O TURISMO SAUDITA CATIVA O PÚBLICO E FORTALECE AS PARCERIAS GLOBAIS NA WTM 2025

A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita assinou nove MoUs/acordos, facilitou vinte e sete MoUs/acordos entre parceiros sauditas e o setor de turismo global e realizou mais de 500 reuniões estratégicas com o setor de viagens e turismo na WTM 2025.

Com base na conquista de receber quase 116 milhões de visitantes em 2024 e até 60 milhões no primeiro semestre de 2025, a Arábia Saudita apresentou seu Calendário Unreal de eventos e entretenimento e destinos icônicos, reforçando sua posição como o destino turístico que mais cresce no mundo.

O pavilhão imersivo "Saudi Land" chamou a atenção global, destacando grandes novas parcerias, experiências culturais e eventos de classe mundial, incluindo Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble.

LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta) e seus parceiros concluíram uma exposição de alto impacto no World Travel Market (WTM) 2025, cativando o comércio global de viagens com o Calendário Unreal saudita de eventos e entretenimento de classe mundial e seus destinos icônicos – desde as maravilhas antigas de AlUla e o imaculado Mar Vermelho Saudita até a energia cultural de Jeddah e o espírito dinâmico de Riad.

A presença da Arábia Saudita na WTM demonstrou seu compromisso com a construção de parcerias globais significativas, desbloqueando novas oportunidades de investimento e oferecendo experiências de turismo de classe mundial, impulsionando o próximo capítulo do crescimento do turismo. Durante três dias, 71 parceiros sauditas se conectaram com o comércio internacional de viagens e turismo no pavilhão imersivo "Saudi Land", apresentando uma ampla seleção de produtos para reserva, novos pacotes de viagens e experiências emblemáticas, como inaugurações de luxo na Ilha Shura e o lançamento do Six Flags Qiddiya City.

Um destaque da WTM 2025 foi o DMO Awards inaugural na Saudi Land, projetado para homenagear as organizações de gestão de destinos por sua excelência e autenticidade demonstradas durante o evento. Diriyah recebeu o Prêmio de "Melhor Autenticidade" por sua excelente incorporação de elementos sauditas autênticos. A Qiddiya foi homenageada com o Prêmio "Melhor Excelência Operacional" em reconhecimento à sua excepcional prestação de serviços, forte conhecimento do produto e uso eficaz de ferramentas digitais. Finalmente, Al Madinah ganhou o prêmio "Best of Show" por oferecer o desempenho geral mais excepcional, combinando autenticidade, excelência operacional e impacto comercial mensurável.

Abdullah Alhagbani, Diretor de Parcerias e Assuntos Regulatórios da Sta, disse: "Chegamos à WTM 2025 com base no impulso de receber quase 116 milhões de visitantes no ano passado e até 60 milhões no primeiro semestre deste ano, reforçando a posição da Arábia Saudita como o destino turístico que mais cresce no mundo. As conquistas que celebramos aqui pertencem aos nossos parceiros e ao comércio em geral, que estão no centro do sucesso da Arábia Saudita.

"A energia em Saudi Land com os nossos 71 parceiros tem sido notável. Garantir nove novos acordos é uma prova da escala de oportunidades e colaboração oferecida. Com nosso Calendário Unreal, destinos icônicos e investimentos ousados em turismo, estamos abrindo novas oportunidades para parceiros e oferecendo experiências excepcionais para viajantes. O DMO Awards realmente mostrou o excelente talento e inovação que impulsionam o turismo saudita. Ao reconhecer conquistas excepcionais e abordagens pioneiras em todo o ecossistema, os prêmios celebraram aqueles que estão moldando o futuro do turismo na Arábia Saudita.

"Após o sucesso da WTM, esperamos receber o setor de turismo global na TOURISE, uma nova plataforma global, que acontecerá em Riade na próxima semana. O objetivo é enfrentar os principais desafios, desbloquear investimentos e moldar um roteiro sustentável e inclusivo para o futuro do turismo. À medida que olhamos para o futuro, convidamos o setor global de viagens a se juntar a nós nesta jornada e perceber as imensas oportunidades que a Arábia Saudita tem a oferecer."

Sta assinado nove MoUs/acordos

A Sta aproveitou o crescente interesse do comércio global de viagens, assinando nove novos memorandos de entendimento e acordos estratégicos com líderes do setor e marcas globais, e realizou mais de 500 reuniões com os principais participantes do setor. Além disso, vinte e sete memorandos de entendimento e acordos foram facilitados entre parceiros sauditas e organizações internacionais para acelerar o crescimento, aumentar a conscientização global e melhorar a conectividade internacional.

A Saudi Land recebeu mais de 14.700 visitantes

Os visitantes experimentaram o apelo diversificado da Arábia Saudita durante todo o ano, com um foco especial em seu Calendário Unreal de eventos e entretenimento globais de classe mundial, incluindo Fórmula 1, MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble. Em Saudi Land, os visitantes desfrutaram de exibições imersivas que ofereciam pré-visualizações detalhadas dos pacotes de viagens sob medida da Arábia Saudita. O pavilhão contou ainda com uma campanha inspirada em Cristiano Ronaldo, destacando o papel do desporto no turismo e no envolvimento internacional.

A cultura saudita ganhou vida no Cultural Heritage Corner, com artesanato tradicional e apresentações culturais ao vivo. Os visitantes experimentaram uma fusão única de elementos modernos e tradicionais, incluindo um conjunto dinâmico ao vivo pelo DJ Leen do MDLBEAST, juntamente com cozinha autêntica e bebidas refrescantes. A Saudi Land também serviu como uma Zona de Conexão de Parceiros, promovendo o envolvimento direto e a negociação, e permitindo que os parceiros explorassem novos pacotes reserváveis e itinerários personalizados.

A WTM 2025 reafirmou o papel da Arábia Saudita como líder no turismo global, fornecendo um trampolim para novas alianças, parcerias significativas e a evolução contínua de seu cenário turístico. Também ajudou a preparar o terreno para a TOURISE, uma nova plataforma global pioneira, a ser convocada em Riade de 11 a 13 de novembro, que reunirá mais de 1000 líderes globais e visionários de todo o governo, negócios, investimento, turismo e tecnologia. Juntos, esses líderes enfrentarão os principais desafios, desbloquearão investimentos, oferecerão iniciativas de alto impacto e negócios transformadores que construirão um setor de turismo sustentável, equitativo e focado no futuro.

Sobre a Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta): A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta), lançada em junho de 2020, é responsável pela comercialização dos destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e pelo desenvolvimento das ofertas do destino por meio de programas, pacotes e suporte aos negócios. Seu mandato inclui desenvolver os ativos e destinos exclusivos do país, hospedar e participar de eventos do setor e promover a marca de destino da Arábia Saudita localmente e no exterior. A Sta opera 16 escritórios de representação em todo o mundo, atendendo 38 países. Para saber mais, visite www.VisitSaudi.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816746/Saudi_Land_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816747/Saudi_Land_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816748/Saudi_Land_3.jpg