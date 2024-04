SAS Viya utilise l'IA générative pour accélérer la productivité de ses clients

Une plateforme de pointe en matière de données et d'IA aide à expliquer et à intégrer des Large Language Models pour améliorer les processus existants. SAS Data Maker relèvera les défis critiques sans compromettre les données sensibles

LAS VEGAS, 17 avril 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SAS INNOVATE -- Des nombreuses organisations ont commencé à s'approprier la GenAI au cours de l'année écoulée, mais la vraie question reste à savoir si cela crée véritablement de la valeur ajoutée. Une chose est certaine :grâce à la puissance d'orchestration LLM (Large Language Model), SAS® Viya® ,la plateforme data et IAaide déjà les organisations à devenir plus efficace et productive. Tout au long de l'année 2024, SAS continuera à construire son portefeuille de capacités de confianec en GenAI, en commençant par l'introduction de son propre générateur de données synthétiques - SAS Data Maker - et en offrant des assistants GenAI spécifiques à l'industrie.

Pour en savoir plus sur l'orchestration Viya LLM et les autres fonctionnalités GenAI, consultez cette présentation : Accélérez votre productivité avec l'IA générative et SAS Viya.

« Le principe moteur de SAS est que tout le monde doit pouvoir interroger les données et effectuer des opérations analytiques complexes à chaque phase du cycle de vie des données et des analyses, et l'IA générative est cruciale dans ce parcours de démocratisation », a déclaré Wiktor Markiewicz, analyste principal des études de marché chez IDC. « Mais la plupart des dirigeants ne comprennent pas ou mal la technologie de l'IA. Le fait de disposer d'une plateforme de données et d'IA déjà fiable élimine les incertitudes et donne le coup d'envoi de l'aventure de l'IA générative ».

Georgia-Pacific et wienerberger misent sur Viya pour leurs capacités en matière d'IA et de GenAI

Le fabricant Georgia-Pacific est un client SAS qui utilise Viya. « Lorsque des difficultés apparaissent avec notre équipement ou notre processus de fabrication, nous exploitons les données des capteurs, les règles commerciales, les systèmes de recommandation et l'IA générative pour suggérer la prochaine action appropriée et résoudre le problème », a déclaré Roshan Shah, vice-président du centre de collaboration et de soutien de Georgia-Pacific. « L'analyse en continu et l'aide intelligente à la gestion des décisions de SAS Viya nous permettent d'obtenir une valeur immédiate en prenant les bonnes décisions au fur et à mesure que les événements se produisent ».

À propos de Georgia-Pacific, le vice-président exécutif et directeur technique de SAS, Bryan Harris, a déclaré : « L'une des principales forces de SAS est son expertise approfondie de l'industrie. Nous comprenons le secteur manufacturier et les défis uniques de Georgia-Pacific. Nous les aidons à adapter l'orchestration LLM et les stratégies d'assistance GenAI spécifiques à la fabrication afin que leurs employés puissent utiliser ces applications de pointe pour résoudre les problèmes opérationnels en temps réel. »

wienerberger, le fabricant mondial de brique utilise également SAS pour la prise en charge de l'IA. La société réduit la consommation d'énergie, réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore la qualité des produits en utilisant SAS sur Microsoft Azure. « Nous utilisons l'IA et l'analytique IoTde SAS pour connecter tous nos flux de données et analyser l'ensemble du processus de production. L'analytique de SAS permet à nos ingénieurs et nos employés à obtenir des informations précieuses sur chaque étape et à identifier des valeurs spécifiques pour rendre le séchage et la cuisson des briques plus économiques », déclare Florian Zittmayr, chef d'équipe pour la science des données chez wienerberger.

Un autre fabricant mondial de biens de consommation utilise Viya et ses capacités GenAI pour optimiser les entrepôts, répartir les expéditions entrantes et comparer des scénarios de simulation basés sur la demande de produits. SAS a contribué au développement d'un assistant numérique basé sur les LLM en mettant à jour de manière dynamique les tableaux de bord de SAS Visual Analytics afin que les équipes de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise puissent facilement gagner du temps et améliorer l'utilisation des entrepôts. Cet assistant conversationnel permet aux utilisateurs techniques et professionnels de générer des résultats rapides et précis, ainsi que d'améliorer la prise de décision en utilisant les analyses fiables et explicables de SAS.

Les organisations sont enthousiastes à l'idée d'adopter et de déployer GenAI, mais il y a souvent un écart entre la préparation et l'exécution. Pour en savoir plus, lisez le communiqué de synthèse d'une nouvelle étude réalisée aux États-Unis : les défis et le potentiel de l'IA générative dévoilés : comment obtenir un avantage concurrentiel.

