeditWave 2024 no Porto, visite o site oficial da Medit.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2569753/MeditWave_2024_Porto_Brings_Together_Global_Experts_Shape_Future_Digital.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/5052790/Logo_MEDIT_Logo.jpg