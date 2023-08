PEPSI® ANUNCIA UMA GRANDE (B.I.G.) COLABORAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS DO HIP HOP E O LEGADO DO THE NOTORIOUS B.I.G

- A NOVA PARCERIA HONRA UM DOS MAIORES ARTISTAS DO HIP HOP COM CONTEÚDO BIGGIE INOVADOR E LEVANTA O VÉU SOBRE NOVIDADES FUTURAS -

LONDRES, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Este ano, o mundo celebra os 50 Anos do Hip Hop - o género musical e movimento cultural que mudou o mundo. Para celebrar o marco e prestar um tributo ao contínuo impacto cultural do Hip Hop, Pepsi® anuncia uma parceria e uma campanha internacional que honra e engrandece o legado de um dos artistas mais icónicos deste género musical: The Notorious B.I.G.

Pepsi trabalhou de perto com o legado do The Notorious B.I.G. e com familiares para engrandecer o legado de Biggie, ao trazer a uma nova geração de fãs experiências novas incríveis e inovadoras. Pepsi planeia uma campanha imersiva, entusiasmante e diferenciadora que ligará a sua personalidade, estilo e qualidade vocal únicos com os sons de atuais. A campanha dará vida à música do Biggie através de experiências virtuais e físicas disruptivas, de ações de street art em algumas das maiores cidades do mundo, até latas de Pepsi de edição limitada, todas estas atividades pretendem prestar-lhe homenagem e engrandecer a sua imensurável influência na cultura pop.

"Ao celebrar os 50 Anos do Hip Hop e do seu impacto cultural no nosso mundo, estamos entusiasmados por honrar o legado de Christopher e continuar a levar a sua música a uma nova geração de fãs. Apesar da sua arte ser intemporal, temos trabalhado com a Pepsi para celebrar as qualidades artísticas do meu filho e ligar a sua música com os sons e artistas de hoje. Esperamos que os fãs desfrutem dela tanto quanto nós." afirmou a Sra. Voletta Wallace, mãe de Christopher Wallace e Fundadora da organização Christopher Wallace Memorial Foundation.

"Neste ano experimental de música, não se pode falar de hip hop sem se falar do meu pai," afirmou CJ Wallace, filho de Christopher Wallace, e fundador de Frank White, uma marca e estúdio criativo na interceção da cultura negra, criatividade e defesa. "O meu pai é sinónimo de rap e a sua influência é incomparável. Tirando numa das suas músicas secretas mais bem guardadas da caixa e trabalhando diretamente com a Pepsi, a marca, refere, é bastante incrível."

Pepsi é conhecida pela sua ubiquidade na música e no entretenimento, com uma história longa de colaboração com algumas das maiores personalidades na cultura. Como parte da plataforma da marca internacional "Thirsty for More," que celebra o estilo desafiante e as escolhas realizadas na procura pelas paixões e alegrias, Pepsi reconhece pioneiros culturais que desafiam as convenções, e ninguém vestiu tão bem esse espírito icónico desafiador como o The Notorious B.I.G. Pepsi desafiará as convenções ao recuperar e trazer o talento e influência do Biggie à cultura atual de forma ousada.

O Biggie era um grande «B.I.G.» fã da Pepsi, e em 2020, foi descoberto um antigo estilo livre que evidenciou a sua adoração pela bebida. A faixa gravada em 1997, tem a letra, "Nothing can beat the P-E-P-S-I, yes I drink it constantly / Something 'bout the taste feels great, less filling / Tell 'em Biggie said to drink it all, don't test me / Nothing else beats a Pepsi / If it is, let's see/ I'm thirsty." («Nada se compara à Pepsi, sim bebo-a constantemente...» A faixa foi misturada e lançada como parte do tributo da Pepsi ao Biggie quando foi integrado, post-mortum, no Passeio da Fama do Rock and Roll. O estilo livre não só destacou a adoração do Biggie pela Pepsi, como também criou uma ligação autêntica entre a Pepsi e Biggie, permitindo que o seu legado e a marca que ele tanto gostava, se unissem para desenvolver este conteúdo bastante especial, diretamente do cofre, através de uma perspetiva nova e refrescante.

"Estamos sempre atentos à cultura e ouvimos os nossos fãs, e no caminho para este grandioso momento cultural, eles disseram-nos que ouviam Biggie continuamente," afirmou Gustavo Reyna, Diretor Senior Global de Marketing na PepsiCo. "na celebração dos 50 anos do Hip Hop, uma forma de arte que tocou todos os cantos do mundo e evoluiu para ser um dos mais importantes impulsionadores da cultura pop, Pepsi tem a honra de criar uma parceria com a herança do The Notorious B.I.G. para levar este encore único de arte e talento do Biggie a uma nova geração de fãs da música de formas nunca antes vistas."

A partir das suas raízes em Nova Iorque na década de setenta (1970), o movimento Hip Hop provocou o aparecimento de formas de arte como o beatboxing, rapping, DJing, breakdancing e street art, entre muitas. Estas expressões artísticas constituíram a base do género moderno de hip-hop e mais recentemente mudaram a trajetória da música mundial e cultura pop.

O rapper Christopher Wallace, mais conhecido nos palcos por «The Notorious B.I.G», nasceu em Brooklyn, Nova Iorque, inspirou uma nova geração de artistas no Hip Hop e outros. Criado em Brooklyn, NI, Wallace assinou pela Bad Boy Records, de Sean "Puffy" Comb, quando se lançou em 1993. Considerado mundialmente um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos da década de 1990, a música de Biggie ainda parece moderna e atual tal como no passado, e este impacto na música e na cultura global prossegue até hoje.

A parceria é a mais recente manifestação da plataforma internacional «Thirsty For More» e a filosofia da Pepsi e celebra de forma excecional a vida de uma pessoa corajosa que quebrou o molde e seguiu a paixão e diversão de aproveitar o máximo o que a vida lhe traria. Quer seja na música, futebol ou diversão, o desejo da Pepsi é de aproximar cada vez mais as pessoas com os seus artistas, heróis e paixões preferidos de formas novas e imprevistas. Por isso, se pretender ter mais informações, mantenha-se atento porque 2023 vai ser em GRANDE (B.I.G.).

Mantenha-se atento aos canais do Instagram e Facebook mundiais da @PepsiGlobal para ser o primeiro a conhecer as notícias mais recentes desta colaboração entusiasmante.

Junte-se à conversa online seguindo #BiggieOneMoreTime #ThirstyForMore #BIGForever

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

[email protected]

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de mil milhões de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de 86 mil milhões de dólares de receitas líquidas em 2022, impulsionada por uma carteira complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo inclui uma vasta gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icónicas que geram mais de 1 milhões de dólares cada uma em vendas anuais a retalho estimadas.

A PepsiCo é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes ao Vencer com pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro da forma como iremos criar valor e crescimento, operando dentro das fronteiras planetárias e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, consulte www.pepsico.com, e siga no Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre a Fundação do Memorial Christopher Wallace Memorial

A Fundação do Memorial Christopher Wallace foi fundada em 1997 por Ms. Voletta Wallace, a mãe do falecido Christopher Wallace, conhecido como The NOTORIOUS B.I.G. O objetivo desta fundação é ser um interlocutor com a comunidade. Na qualidade de organização sem fins lucrativos, o seu principal objetivo é a educação, através de bolsas de estudo, subsídios, programas de mentoria, tutoria, livros, computadores de programas de enriquecimento. Na opinião dos académicos, B.I.G. é um acrónimo para "Books Instead of Guns" (Livros e não armas).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165939/Biggie_Hero.jpg

SOURCE PepsiCo