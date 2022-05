Or Lenchner, CEO da Bright Data, anuncia que a empresa ultrapassou USD 100 milhões em receita anual

NOVA YORK, 2 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Or Lenchner, CEO da Bright Data, discursou em um painel organizado por Sophie Shulman como parte do Unicorn Forum da Calcalist and Discount Tech com o CEO da Gong, Amit Bendov, o CEO da Immunai, Noam Solomon, e Hadar Zeitlin, diretora da Hailo. Lenchner observou que sua empresa, a Bright Data, manteve o foco em ser lucrativa desde o primeiro dia. "Somente esse ano, adquirimos três empresas com o dinheiro de nossa conta sem exigir nenhum financiamento externo", disse Lenchner. "Ultrapassamos a marca de USD 100 milhões em receita anual há pouco tempo e, para mim, esta é uma posição muito mais saudável para se estar como empresa, uma vez que não nos preocupamos em arrecadar dinheiro e podemos nos concentrar em nossos produtos e pessoas."

"Há um exagero em relação ao uso do termo unicórnio", afirmou Amit Bendov, CEO e cofundador da Gong, a startup de análise de conversas, avaliada em USD 7,25 bilhões em uma rodada de financiamento no início desse ano. "Há cinco anos, a reação ao se tornar um unicórnio era "Nossa!". Mas agora praticamente qualquer empresa com vendas anuais de USD 10 milhões já vale USD 1 bilhão. No entanto, há também o fato concreto: empresas que estão construindo um negócio real que deverá percorrer um longo caminho no mercado e estão sendo precificadas adequadamente."

"Estamos focados em criar valor", acrescentou Noam Solomon, CEO e cofundador da Immunai, a startup de biotecnologia que alcançou um valor de pouco mais de USD 1 bilhão em sua última rodada de financiamento. "Nosso objetivo é ser líder de mercado e alcançar uma situação em que estaremos desenvolvendo medicamentos para ajudar na cura das pessoas. Um negócio precisa ser lucrativo e existe um dilema sobre quantos investidores atrair e como diluir as ações."

Hadar Zeitlin, diretora de negócios e cofundadora da Hailo, fabricante de chips de IA, que alcançou uma avaliação de USD 1,1 bilhão em junho deste ano, falou sobre o desafio de recrutar funcionários de qualidade, mesmo sendo um unicórnio. "Uma corporação tem a capacidade de oferecer condições que uma empresa iniciante tem dificuldade de igualar", disse Hadar. "Existem fatores adicionais como o desafio tecnológico e o crescimento pessoal que as pessoas levam em consideração e, claro, distribuir opções também é uma ferramenta muito importante para uma startup. Recentemente, autorizamos que funcionários com uma certa posse vendessem ações em negociações secundárias e isso permitiu a alguns deles já receber o dinheiro."

