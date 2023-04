Ora Developers Egypt anuncia uma nova e emocionante parceria entre o ZED FC e o Aston Villa FC

Uma colaboração pioneira e dinâmica criada para remodelar o cenário do futebol no Egito e no Médio Oriente

CAIRO, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Ora Developers Egypt, uma empresa de desenvolvimento imobiliário líder de mercado no Egito, anunciou a sua mais recente parceria entre o ZED FC e o Aston Villa FC para promover o desenvolvimento de jogadores e treinadores no ZED FC através de cursos de alto nível que irão fornecer perspetivas inestimáveis em áreas chave de formação e desenvolvimento. Esta parceria fortalece o ZED FC como a extensão dinâmica do Aston Villa na região do Médio Oriente, apresentando simultaneamente as iniciativas pioneiras da Ora Developers Egypt no espaço de desenvolvimento de plataformas exclusivas de formação de jovens e desporto — em colaboração com um parceiro de negócios de renome mundial.

Através desta parceria, os treinadores do Aston Villa FC irão transmitir a sua experiência em áreas fundamentais, que incluem desenvolvimento de jogadores e treinadores, desempenho e análise, reconhecimento e operações e manutenção de instalações. Ao partilhar filosofias de formação e desenvolvimento de jogadores, o ZED FC irá melhorar ainda mais o desempenho e a psicologia quer no campo como fora dele. Os treinadores do Aston Villa FC irão partilhar os seus conhecimentos e experiência sobre o lado mental do jogo, o que proporcionará aos treinadores e jogadores do ZED FC uma perspetiva nova e melhorada sobre a mentalidade necessária para continuar a crescer e a desenvolver-se ao mais alto nível. Além de partilhar estas filosofias, os treinadores do ZED FC beneficiarão com a aprendizagem de conhecimentos valiosos diretamente dos membros da equipa técnica do Aston Villa durante estes cursos, seja online, no Reino Unido ou no Egito.

Esta parceria faz parte da visão do clube da Premier League de expandir e melhorar as capacidades de caça de talentos. À medida que acumula mais talentos e aumenta a sensibilização para o seu nome no mercado, o ZED FC agora atua como o braço do Aston Villa no desenvolvimento e caça de jovens talentos no Egito e em toda a região do Médio Oriente. Isto representa outro dos vários marcos para a academia de formação do ZED FC, pois continua, através da educação, exposição e avanços tecnológicos, a fornecer o maior mercado de jogadores jovens e talentosos no Médio Oriente e em África.

Após o investimento anterior do Sr. Nassef Sawiris, presidente e coproprietário do Aston Villa, no Vitoria SC, esta tornou-se numa parceria de três vias, com o ZED FC e o Vitoria conhecidos pela sua forte academia de formação nos seus respetivos mercados. Esta troca de novos talentos entre o Vitoria SC e o ZED FC irá agora criar um mercado ainda maior e mais atrativo para os melhores clubes europeus, a começar pelo Aston Villa.

Haitham Mohamed, CEO da Ora Developers Egypt, declarou o seu entusiasmo em relação à parceria: "Estamos entusiasmados por trabalhar com um dos clubes mais antigos do mundo não só para aprender as suas táticas históricas de treino e desenvolvimento no ZED FC, mas também para continuar a desenvolver o nosso relacionamento comercial até ao seu potencial máximo. Este acordo inédito proporcionará aos nossos talentos locais e equipa técnica a máxima exposição ao mundo do futebol europeu, ao mesmo tempo que fornece aos nossos jogadores e treinadores uma plataforma para desenvolver ainda mais as suas capacidades ao mais alto nível com uma variedade de especialistas em treino."

Onsi Sawiris, presidente da ZED Sports Investment, também expressou o seu entusiasmo com o acordo: "A parceria do ZED FC com um clube histórico da estatura do Aston Villa provará ser um ponto de viragem para outros clubes europeus, que desejam alargar as suas academias para o Egito. Esta parceria não só representa um enorme valor para os nossos jogadores, como também fornece aos nossos treinadores a plataforma para levarem as suas competências de formação a novos patamares, o que trará frutos nas gerações vindouras."

Este acordo traz amplas oportunidades para todas as partes envolvidas dentro e fora do campo, desde o conhecimento adquirido que será transmitido pela equipa técnica do Aston Villa FC, que se traduzirá no dia a dia dos jogadores e treinadores, aos sistemas de armazenamento e dados de jogadores que o Aston Villa FC fornecerá ao setor juvenil do ZED FC. Isto reforça o facto de que esta parceria única abre portas para oportunidades que vão além do campo de futebol.

Sobre o Ora Developers Group:

O Ora Developers Group tem um histórico comprovado de criação de belos ambientes que equilibram um pensamento excecional com um design sensível e duradouro em vários mercados, como Londres, Chipre, Granada, Paquistão e Egito. Os empreendimentos do Ora Developers Group são destinos de estilo de vida vivos e inspiradores com um verdadeiro sentido de espírito comunitário que trazem oportunidades para todos e oferecem uma ampla gama de experiências de estilo de vida agradáveis.

O Ora Developers Egypt entrou no mercado egípcio em 2018 para se tornar no primeiro no país a introduzir o estilo de vida "park-side" com a única visão de aproveitar a beleza natural das paisagens extraordinárias do Egito e gerir o processo de desenvolvimento desde a conceção até a realização. Além dos vários projetos de desenvolvimento residencial: ZED El Sheikh Zayed, ZED East, Pyramids Hills, Solana, e SilverSands, que está localizado na costa norte. O Ora Developers Egypt possui investimentos líderes em imóveis comerciais, escritórios, parques, desporto e clubes recreativos, bem como hotelaria.

