Le Bal des Morts - Le plus fantasque des Enterrements (25.04.2026)

« Le Bal des Morts » de WATO : l'événement immersif à ne pas manquer à Paris

DP & visuels

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PARIS, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dix ans après sa dernière fête publique, l'agence événementielle parisienne WATO (We Are The Oracle), spécialiste des aventures festives internationales, s'apprête à orchestrer la plus spectaculaire des résurrections : Le Bal des Morts.

Au crépuscule du samedi 25 avril, l'Oracle appelle les plus grands amateurs de fêtes d'exception à le suivre sur le chemin d'un mystérieux manoir en plein Paris.

A call to the World by WATO

Ce bal costumé unique au monde aura pour fil rouge « le plus fantasque des enterrements de votre vie » et a été imaginé comme une véritable œuvre d'art collaborative et immersive pour ses invités.

Dans un décor évoquant la plus élégante des veillées mortuaires du XIXème siècle, l'expérience mêlera théâtre immersif, rituels et surprises spectaculaires, performances de cabaret et dancefloor enflammé.

Pierre angulaire de l'œuvre, les costumes des invités seront tous plus extravagants les uns que les autres dans un univers néo-gothique chic. Imaginez des personnages extraordinaires inspirés de Morticia Addams, d'Edward aux mains d'argent, de Dracula, du Baron Samedi ou encore la reine de cœur d'Alice, valsant dans une salle de bal aux allures de chapelle ardente.

Pour accompagner chaque convive dans le choix de son costume, un service de conciergerie dédié sera mis à disposition des invités (achat, location ou création sur mesure).

À l'image des bals iconiques de Venise, Versailles, Vienne, le Bal des Morts s'adresse à un public d'esthètes pour qui la fête et le costume sont un véritable art de vivre.

Informations pratiques - Le Bal des Morts

Date : Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 3h du matin

Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 3h du matin Lieu : Manoir secret dans Paris (lieu communiqué 24h avant aux invités)

: Manoir secret dans Paris (lieu communiqué 24h avant aux invités) Tarif : Prix à partir de 250€ comprenant entrée, cocktail dînatoire et open bar

: Prix à partir de 250€ comprenant entrée, cocktail dînatoire et open bar Dresscode : Thème enterrement fantasque néo-gothique chic - costume obligatoire

: Thème enterrement fantasque néo-gothique chic - costume obligatoire Inscription : https://www.wato-members.club/ (250 places seulement - sous réserve de validation de la part du WATO members club)

: https://www.wato-members.club/ (250 places seulement - sous réserve de validation de la part du WATO members club) Conciergerie : Service dédié disponible sur demande pour les costumes et plus si affinité

Le WATO members Club

Après 10 ans à organiser des fêtes d'exception privées pour des milliardaires et des grandes entreprises, l'artiste événementiel Foulques Jubert, figure de la nuit parisienne et fondateur de l'agence WATO, a décidé de lancer un appel aux plus grands amateurs de fêtes costumées au monde.

Les adeptes des Burn, et des bals masqués de Versailles, Venise, sont invités à se réunir au sein du WATO Members Club pour pouvoir assister plusieurs fois par an à des événements de classe mondiale, orchestrés par le maître de l'art de recevoir à la française.

Premier opus d'une grande série d'événements extraordinaires à l'international, le Bal des Morts aura lieu dans un manoir secret à Paris le 25 avril 2026 avec pour but de fédérer les 250 premiers adeptes de ce nouveau club et d'écrire les futures légendes de la fête mondiale.

Si vous ressentez cet appel, rejoignez le club sur : https://www.wato-members.club.

A la rencontre du futur prince de la nuit parisienne : Foulques Jubert

Aventurier dans l'âme, passionné de fêtes somptueuses et de costumes hors du commun, découvrez l'artiste événementiel qui se cache derrière la mystérieuse Agence WATO.

Un jour costumé en prince noir à la Conciergerie, puis en maréchal d'empire aux Invalides ou encore en James Bond au Palais Bulle à Cannes, Foulques Jubert aime incarner personnellement ses fêtes à travers ses personnages.

Explorateur du Carnaval de Rio, du Burning Man en passant par la Full Moon en Thaïlande, l'entrepreneur se présente comme un expert des plus belles fêtes au monde.

Animé d'une énergie créatrice, le futur prince de la nuit parisienne entend fédérer une élite de fêtards mondiaux pour partager ses futures visions festives au plus grand nombre.

https://www.instagram.com/foulques_jubert/

À propos de l'Agence WATO

Fondée en 2011, l'agence WATO est née d'une idée simple et radicale : apporter de la créativité et du mystère aux nuits Parisiennes. Tout commence par une série de dîners clandestins organisés dans les recoins les plus secrets de Paris (les Catacombes, un château abandonné des Rothschild, une gare fantôme de la Petite Ceinture) sur invitation uniquement.

Rapidement repérée par CNN, Canal+, Le Monde, Vogue ou encore le New York Times, l'agence quitte la clandestinité pour orchestrer des fêtes grand public rassemblant des milliers d'invités costumés dans des lieux spectaculaires.

À partir de 2016, WATO met son ADN créatif au service des plus grandes marques mondiales - LVMH, L'Oréal, Meta, Amazon, Google, Sony - pour concevoir des dîners d'exception, des fêtes spectaculaires et des voyages immersifs. Aujourd'hui active dans toute l'Europe, de Londres à Venise en passant par Berlin, Madrid, Lisbonne et Saint-Moritz, l'agence réunit une équipe de profils artistiques, stratégiques et techniques unis par une même obsession : créer des expériences inoubliables, là où le cinéma et l'événementiel ne font qu'un.

Ressources additionnelles

Chiffres clés : +250 événements, +10 pays, +70 000 invités, +400 retombées presse

: +250 événements, +10 pays, +70 000 invités, +400 retombées presse Vidéo : Showreel Agence WATO : les fêtes les plus belles de l'agence lien

: Showreel Agence WATO : les fêtes les plus belles de l'agence lien Vidéo : Showreel Agence WATO 2025

: Showreel Agence WATO 2025 Vidéo : Lancement du WATO Members Club : Un appel au monde lien ENG + Lien FR

: Lancement du WATO Members Club : Un appel au monde lien ENG + Lien FR Site web : agence-wato.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2939897/WATO_Le_Bal_des_Morts.jpg

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Relations médias :

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