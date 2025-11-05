A ARÁBIA SAUDITA É O CENTRO DAS ATENÇÕES NA WTM: APRESENTANDO SEU CALENDÁRIO IRREAL E DESTINOS ICÔNICOS PARA O COMÉRCIO GLOBAL DE VIAGENS

O turismo saudita apresenta um calendário irreal de eventos e entretenimento globais e destaca seus destinos icônicos, desde o imaculado Mar Vermelho Saudita e as antigas maravilhas de AlUla, até as vibrantes cidades de Riad e Jeddah.
Com base no crescimento de 116 milhões de visitantes em 2024 e 60,9 milhões no primeiro semestre de 2025, a Arábia Saudita convida parceiros comerciais e de negócios a aproveitar as oportunidades prósperas oferecidas no destino turístico de crescimento mais rápido do mundo.
LONDRES, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita causou uma forte impressão no dia da abertura do World Travel Market (WTM) 2025, quando a Saudi Tourism Authority (Sta) e seus 71 parceiros revelaram o espetacular pavilhão 'Saudi Land', apresentando a escala e a ambição de seu setor de turismo. Após um ano recorde que recebeu quase 116 milhões de visitantes e gerou $ 75 bilhões em gastos com turismo, a Sta chegou à WTM pronta para aprofundar parcerias globais e abrir novas oportunidades de colaboração e crescimento.
Na 'Saudi Land', os visitantes experimentaram o Unreal Calendar da Arábia Saudita – uma programação de eventos de classe mundial durante todo o ano, incluindo a Fórmula 1, o MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble – trazidos à vida através de uma campanha imersiva com Cristiano Ronaldo. O pavilhão também destacou os destinos icônicos da Arábia Saudita – da antiga majestade de AlUla e do imaculado Mar Vermelho Saudita, à vibração cultural de Jidá e à energia moderna de Riad – juntamente com novas experiências, como inaugurações de luxo na Ilha Shura e o lançamento do Six Flags Qiddiya City, ressaltaram o compromisso da Arábia Saudita com a inovação e a hospitalidade de classe mundial.
Com parceiros de todo o ecossistema turístico, a Arábia Saudita está a criar novas oportunidades de comércio e investimento, reforçando a sua posição como destino de eleição para a indústria global de viagens.
Abdullah Alhagbani, Diretor de Parcerias e Assuntos Regulatórios da Sta, disse: "Estamos entusiasmados em receber nossos valiosos parceiros e convidados de todo o mundo para experimentar 'Saudi Land' enquanto continuamos nossa extraordinária jornada de crescimento. Na WTM este ano, estamos acompanhados por 71 parceiros e agendamos quase 500 reuniões com líderes do setor para aprofundar colaborações, desbloquear novas oportunidades de parceria e impulsionar juntos a próxima fase do sucesso do turismo.
"No ano passado, o nosso calendário de eventos contou com mais de 1000 jogos, e este ano vamos aproveitar esse momento com o nosso Calendário Unreal. Nossos destinos icônicos, de Riad e Jidá a AlUla e ao Mar Vermelho, oferecem oportunidades únicas de parceria, inovação e crescimento compartilhado. Com investimentos ousados em infraestrutura e conectividade aérea expandida, a Arábia Saudita está criando um verdadeiro destino durante todo o ano para visitantes e parceiros.Para parceiros que buscam retornos excepcionais, a Arábia Saudita se destaca como um dos destinos de crescimento mais rápido do mundo. Convidamos a indústria global de viagens a aproveitar as oportunidades incomparáveis que a Arábia Saudita oferece."
Destaques do primeiro dia:
Abertura oficial: "Saudi Land" abriu com uma celebração de alta energia, acolhendo parceiros, líderes de turismo e viagens de todo o mundo.
Parcerias Estratégicas: Mais de nove Memorandos de Entendimento foram assinados em Saudi Land com as principais marcas globais de viagens e hospitalidade, incluindo sete acordos garantidos pelos principais parceiros de turismo sauditas e dois Memorandos de Entendimento Sta com a Saudia Holidays e o Tui Group.
Experiências interativas: os visitantes exploraram os vários destinos da Arábia Saudita através de exibições imersivas, onde puderam conferir vários pacotes, descobrir o Calendário Unreal, vitrines culturais e entretenimento ao vivo, além de desfrutar de ativações esportivas interativas com Cristiano Ronaldo.
A WTM 2025 proporcionou um estágio vital para a Arábia Saudita e seus parceiros de turismo construírem novos relacionamentos, promoverem colaborações estratégicas e destacarem as oportunidades excepcionais disponíveis em todo o cenário turístico em evolução do país - reforçando sua posição como destino de escolha para viajantes, investidores e parceiros do setor em todo o mundo.
Sobre a Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta): A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta), lançada em junho de 2020, é responsável por comercializar os destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e desenvolver as ofertas do destino por meio de programas, pacotes e suporte empresarial. Seu mandato inclui desenvolver os ativos e destinos exclusivos do país, hospedar e participar de eventos do setor e promover a marca de destino da Arábia Saudita localmente e no exterior. A Sta opera 16 escritórios de representação em todo o mundo, atendendo 38 países. Para saber mais, visite www.VisitSaudi.com.
