A ARÁBIA SAUDITA É O CENTRO DAS ATENÇÕES NA WTM: APRESENTANDO SEU CALENDÁRIO IRREAL E DESTINOS ICÔNICOS PARA O COMÉRCIO GLOBAL DE VIAGENS The Saudi Tourism Authority 05 nov, 2025, 15:11 GMT O turismo saudita apresenta um calendário irreal de eventos e entretenimento globais e destaca seus destinos icônicos, desde o imaculado Mar Vermelho Saudita e as antigas maravilhas de AlUla, até as vibrantes cidades de Riad e Jeddah.

Com base no crescimento de 116 milhões de visitantes em 2024 e 60,9 milhões no primeiro semestre de 2025, a Arábia Saudita convida parceiros comerciais e de negócios a aproveitar as oportunidades prósperas oferecidas no destino turístico de crescimento mais rápido do mundo. LONDRES, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita causou uma forte impressão no dia da abertura do World Travel Market (WTM) 2025, quando a Saudi Tourism Authority (Sta) e seus 71 parceiros revelaram o espetacular pavilhão 'Saudi Land', apresentando a escala e a ambição de seu setor de turismo. Após um ano recorde que recebeu quase 116 milhões de visitantes e gerou $ 75 bilhões em gastos com turismo, a Sta chegou à WTM pronta para aprofundar parcerias globais e abrir novas oportunidades de colaboração e crescimento. Continue Reading

Visitors receive a warm welcome at the “Saudi Land” pavilion at WTM London 2025, discovering Saudi’s Unreal Calendar, iconic destinations, and fast-growing tourism opportunities. Traditional Saudi performers captivate visitors at the “Saudi Land” pavilion, showcasing Saudi’s rich heritage, cultural experiences, and joyful authenticity as part of its Unreal Calendar at WTM London 2025. Visitors explore the “Saudi Land” pavilion at WTM London 2025, showcasing Saudi’s world-class destinations and authentic experiences. Saudi showcases its vibrant culture and world-class tourism offering at WTM London 2025, inviting global media, industry leaders, and visitors to experience authentic Saudi heritage and entertainment.

Na 'Saudi Land', os visitantes experimentaram o Unreal Calendar da Arábia Saudita – uma programação de eventos de classe mundial durante todo o ano, incluindo a Fórmula 1, o MDLBEAST Soundstorm, as Supercopas da Itália e da Espanha e o WWE Royal Rumble – trazidos à vida através de uma campanha imersiva com Cristiano Ronaldo. O pavilhão também destacou os destinos icônicos da Arábia Saudita – da antiga majestade de AlUla e do imaculado Mar Vermelho Saudita, à vibração cultural de Jidá e à energia moderna de Riad – juntamente com novas experiências, como inaugurações de luxo na Ilha Shura e o lançamento do Six Flags Qiddiya City, ressaltaram o compromisso da Arábia Saudita com a inovação e a hospitalidade de classe mundial.

Com parceiros de todo o ecossistema turístico, a Arábia Saudita está a criar novas oportunidades de comércio e investimento, reforçando a sua posição como destino de eleição para a indústria global de viagens.

Abdullah Alhagbani, Diretor de Parcerias e Assuntos Regulatórios da Sta, disse:

"Estamos entusiasmados em receber nossos valiosos parceiros e convidados de todo o mundo para experimentar 'Saudi Land' enquanto continuamos nossa extraordinária jornada de crescimento. Na WTM este ano, estamos acompanhados por 71 parceiros e agendamos quase 500 reuniões com líderes do setor para aprofundar colaborações, desbloquear novas oportunidades de parceria e impulsionar juntos a próxima fase do sucesso do turismo.

"No ano passado, o nosso calendário de eventos contou com mais de 1000 jogos, e este ano vamos aproveitar esse momento com o nosso Calendário Unreal. Nossos destinos icônicos, de Riad e Jidá a AlUla e ao Mar Vermelho, oferecem oportunidades únicas de parceria, inovação e crescimento compartilhado. Com investimentos ousados em infraestrutura e conectividade aérea expandida, a Arábia Saudita está criando um verdadeiro destino durante todo o ano para visitantes e parceiros. Para parceiros que buscam retornos excepcionais, a Arábia Saudita se destaca como um dos destinos de crescimento mais rápido do mundo. Convidamos a indústria global de viagens a aproveitar as oportunidades incomparáveis que a Arábia Saudita oferece."

Destaques do primeiro dia:

Abertura oficial: "Saudi Land" abriu com uma celebração de alta energia, acolhendo parceiros, líderes de turismo e viagens de todo o mundo.

"Saudi Land" abriu com uma celebração de alta energia, acolhendo parceiros, líderes de turismo e viagens de todo o mundo. Parcerias Estratégicas: Mais de nove Memorandos de Entendimento foram assinados em Saudi Land com as principais marcas globais de viagens e hospitalidade, incluindo sete acordos garantidos pelos principais parceiros de turismo sauditas e dois Memorandos de Entendimento Sta com a Saudia Holidays e o Tui Group.

Experiências interativas: os visitantes exploraram os vários destinos da Arábia Saudita através de exibições imersivas, onde puderam conferir vários pacotes, descobrir o Calendário Unreal, vitrines culturais e entretenimento ao vivo, além de desfrutar de ativações esportivas interativas com Cristiano Ronaldo.

A WTM 2025 proporcionou um estágio vital para a Arábia Saudita e seus parceiros de turismo construírem novos relacionamentos, promoverem colaborações estratégicas e destacarem as oportunidades excepcionais disponíveis em todo o cenário turístico em evolução do país - reforçando sua posição como destino de escolha para viajantes, investidores e parceiros do setor em todo o mundo.

Sobre a Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta): A Autoridade de Turismo da Arábia Saudita (Sta), lançada em junho de 2020, é responsável por comercializar os destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e desenvolver as ofertas do destino por meio de programas, pacotes e suporte empresarial. Seu mandato inclui desenvolver os ativos e destinos exclusivos do país, hospedar e participar de eventos do setor e promover a marca de destino da Arábia Saudita localmente e no exterior. A Sta opera 16 escritórios de representação em todo o mundo, atendendo 38 países. Para saber mais, visite www.VisitSaudi.com.

