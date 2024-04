O SAS Viya alargado utiliza a IA generativa para acelerar a produtividade dos clientes

A plataforma líder de dados e IA ajuda a explicar e a integrar modelos de linguagem grande para aumentar os processos existentes; O SAS Data Maker abordará desafios críticos sem comprometer os dados sensíveis

LAS VEGAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- Muitas organizações aderiram ao movimento GenAI no último ano, mas será que esses esforços já estão a dar resultados? Se a organização usa a plataforma de dados e IA do SAS® Viya®, a resposta é um retumbante sim. Infundido com a força de orquestração do modelo de linguagem grande (LLM), o SAS Viya já está a ajudar os clientes a acelerar a eficiência e a produtividade. Ao longo de 2024, o SAS continuará a fornecer inovação, alargando a sua pegada GenAI fiável com a introdução do seu próprio gerador de dados sintéticos - SAS Data Maker - e oferecendo assistentes GenAI específicos do setor.

What is Generative AI? SAS' Marinela Profi explains GenAI in simple and easy to understand terms.

Saiba mais sobre a orquestração do Viya LLM e outros recursos do GenAI neste resumo da solução: Acelere a produtividade com IA generativa e SAS Viya.

"O princípio orientador do SAS é que todos devem ser capazes de consultar dados e realizar operações analíticas complexas em todas as fases do ciclo de vida dos dados e da análise, e a IA generativa é crucial nesta jornada de democratização", afirmou Wiktor Markiewicz, Analista Sénior de Pesquisa de Mercado da IDC. "Mas a maioria dos líderes não compreende a tecnologia de IA e a forma como a pode aplicar de forma significativa. Ter uma plataforma de dados e IA já fiável disponível elimina as suposições e dá início à jornada da IA generativa."

A Georgia-Pacific e a wienerberger confiam na Viya para capacidades de IA e GenAI

O fabricante Georgia-Pacific é um cliente SAS que utiliza a Viya. "Quando surgem desafios com o nosso equipamento ou processo de fabrico, aproveitamos os dados dos sensores, as regras comerciais, os sistemas de recomendação e a IA generativa para sugerir a melhor ação seguinte e resolver o problema", afirmou Roshan Shah, Vice-Presidente do Centro de Colaboração e Apoio da Georgia-Pacific. "A análise de streaming e o suporte inteligente de gestão de decisões do SAS Viya ajudam-nos a captar valor imediato, tomando as decisões certas à medida que os eventos ocorrem."

Sobre a Georgia-Pacific, o vice-presidente executivo e CTO do SAS, Bryan Harris, afirmou: "Um dos principais pontos fortes do SAS é o nosso profundo conhecimento do setor. Compreendemos o fabrico e compreendemos os desafios únicos da Georgia-Pacific. Ajudamo-los a dimensionar adequadamente a orquestração LLM e as estratégias de assistente GenAI específicas do fabrico para que os seus funcionários possam utilizar essas aplicações de ponta para resolver problemas operacionais em tempo real."

O fabricante mundial de tijolos wienerberger também utiliza o SAS para apoio à IA. A empresa reduz o consumo de energia, diminui as emissões de gases com efeito de estufa e melhora a qualidade dos produtos utilizando o SAS no Microsoft Azure. "Utilizamos a análise de IA e IoT do SAS para ligar todos os nossos fluxos de dados e analisar todo o processo de produção. O SAS Analytics proporciona inteligência ao forno, ajudando os nossos engenheiros e funcionários a obter informações valiosas sobre cada etapa e a identificar valores-alvo específicos para tornar a secagem e a cozedura de tijolos mais económicas", afirma Florian Zittmayr, Chefe de Equipa de Ciência de Dados na wienerberger.

E um fabricante global de bens de consumo utiliza a Viya e as suas capacidades GenAI para otimizar o espaço do armazém, atribuir expedições de entrada e comparar potenciais cenários com base na procura de produtos. O SAS ajudou a desenvolver um assistente digital baseado no LLM, atualizando dinamicamente os painéis do SAS Visual Analytics para que as equipas da cadeia de fornecimento da empresa possam facilmente poupar tempo e melhorar a utilização do espaço do armazém com análises aprofundadas. Este assistente de conversação permite aos utilizadores técnicos e empresariais gerar resultados rápidos e precisos e melhorar a tomada de decisões utilizando a análise fiável e explicável do SAS.

As organizações estão entusiasmadas com a adoção e implementação da GenAI, mas existe frequentemente uma lacuna entre a preparação e a execução. Saiba mais lendo o Sumário Executivo dos EUA de um novo estudo: Desafios e potencialidades da IA generativa revelados: Como obter uma vantagem competitiva.

