PEPSICO® CRIA PARCERIA GLOBAL COM A EA SPORTS FC™ PARA AJUDAR A CONTRIBUIR PARA O FUTURO DOS FÃS DO FUTEBOL

A PARCERIA ESTRATÉGICA INCLUI A COLABORAÇÃO DAS MARCAS LÍDERES NA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, A PEPSI, GATORADE, E A LAY'S COM A EA SPORTS PARA CONTRIBUIR PARA EXPERIÊNCIAS DE ENTRETENIMENTO CENTRADAS NO NOVO JOGO DA EA SPORTS FC.

NOVA IORQUE, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje a PepsiCo® anunciou uma parceria global permanente com a EA SPORTS fazendo de três das suas marcas bandeira, Pepsi, Gatorade e Lay's, as suas novas parceiras do jogo de futebol tão ansiado, o EA SPORTS FC.

PEPSICO® FORGES GLOBAL PARTNERSHIP WITH EA SPORTS FC™ TO HELP DELIVER FAN-FIRST FUTURE OF FOOTBALL

Através desta parceria, que surgiu de uma ambição conjunta para moldar o futuro dos fãs do futebol, a PepsiCo orgulha-se em promover e apoiar a EA Sports FC. O acordo estratégico implica uma colaboração de ambas as partes para realizar experiências de jogo que criem momentos de diversão para os fãs modernos do futebol, e permite à PepsiCo desenvolver aquele que é o seu legado no espaço do entretenimento de futebol, sendo parte da sua estratégia de negócio abrangente para proporcionar experiências e atividades interativas com os fãs que se unem no interesse pelo futebol, música e jogos.

Os embaixadores globais do grupo de talentos de futebol da PepsiCo, como Vini Jr (Brasil e Real Madrid) e Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal), participarão em futuras ativações, incluindo conteúdos de entretenimento, integrações durante os jogos, e em promoções combinadas que garantirão aos fãs acesso a experiências exclusivas e recompensas imperdíveis durante os jogos. A parceria irá disponibilizar uma plataforma para colaborar com as iniciativas PepsiCo existentes incentivando à participação no futebol e na igualdade de género no futebol.

Adam Warner, Diretor das Parcerias e Desportos Mundiais na PepsiCo, comentou: "A EA SPORTS é uma marca icónica no mundo do futebol e revolucionou a interação com os fãs. Com o histórico da PepsiCo e o seu forte envolvimento no futebol e no entretenimento, as nossas marcas estão exclusivamente posicionadas para afastar as fronteiras existentes com os adeptos do futebol. Esta parceria permite-nos chegar aos fãs do futebol e comunidades por todo o mundo, e disponibilizar-lhes experiências que elevam a sua ligação à maravilha que é o jogo."

David Jackson, Vice-Presidente de Marca Brand na EA Sports FC, acrescentou: "Durante anos, as marcas da PepsiCo têm proporcionado momentos memoráveis aos fãs do futebol, e estamos entusiasmados para integrar essa herança nas nossas próprias experiências à medida que avançamos nesta jornada incrível com a EA SPORTS FC. Temos orgulho em ser parceiros da PepsiCo e criar mais experiências imperdíveis que irão sem dúvida cativar os fãs Dos Jogos Mundiais."

Com um bem conhecido portfolio de trabalho com nomes e organismos do desporto e do entretenimento, a PepsiCo possui uma história rica em futebol, tornando-a no parceiro de alimentação e bebidas perfeito para a nova marca EA SPORTS FC. Serão reveladas brevemente mais informações e atividades. Os fãs poderão saber as notícias mais recentes e juntar-se à conversa, seguindo a PepsiCo no Instagram e Twitter.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

[email protected]

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de mil milhões de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de 86 mil milhões de dólares de receitas líquidas em 2022, impulsionada por uma carteira complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo inclui uma vasta gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icónicas que geram mais de 1 milhões de dólares cada uma em vendas anuais a retalho estimadas.

A PepsiCo é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes ao Vencer com pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro da forma como iremos criar valor e crescimento, operando dentro das fronteiras planetárias e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, consulte www.pepsico.com, e siga no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre a Electronic Arts

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) é líder mundial em entretenimento interativo digital. A empresa desenvolve e distribui jogos, conteúdos e serviços online para consolas, dispositivos móveis e computadores pessoais ligados à Internet.

No ano fiscal de 2023, a EA divulgou um rendimento líquido GAAP de aproximadamente 7,4 biliões de dólares. Com sede em Redwood City, na Califórnia, a EA é reconhecida por um portfolio de marcas bastante conhecidas e de elevada qualidade como a EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ e F1®. Para obter mais informações sobre a EA, consulte www.ea.com/news.

A EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Titanfall e Plants vs. Zombies são marcas comerciais da Electronic Arts Inc. John Madden, NFL, FIFA e F1 são da propriedade dos seus respetivos proprietários e usadas com a devida autorização.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2151480/PepsiCo_EA_Club.jpg

SOURCE PepsiCo