بيبسي® تحتفل بالذكرى الخمسين لموسيقى الهيب هوب وتكرم الفنان الراحل نوتوريوس بيج

-العلامة تقيم شراكة جديدة مع عائلة الفنان لتقديم محتوى غير مسبوق له بأسلوبٍ مبتكر ومميز إضافة إلى العديد من العروض والمفاجآت المرتقبة

لندن , 2 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت بيبسي® عن إقامة شراكة مع عائلة المغني الراحل نوتوريوس بيج، أحد أشهر فناني الهيب هوب واسمه الحقيقي كريستوفر والاس، لتكريم إرثه وتعزيز حضور أعماله بين عشاق الموسيقى، بالتزامن مع إطلاق حملة عالمية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 50 لظهور موسيقى الهيب هوب والبصمة الثقافية التي تركتها في جميع أنحاء العالم.

وتتعاون بيبسي مع عائلة الفنان للاحتفاء بإرثه من خلال توفير تجارب جديدة ومبتكرة تتيح لمعجبيه من الجيل الجديد المشاركة في هذا التكريم. وتعتزم العلامة إطلاق حملة مميزة وغامرة تسلط الضوء على الشخصية الفريدة لبيجي وأسلوبه المتناغم في التأليف والغناء، حيث تستعين بالمواهب المعاصرة لأداء عدد من أغانيه. وتقدم الحملة موسيقى الفنان ضمن مجموعة من التجارب الافتراضية والفعلية المبتكرة، مع تكريمه من خلال إصداراتٍ محدودة ومخصصة من عبوات بيبسي وإبداعاتٍ من فن الشارع في العديد من المدن الكبرى على مستوى العالم، للاحتفاء بالأثر الإيجابي الذي تركه بيجي على الثقافة الشعبية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فوليتا والاس، والدة كريستوفر والاس والمؤسسة لمؤسسة كريستوفر والاس التذكارية: "نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ 50 لظهور موسيقى الهيب هوب وأثرها الثقافي الراسخ، ونفخر بهذه المناسبة بتكريم إرث الراحل كريستوفر ومواصلة تعريف عشاق الموسيقى من الجيل الجديد على إبداعاته. ويسرنا أن نتعاون مع بيبسي للاحتفاء بهذه الأعمال الفنية وتقديمها للجمهور بأصوات الفنانين من الجيل الجديد، ونأمل أن يستمتع عشاق الموسيقى بهذه الإبداعات".

ومن جانبه، قال سي جي والاس، ابن كريستوفر والاس ومؤسس فرانك وايت، العلامة العصرية والاستديو الذي يجمع بين الإبداع والتشجيع في إطار ثقافة الأفراد من أصول أفريقية: "يشكّل والدي جزءاً محورياً من موسيقى الهيب هوب التي نحتفل اليوم بعامها الخمسين، نظراً لتأثيره الموسيقي والثقافي الواسع، والنقلة النوعية التي أحدثها في موسيقى الراب. ويسعدنا اليوم أن نتعاون مع بيبسي، العلامة التي أحبها والدي للغاية، للكشف عن أحد أعماله غير المطروحة حتى الآن، وتقديمها للجمهور بأسلوبٍ مميز يحتفي بذكراه".

وتتميز بيبسي بحضورها الواسع في مجال الموسيقى والترفيه، حيث تمتلك سجلاً حافلاً بعلاقات التعاون مع أشهر الشخصيات المؤثرة ثقافياً. ويأتي سعي بيبسي لتكريم نوتوريوس بيج انسجاماً مع حملتها العالمية بعنوان خليك متعطش، التي تحتفي بالأفراد المميزين والشغوفين الراغبين بإحداث تغييرات والخروج عن المألوف في مجتمعاتهم، وهو الاتجاه الذي جسدّه الفنان بامتياز خلال حياته. وبدورها، تطمح بيبسي اليوم للخروج عن المألوف من خلال إعادة تقديم الأعمال الموهوبة لبيجي بأسلوبٍ جديدٍ وجريء يناسب المشهد الثقافي المعاصر.

واشتُهر بيجي بعشقه لمشروبات بيبسي، لا سيما بعد أن ظهر عام 2020 تسجيلٌ قديم من الغناء الحر للفنان يعود لعام 1997 يؤكد ذلك، حيث يقول فيه بيجي: "أعشق مشروب بيبسي، وأشربه طوال الوقت طبعاً/ فلا مشروب أشهى من بيبسي بمذاقه المميز / أخبروا الجميع أن بيجي يحب مشروبات بيبسي ويشربها دائماً / لا مشروب آخر يضاهي طعم بيبسي الفريد". وحرصت العلامة على إعادة إنتاج هذه الأغنية وطرحها لتكريم بيجي، تزامناً مع إدراج اسمه في قاعة مشاهير الروك أند رول بعد وفاته. وجاءت الأغنية تأكيداً على وجود علاقةٍ فعلية خالية من الترويج بين بيبسي وبيجي، مما مهد الطريق لتعاون العلامة مع عائلته من أجل الارتقاء بهذا المحتوى الفني وتقديمه للجمهور بصورةٍ جديدة كلياً.

