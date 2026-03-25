O WATO Members Club: a WATO convida todos os apaixonados por festas de máscaras do mundo

PARIS, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Após dez anos a organizar eventos personalizados espetaculares para bilionários e grandes empresas, o artista de eventos Foulques Jubert, fundador da agência WATO, decidiu lançar um convite aos maiores amantes de festas de máscaras do mundo.

Os fãs dos bailes de máscaras internacionais de Versalhes, Veneza, Viena ou do BM, no Nevada, estão convidados a juntar-se ao WATO Members Club, para participarem, várias vezes por ano, em eventos de nível mundial organizados por um mestre na arte francesa de receber convidados.

A call to the World by WATO

O primeiro capítulo de uma grande série internacional de eventos extraordinários, Le Bal des Morts, terá lugar numa mansão secreta em Paris, no dia 25 de abril de 2026, com o objetivo de reunir os 250 amantes de festas temáticas e dar forma às futuras lendas da história da festa.

Se sentir o convite, junte-se ao clube em:

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A WATO convida-o(a) para o Bal des Morts, a festa com tema fúnebre mais extravagante da sua vida

Dez anos após a sua última celebração pública, a agência de eventos parisiense WATO (We Are The Oracle), conhecida pelos espetaculares eventos internacionais, prepara-se para organizar a mais espetacular de todas as ressurreições: Le Bal des Morts.

Ao anoitecer de sábado, 25 de abril, a Oracle convida os maiores amantes de festas extraordinárias a seguirem o caminho até uma mansão misteriosa, escondida algures em Paris.

Este baile de máscaras único terá como tema "a festa com temática fúnebre mais extravagante da sua vida" e foi criado como uma obra de arte verdadeiramente colaborativa e imersiva para os convidados.

Passada numa decoração que lembra o mais elegante funeral aristocrático do século XIX, a experiência irá combinar teatro imersivo, rituais, surpresas espetaculares, espetáculos de cabaré e uma animada pista de dança.

O ponto alto da experiência serão as fantasias dos convidados, cada uma mais extravagante do que a outra, num universo neogótico elegante. Imagine personagens extraordinárias inspiradas em figuras como a Morticia, o Drácula, o Barão Samedi ou a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas, a dançar uma valsa num salão de baile espetacular.

Para ajudar cada convidado a escolher a sua fantasia, estará disponível um serviço de concierge especializado: compra, aluguer ou criação personalizada.

No espírito dos bailes de máscaras mais emblemáticos de Versalhes, Veneza ou Viena, concebido para os amantes da estética, para quem a celebração e as fantasias são uma verdadeira arte de viver.

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