A Viya destaca-se na multidão da GenAI devido às aplicações pragmáticas e orientadas para a indústria

À medida que as organizações exploram a GenAI, o SAS dá prioridade à identificação de casos de utilização orientados para a indústria e aplicados de forma ética. O SAS permite uma adoção segura e promove uma produtividade acelerada e resultados fiáveis em diversas indústrias e cenários regulamentares. A funcionalidade GenAI do SAS está presente em produtos líderes como o Viya e o SAS Customer Intelligence 360:

Orquestração GenAI : A Viya integra modelos GenAI externos com processos e sistemas empresariais existentes, orquestrando LLMs para casos de utilização empresarial de ponta a ponta. Estas capacidades estão agora disponíveis em SAS Viya.

: A Viya integra modelos GenAI externos com processos e sistemas empresariais existentes, orquestrando LLMs para casos de utilização empresarial de ponta a ponta. Estas capacidades estão agora disponíveis em SAS Viya. Viya Copilot : Aumenta a produtividade dos programadores, cientistas de dados e utilizadores empresariais com um assistente pessoal que acelera as tarefas analíticas, empresariais e industriais. O Viya Copilot oferece diversas ferramentas para tarefas como a geração de código, limpeza de dados, exploração de dados, planeamento de marketing, conceção de viagens e análise de lacunas de conhecimento. A primeira iteração do Viya Copilot está disponível através de uma pré-visualização exclusiva apenas disponível por convite.

: Aumenta a produtividade dos programadores, cientistas de dados e utilizadores empresariais com um assistente pessoal que acelera as tarefas analíticas, empresariais e industriais. O Viya Copilot oferece diversas ferramentas para tarefas como a geração de código, limpeza de dados, exploração de dados, planeamento de marketing, conceção de viagens e análise de lacunas de conhecimento. A primeira iteração do Viya Copilot está disponível através de uma pré-visualização exclusiva apenas disponível por convite. SAS Data Maker : Resolve os desafios da privacidade e da escassez de dados, gerando dados tabulares sintéticos de alta qualidade sem comprometer as informações sensíveis, permitindo que as organizações abordem a privacidade dos dados. O SAS Data Maker está agora disponível em pré-visualização exclusiva.

: Resolve os desafios da privacidade e da escassez de dados, gerando dados tabulares sintéticos de alta qualidade sem comprometer as informações sensíveis, permitindo que as organizações abordem a privacidade dos dados. O SAS Data Maker está agora disponível em pré-visualização exclusiva. Envolvimento do cliente. O SAS continua a incorporar as capacidades de GenAI na sua principal solução MarTech, SAS Customer Intelligence 360, para ajudar os profissionais de marketing a melhorar a experiência do cliente. O SAS Customer Intelligence 360 já oferece assistência à GenAI para simplificar o planeamento de marketing, a conceção de percursos e o desenvolvimento de conteúdos e criativos. O SAS está agora a introduzir três novas capacidades no SAS Customer Intelligence 360 para os profissionais de marketing: utilizando a GenAI para criar audiências recomendadas com base em avisos em linguagem natural, uma experiência de conversação para interpretar dados de audiências e um serviço de sugestões da GenAI para linhas de assunto de correio eletrónico.

A funcionalidade GenAI da Viya faz uma diferença significativa para os clientes que planeiam:

Acelerar a inovação: Integrar sem problemas os modelos GenAI em fluxos de trabalho de tomada de decisão, aplicações de IA/ML e processos empresariais existentes, utilizando ferramentas de fluxo de decisão como o SAS Intelligent Decisioning.

Integrar sem problemas os modelos GenAI em fluxos de trabalho de tomada de decisão, aplicações de IA/ML e processos empresariais existentes, utilizando ferramentas de fluxo de decisão como o SAS Intelligent Decisioning. Proteger os dados: Apoiar a privacidade e a segurança do utilizador com medidas robustas de qualidade de dados, incluindo a geração de dados sintéticos, a minimização de dados, a anonimização e a encriptação, para que as informações sensíveis permaneçam protegidas.

Apoiar a privacidade e a segurança do utilizador com medidas robustas de qualidade de dados, incluindo a geração de dados sintéticos, a minimização de dados, a anonimização e a encriptação, para que as informações sensíveis permaneçam protegidas. Criar resultados fiáveis e explicáveis: Os especialistas em dados podem aplicar técnicas de processamento de linguagem natural para pré-processar os dados e explicar os resultados gerados, minimizando as alucinações e os custos dos tokens.

Os especialistas em dados podem aplicar técnicas de processamento de linguagem natural para pré-processar os dados e explicar os resultados gerados, minimizando as alucinações e os custos dos tokens. Melhorar a governação: Utilize ferramentas integradas para criar fluxos de trabalho que validem o ciclo de vida dos LLMs, incluindo a gestão do risco do modelo.

Utilize ferramentas integradas para criar fluxos de trabalho que validem o ciclo de vida dos LLMs, incluindo a gestão do risco do modelo. Tomar decisões mais precisas: As capacidades de decisão quantitativa, essenciais para o raciocínio bem-sucedido da GenAI, estão integradas na plataforma Viya.

O anúncio de hoje foi feito em SAS Innovate, a experiência de dados e IA para líderes empresariais, utilizadores técnicos e parceiros SAS. Mantenha-se a par das últimas notícias do SAS seguindo @SASsoftwareNews no X/Twitter.