ومن جهته، قال جوستافو رينا، المدير الأول لقسم التسويق العالمي في بيبسي: "نحرص دائماً على متابعة أحدث اتجاهات الثقافة ومواكبة اهتمامات جمهورنا، ولاحظنا مدى حبهم لأعمال الفنان الراحل نوتوريوس بيج. وتزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لموسيقى الهيب هوب، الشكل الفني الذي ترك بصمةً راسخة في جميع أنحاء العالم حتى أصبح أحد أهم العوامل المؤثرة في الثقافة الشعبية، يسرنا في بيبسي التعاون مع عائلة نوتوريوس بيج لتقديم أعماله الفريدة بصورةٍ غير مسبوقة للجيل الجديد من عشاق الموسيقى.''

وانطلقت حركة الهيب هوب الثقافية للمرة الأولى من مدينة نيويورك في سبعينيات القرن الماضي، فألهمت ظهور العديد من الأشكال الفنية مثل البيت بوكس والراب وفن تنسيق الأغاني ورقص البريك دانس وفن الشارع وغيرها. وساهمت هذه التطورات الفنية في رسم ملامح المشهد المعاصر لموسيقى الهيب هوب، وترك بصمة حاضرة في جوانب الموسيقى والثقافة الشعبية على مستوى العالم.

ونشأ فنان الراب الشهير كريستوفر والاس في بروكلين بمدينة نيويورك، وقدم مجموعةً واسعة من الأغاني الشهيرة بإلهامٍ من فنانيّ الهيب هوب وغيرهم. ووقع الفنان عقداً لتسجيل أغانيه مع علامة تسجيلات باد بوي، التابعة للفنان شون كومز المعروف باسم بافي، بعد إطلاقها عام 1993. ويُعد بيجي أحد أهم الفنانين وأكثرهم تأثيراً خلال الفترة الذهبية للراب في تسعينيات القرن الماضي، وما تزال أعماله الموسيقية تلاقي إعجاب الجمهور وتثري جوانب الثقافة والموسيقى حتى الآن.

وتأتي شراكة بيبسي الأخيرة في إطار هويتها التجارية المميزة وحملتها العالمية خليك متعطش، حيث تحتفي بإرث الفنان نوتوريوس بيج الذي خرج عن حدود المألوف وانطلق لتحقيق شغفه والاستمتاع بالحياة. وتواصل الشركة سعيها للجمع بين جمهورها من عشاق الموسيقى وكرة القدم والفعاليات الترفيهية وغيرها مع شخصياتهم المفضلة بطرقٍ مبتكرة وغير مسبوقة، وتستعد خلال عام 2023 لتوفير تجارب مميزة ترضي بها أذواق محبي موسيقى الهيب هوب والفنان نوتوريوس بيج تحديداً.

ويمكن للعملاء متابعة صفحات بيبسي @pepsiglobal على فيسبوك وإنستاجرام للاطلاع على أحدث أخبار الشراكة المميزة للعلامة.

وتدعو بيبسي جمهورها للمشاركة في الحملة على الإنترنت عبر #BiggieOneMoreTime #ThirstyForMore #BIGForever

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

[email protected]

لمحة حول بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو خدماتها المتنوعة ضمن أكثر من 200 دولة، وبمعدل يزيد عن مليار منتج يومياً على امتداد الدول والمناطق حول العالم. ونجحت بيبسيكو خلال عام 2022 في تحقيق إيرادات صافية تزيد على 86 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال تقديم محفظة متكاملة من المشروبات والأطعمة الخفيفة تحت علامات تجارية مختلفة، مثل ليز ودوريتوس وشيتوس وجايتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر وصودا ستريم. وتتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات تحت اسم أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، والتي يقدّر أنها تعود بأكثر من مليار دولار في تجارة التجزئة سنوياً.

وتعمل الشركة بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على تنفيذ مبادرة بيبسيكو الإيجابية، الرامية إلى تحقيق التحول الاستراتيجي الشامل الذي يركز على الاستدامة ورأس المال البشري في وضع القيم وخطط التوسع، وإحداث تغيير إيجابي على مستوى الأفراد والكوكب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pepsico.com ومتابعة حسابات العلامة على تويتر وإنستاجرام وفيسبوك ولينكد إن @PepsiCo.

لمحة حول مؤسسة كريستوفر والاس التذكارية

تأسست مؤسسة كريستوفر والاس التذكارية غير الربحية عام 1997 على يد فوليتا والاس، والدة الفنان الراحل كريستوفر والاس المعروف باسم "نوتوريوس بيج"، وتهدف إلى توفير الفرص والإمكانات لرد الجميل إلى المجتمع. وتركز المؤسسة بشكل رئيسي على الارتقاء بالتعليم من خلال توفير المنح والإعانات الدراسية وبرامج التوجيه والتدريس، وغيرها من الكتب والحواسيب والبرامج التعليمية. كما ينسجم عمل المؤسسة مع اسم الفنان بيج، الذي يشير اختصاراً في الوسط التعليمي إلى نبذ العنف واستبدال الأسلحة بالكتب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2165939/Biggie_Hero.jpg

PepsiCo SOURCE