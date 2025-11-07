O TURISMO SAUDITA CATIVA O PÚBLICO E FORTALECE AS PARCERIAS GLOBAIS NA WTM 2025

Notícias fornecidas por

The Saudi Tourism Authority

07 nov, 2025, 09:00 GMT

  • A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita assinou nove MoUs/acordos, facilitou vinte e sete MoUs/acordos entre parceiros sauditas e o setor de turismo global e realizou mais de 500 reuniões estratégicas com o setor de viagens e turismo na WTM 2025.
  • Com base na conquista de receber quase 116 milhões de visitantes em 2024 e até 60 milhões no primeiro semestre de 2025, a Arábia Saudita apresentou seu Calendário Unreal de eventos e entretenimento e destinos icônicos, reforçando sua posição como o destino turístico que mais cresce no mundo.
  • O pavilhão imersivo "Saudi Land" chamou a atenção global, destacando grandes novas parcerias, experiências culturais e eventos de classe mundial, incluindo Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble.

LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ --  A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta) e seus parceiros concluíram uma exposição de alto impacto no World Travel Market (WTM) 2025, cativando o comércio global de viagens com o Calendário Unreal saudita de eventos e entretenimento de classe mundial e seus destinos icônicos – desde as maravilhas antigas de AlUla e o imaculado Mar Vermelho Saudita até a energia cultural de Jeddah e o espírito dinâmico de Riad.

Continue Reading
The “Saudi Land” pavilion showcased Saudi’s Unreal Calendar of world-class events and destinations at WTM London 2025, reinforcing Saudi’s position as the world’s fastest-growing tourism destination.
The “Saudi Land” pavilion showcased Saudi’s Unreal Calendar of world-class events and destinations at WTM London 2025, reinforcing Saudi’s position as the world’s fastest-growing tourism destination.
WTM London 2025 attendees experienced Saudi’s Unreal Calendar at the immersive “Saudi Land” pavilion, leaving with a lasting impression of Saudi’s diverse year-round offerings.
WTM London 2025 attendees experienced Saudi’s Unreal Calendar at the immersive “Saudi Land” pavilion, leaving with a lasting impression of Saudi’s diverse year-round offerings.
Meaningful global partnerships were forged at the “Saudi Land” pavilion during WTM London 2025, driving collaboration and growth across Saudi’s tourism sector.
Meaningful global partnerships were forged at the “Saudi Land” pavilion during WTM London 2025, driving collaboration and growth across Saudi’s tourism sector.

A presença da Arábia Saudita na WTM demonstrou seu compromisso com a construção de parcerias globais significativas, desbloqueando novas oportunidades de investimento e oferecendo experiências de turismo de classe mundial, impulsionando o próximo capítulo do crescimento do turismo. Durante três dias, 71 parceiros sauditas se conectaram com o comércio internacional de viagens e turismo no pavilhão imersivo "Saudi Land", apresentando uma ampla seleção de produtos para reserva, novos pacotes de viagens e experiências emblemáticas, como inaugurações de luxo na Ilha Shura e o lançamento do Six Flags Qiddiya City.

Um destaque da WTM 2025 foi o DMO Awards inaugural na Saudi Land, projetado para homenagear as organizações de gestão de destinos por sua excelência e autenticidade demonstradas durante o evento. Diriyah recebeu o Prêmio de "Melhor Autenticidade" por sua excelente incorporação de elementos sauditas autênticos. A Qiddiya foi homenageada com o Prêmio "Melhor Excelência Operacional" em reconhecimento à sua excepcional prestação de serviços, forte conhecimento do produto e uso eficaz de ferramentas digitais. Finalmente, Al Madinah ganhou o prêmio "Best of Show" por oferecer o desempenho geral mais excepcional, combinando autenticidade, excelência operacional e impacto comercial mensurável. 

Abdullah Alhagbani, Diretor de Parcerias e Assuntos Regulatórios da Sta, disse: "Chegamos à WTM 2025 com base no impulso de receber quase 116 milhões de visitantes no ano passado e até 60 milhões no primeiro semestre deste ano, reforçando a posição da Arábia Saudita como o destino turístico que mais cresce no mundo. As conquistas que celebramos aqui pertencem aos nossos parceiros e ao comércio em geral, que estão no centro do sucesso da Arábia Saudita.

"A energia em Saudi Land com os nossos 71 parceiros tem sido notável. Garantir nove novos acordos é uma prova da escala de oportunidades e colaboração oferecida. Com nosso Calendário Unreal, destinos icônicos e investimentos ousados em turismo, estamos abrindo novas oportunidades para parceiros e oferecendo experiências excepcionais para viajantes. O DMO Awards realmente mostrou o excelente talento e inovação que impulsionam o turismo saudita. Ao reconhecer conquistas excepcionais e abordagens pioneiras em todo o ecossistema, os prêmios celebraram aqueles que estão moldando o futuro do turismo na Arábia Saudita.