L'IA générative de Viya se démarque grâce à ses applications pragmatiques et spécifiques aux secteurs

Alors que les organisations explorent la GenAI, SAS donne la priorité à l'identification de cas d'utilisation spécifiques aux différents secteurs, avec un focus primordial sur l'éthique. SAS permet une adoption sécurisée et favorise l'accélération de la productivité et l'obtention de résultats fiables dans divers secteurs d'activité et contextes réglementaires. La fonctionnalité GenAI de SAS est présente dans des produits de pointe tels que Viya et SAS Customer Intelligence 360 :

Orchestration GenAI : Viya intègre les modèles GenAI externes aux processus et systèmes d'entreprise existants, en orchestrant les LLM pour les cas d'utilisation de bout en bout de l'entreprise. Ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans SAS Viya .

: Viya intègre les modèles GenAI externes aux processus et systèmes d'entreprise existants, en orchestrant les LLM pour les cas d'utilisation de bout en bout de l'entreprise. Ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans . Viya Copilot : Améliore la productivité des développeurs, des data scientists et des utilisateurs professionnels grâce à un assistant personnel qui accélère les tâches analytiques, commerciales et industrielles. Viya Copilot offre divers outils pour des tâches telles que la génération de code, le nettoyage de données, l'exploration de données, la planification du marketing, la conception de parcours et l'analyse des lacunes en matière de connaissances. La première itération de Viya Copilot est disponible via un aperçu privé uniquement sur invitation.

: Améliore la productivité des développeurs, des data scientists et des utilisateurs professionnels grâce à un assistant personnel qui accélère les tâches analytiques, commerciales et industrielles. Viya Copilot offre divers outils pour des tâches telles que la génération de code, le nettoyage de données, l'exploration de données, la planification du marketing, la conception de parcours et l'analyse des lacunes en matière de connaissances. La première itération de Viya Copilot est disponible via un uniquement sur invitation. SAS Data Maker : Il relève les défis liés à la confidentialité et à la rareté des données en générant des données tabulaires synthétiques de haute qualité sans compromettre les informations sensibles, ce qui permet aux organisations d'aborder la question de la confidentialité des données. SAS Data Maker est désormais disponible dans aperçu privé .

: Il relève les défis liés à la confidentialité et à la rareté des données en générant des données tabulaires synthétiques de haute qualité sans compromettre les informations sensibles, ce qui permet aux organisations d'aborder la question de la confidentialité des données. SAS Data Maker est désormais disponible dans . Engagement client. SAS continue d'intégrer les capacités de GenAI dans sa solution phare MarTech, SAS Customer Intelligence 360 , pour aider les spécialistes du marketing à améliorer l'expérience client. SAS Customer Intelligence 360 offre déjà une assistance GenAI pour rationaliser la planification marketing, la conception de parcours, le contenu et le développement créatif. SAS introduit maintenant trois nouvelles fonctionnalités dans SAS Customer Intelligence 360 pour les spécialistes du marketing : l'utilisation de GenAI pour créer des audiences recommandées à partir de prompts en langage naturel, une expérience de chat pour interpréter les données d'audience et un service de suggestion GenAI pour les objets des emailings.

La fonctionnalité GenAI de Viya fait une différence significative pour les clients qui envisagent :

L'innovation accélérée : Intégrer en toute transparence les modèles d'IA générative dans les flux de travail décisionnels, les applications IA/ML et les processus d'entreprise existants en utilisant des outils de flux décisionnels tels que SAS Intelligent Decisioning.

Intégrer en toute transparence les modèles d'IA générative dans les flux de travail décisionnels, les applications IA/ML et les processus d'entreprise existants en utilisant des outils de flux décisionnels tels que SAS Intelligent Decisioning. La protection des données : Soutenir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs grâce à de solides mesures de qualité des données, y compris la génération de données synthétiques, la minimisation des données, l'anonymisation et le cryptage, afin que les informations sensibles restent protégées.

Soutenir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs grâce à de solides mesures de qualité des données, y compris la génération de données synthétiques, la minimisation des données, l'anonymisation et le cryptage, afin que les informations sensibles restent protégées. La Création des résultats fiables et explicables : Les experts en données peuvent appliquer des techniques de traitement du langage naturel pour prétraiter les données et expliquer le résultat généré, minimisant les hallucinations et les coûts des jetons.

Les experts en données peuvent appliquer des techniques de traitement du langage naturel pour prétraiter les données et expliquer le résultat généré, minimisant les hallucinations et les coûts des jetons. L'amélioration de la gouvernance : Utiliser des outils intégrés pour créer des flux de travail qui valident le cycle de vie des LLM, y compris la gestion du risque de modèle.

Utiliser des outils intégrés pour créer des flux de travail qui valident le cycle de vie des LLM, y compris la gestion du risque de modèle. Prendre des décisions plus précises : Les capacités de prise de décision quantitative, essentielles pour un raisonnement GenAI réussi, sont intégrées à la plateforme Viya.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite lors de l'événement SAS Innovate , qui constitue une expérience en matière de données et d'IA pour les chefs d'entreprise, les utilisateurs techniques et les partenaires de SAS. Restez informé des dernières nouvelles de SAS en suivant @SASsoftwareNews sur X/Twitter.

