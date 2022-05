Or Lenchner, CEO da Bright Data, anuncia que a empresa ultrapassou os 100 milhões de USD em receitas anuais

NOVA IORQUE, 2 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O CEO da Bright Data, Or Lenchner, falou num painel organizado por Sophie Shulman como parte do Unicorn Forum da Calcalist and Discount Tech com Amit Bendov, CEO da Gong, Noam Solomon, CEO da Immunai, e Hadar Zeitlin da Hailo. Lenchner observou que a sua empresa, a Bright Data, estava focada em ser rentável desde o início. "Só este ano, conseguimos adquirir três empresas utilizando apenas fundos em caixa, sem necessidade de qualquer financiamento externo", disse Lenchner. "Ultrapassamos os 100 milhões de USD em receita anual há já algum tempo e, para mim, esta é uma posição muito mais saudável para se estar como empresa, pois não estamos ocupados em arrecadar dinheiro e podemos concentrar-nos nos nossos produtos e pessoas".

"Existe uma inflação no uso do termo 'unicorn'", afirmou Amit Bendov, CEO e co-fundador da Gong, a startup de análise de conversação que foi avaliada em 7,25 mil milhões de USD numa ronda de financiamento no início deste ano. "Há cinco anos, a reação em tornar-se num 'unicorn' foi "Uau". Mas agora praticamente qualquer empresa com vendas anuais de 10 milhões de USD já vale mil milhões de USD. No entanto, também existe a coisa séria: empresas que estão a construir efetivamente um negócio que o mercado espera que vá longe e os avalia de acordo com isso."

"Estamos focados em criar valor", adicionou Noam Solomon, CEO e co-fundador da Immunai, a startup de biotecnologia que alcançou um valor de pouco mais de mil milhões de USD na sua mais recente ronda de financiamento. "O nosso objetivo é ser líder de mercado e chegar a uma situação em que estejamos a desenvolver medicamentos que estejam a ajudar a curar as pessoas. Uma empresa precisa ser rentável e há um dilema em relação a quantos investidores deixar entrar e como diluir as ações."

Hadar Zeitlin, CBO e co-fundador do AI chipmaker Hailo, que atingiu uma avaliação de 1,1 mil milhões de USD em junho deste ano, falou sobre o desafio de recrutar funcionários de qualidade, mesmo como um "unicorn". "Uma corporação tem a capacidade de oferecer condições que uma startup tem dificuldades em igualar", disse. "Existem fatores adicionais, como o desafio tecnológico e o crescimento pessoal, que as pessoas têm em consideração, e é claro que a distribuição de opções também é uma ferramenta muito importante para uma startup. Recentemente, permitimos que os funcionários com uma determinada participação vendessem ações em negócios secundários e isso permitiu que alguns dos nossos funcionários possam já ver o seu dinheiro."