"Após o sucesso da WTM, esperamos receber o setor de turismo global na TOURISE, uma nova plataforma global, que acontecerá em Riade na próxima semana. O objetivo é enfrentar os principais desafios, desbloquear investimentos e moldar um roteiro sustentável e inclusivo para o futuro do turismo. À medida que olhamos para o futuro, convidamos o setor global de viagens a se juntar a nós nesta jornada e perceber as imensas oportunidades que a Arábia Saudita tem a oferecer."

Sta assinado nove MoUs/acordos 

A Sta aproveitou o crescente interesse do comércio global de viagens, assinando nove novos memorandos de entendimento e acordos estratégicos com líderes do setor e marcas globais, e realizou mais de 500 reuniões com os principais participantes do setor. Além disso, vinte e sete memorandos de entendimento e acordos foram facilitados entre parceiros sauditas e organizações internacionais para acelerar o crescimento, aumentar a conscientização global e melhorar a conectividade internacional.

A Saudi Land recebeu mais de 14.700 visitantes

Os visitantes experimentaram o apelo diversificado da Arábia Saudita durante todo o ano, com um foco especial em seu Calendário Unreal de eventos e entretenimento globais de classe mundial, incluindo Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble. Em Saudi Land, os visitantes desfrutaram de exibições imersivas que ofereciam pré-visualizações detalhadas dos pacotes de viagens sob medida da Arábia Saudita. O pavilhão contou ainda com uma campanha inspirada em Cristiano Ronaldo, destacando o papel do desporto no turismo e no envolvimento internacional.

A cultura saudita ganhou vida no Cultural Heritage Corner, com artesanato tradicional e apresentações culturais ao vivo. Os visitantes experimentaram uma fusão única de elementos modernos e tradicionais, incluindo um conjunto dinâmico ao vivo pelo DJ Leen do MDLBEAST, juntamente com cozinha autêntica e bebidas refrescantes. A Saudi Land também serviu como uma Zona de Conexão de Parceiros, promovendo o envolvimento direto e a negociação, e permitindo que os parceiros explorassem novos pacotes reserváveis e itinerários personalizados.

A WTM 2025 reafirmou o papel da Arábia Saudita como líder no turismo global, fornecendo um trampolim para novas alianças, parcerias significativas e a evolução contínua de seu cenário turístico. Também ajudou a preparar o terreno para a TOURISE, uma nova plataforma global pioneira, a ser convocada em Riade de 11 a 13 de novembro, que reunirá mais de 1000 líderes globais e visionários de todo o governo, negócios, investimento, turismo e tecnologia. Juntos, esses líderes enfrentarão os principais desafios, desbloquearão investimentos, oferecerão iniciativas de alto impacto e negócios transformadores que construirão um setor de turismo sustentável, equitativo e focado no futuro.

Sobre a Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta): A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta), lançada em junho de 2020, é responsável pela comercialização dos destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e pelo desenvolvimento das ofertas do destino por meio de programas, pacotes e suporte aos negócios. Seu mandato inclui desenvolver os ativos e destinos exclusivos do país, hospedar e participar de eventos do setor e promover a marca de destino da Arábia Saudita localmente e no exterior. A Sta opera 16 escritórios de representação em todo o mundo, atendendo 38 países. Para saber mais, visite www.VisitSaudi.com.  

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816746/Saudi_Land_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816747/Saudi_Land_2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816748/Saudi_Land_3.jpg

Da mesma fonte

SAUDI TOURISM CAPTIVATES AUDIENCES AND STRENGTHENS GLOBAL PARTNERSHIPS AT WTM 2025

SAUDI TOURISM CAPTIVATES AUDIENCES AND STRENGTHENS GLOBAL PARTNERSHIPS AT WTM 2025

The Saudi Tourism Authority (STA) and its partners concluded a high-impact showcase at World Travel Market (WTM) 2025, captivating the global travel...
A ARÁBIA SAUDITA É O CENTRO DAS ATENÇÕES NA WTM: APRESENTANDO SEU CALENDÁRIO IRREAL E DESTINOS ICÔNICOS PARA O COMÉRCIO GLOBAL DE VIAGENS

A ARÁBIA SAUDITA É O CENTRO DAS ATENÇÕES NA WTM: APRESENTANDO SEU CALENDÁRIO IRREAL E DESTINOS ICÔNICOS PARA O COMÉRCIO GLOBAL DE VIAGENS

A Arábia Saudita causou uma forte impressão no dia da abertura do World Travel Market (WTM) 2025, quando a Saudi Tourism Authority (Sta) e seus 71...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

Travel

Travel

Entertainment

Entertainment

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Trade Show News

Trade Show News

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes