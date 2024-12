PORTO, Portugal, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 9 novembre, Medit, leader mondial des solutions de dentisterie numérique, a organisé sa conférence MeditWave 2024 de deux jours, à Porto, au Portugal. Ce rassemblement dynamique de professionnels dentaires du monde entier a favorisé des échanges précieux et permis de présenter les dernières innovations en matière de flux de travail dentaire numérique.

MeditWave 2024 à Porto réunit des experts mondiaux pour façonner l'avenir des solutions dentaires numériques

Les programmes ont offert aux participants la possibilité d'apprendre de nouvelles techniques, d'explorer les technologies émergentes et de se familiariser avec les applications avancées des solutions dentaires numériques de Medit. Une table ronde, animée par Han Ryu, PDG de Medit, Michael Lee, directeur de la technologie, et Ryan Choi, directeur de l'exploitation, a exploré les dernières tendances qui façonnent le paysage de la dentisterie numérique.

Les cours pratiques et les discussions à MeditWave ont porté sur des sujets tels que « Résoudre ensemble les cas de scanners difficiles » et « Tendances et technologies futures des scanners intra-oraux. » Les spécialistes des produits Medit ont guidé les participants à travers des exercices pratiques, fournissant des informations exploitables sur les techniques de numérisation avancées.

L'événement comprenait également une session « Power Talk », au cours de laquelle les participants ont présenté des cas de patients complexes qu'ils ont résolus avec succès grâce à la technologie du scanner intra-oral de Medit. Les thèmes abordés comprenaient la « déprogrammation de l'occlusion » et la « procédure All-on-X avec Medit », favorisant un environnement de collaboration pour un échange de connaissances approfondi et une innovation ouverte.

Un participant a déclaré : « MeditWave a été une occasion inestimable de rencontrer l'équipe dirigeante de Medit et d'autres professionnels du secteur dentaire, d'échanger des cas réels de patients, de discuter des tendances émergentes et d'explorer les avancées potentielles en matière d'outils numériques. Ce niveau d'interaction directe a été rare, mais essentiel pour faire progresser les pratiques numériques. »

Les connaissances et les idées échangées à MeditWave joueront un rôle essentiel dans l'orientation du développement futur des produits et des logiciels de Medit, avec l'engagement de relever les principaux défis du secteur et d'améliorer les flux de travail numériques pour les cliniciens du monde entier. « Le dialogue avec des experts en dentisterie numérique du monde entier et le partage de cas concrets avec la série de scanners intra-oraux Medit ont renforcé notre engagement à fournir des solutions de scanners qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs. Medit continuera à faire progresser sa technologie afin de fournir des soins de la plus haute qualité aux patients », a déclaré un membre de l'équipe dirigeante de Medit.

Pour plus d'informations sur MeditWave 2024 à Porto, consultez le site officiel de Medit .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569768/MeditWave_2024_Porto_Brings_Together_Global_Experts_Shape_Future_Digital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/5052824/Logo_MEDIT_Logo.jpg