"PIZZA COM PROPÓSITO: A SHAQ-A-RONI ESTÁ A CHEGAR A PORTUGAL

LONDRES, 24 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A Papa Johns lança hoje a sua pizza solidária mais vendida, a Shaq-a-Roni, um acontecimento que assinala o lançamento inaugural de produtos globais para o fabricante de pizza. Desenvolvida em parceria com Shaquille O' Neal, basquetebolista do Hall of Fame e membro do Conselho de Administração e franchisado da Papa Johns, a Shaq-a-Roni, com um tamanho, sabor e valor extra estará em Portugal entre terça-feira, 24 de outubro, e domingo, 31 de dezembro.

Nos últimos três anos, a Papa Johns angariou mais de 9 000 000$ para organizações comunitárias através da venda da pizza Shaq-a-Roni. Dado o seu sucesso generalizado e o compromisso da empresa com o desenvolvimento comunitário, a Papa Johns lança a pizza global no seu quarto ano com a missão de apoiar jovens empresários e os nossos futuros líderes.

"Na Papa Johns, acreditamos que a pizza une as pessoas. Ao longo dos últimos três anos, a Shaq-a-Roni e a nossa parceria com Shaquille O'Neal contribuíram bastante para unir as áreas onde os nossos consumidores trabalham e vivem," diz Jaclyn Ruelle, Diretora de Marca da Papa Johns. "Este ano temos objetivos ainda mais ambiciosos, estreando a Shaq-a-Roni internacionalmente e investindo em comunidades em todo o mundo".

TÃO GRANDE QUE NÃO SE VAI IMPORTAR DE PARTILHAR

Tal como o seu homónimo, esta pizza extra-grande para partilhar é a única pizza que quererá partilhar com os seus amigos e família nesta época festiva. A Shaq-a-Roni é feita com massa Papa Johns fresca, não congelada, de seis ingredientes, que é então coberta com pepperoni extra e queijo extra, antes de ser cozida na perfeição e cortada em oito fatias bem grandes.

PIZZA SOLIDÁRIA

No entanto, as boas notícias não acabam aí. Esta grande pizza vem com um grande coração. Em Portugal, a Papa Johns junta-se à Junior Achievement Worldwide, a nossa parceira oficial sem fins lucrativos que irá supervisionar a distribuição de fundos diretamente angariados no mercado, para ajudar a concretizar esta visão. A Papa Johns fará uma doação equivalente a 1$ por cada pizza Shaq-a-Roni vendida em todos os mercados participantes, doações essas que serão distribuídas para apoiar a Papa Johns na sua missão de promover a capacitação para jovens em todo o mundo.

Leo Martellotto, Diretor de Desenvolvimento da Junior Achievement Worldwide comentou:

"Estamos entusiasmados com esta parceria com a Papa Johns para aumentar o impacto global da JAW em todo o mundo. A nossa parceria alavanca financiamento adicional e oportunidades para as experiências práticas de aprendizagem da JAW, que ajudam os jovens a desenvolver novas competências e a mudar a sua mentalidade. Cada franquia local da Papa Johns está a ajudar ainda mais jovens a aceder a experiências de aprendizagem que os capacitam para desenvolver comunidades pujantes. Pretendemos mudar mais vidas jovens, para que possam fazer mudanças reais nas suas comunidades e no mundo."

A Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) abriu as suas portas em 1984 com um único objetivo: MELHORES INGREDIENTES. UMA PIZZA MELHOR.® A Papa Johns acredita que a utilização de ingredientes de alta qualidade resulta em pizzas de qualidade superior. A sua massa original é feita com apenas seis ingredientes e é fresca, nunca congelada. A Papa Johns complementa as suas pizzas com queijo mozzarella verdadeiro, molho de pizza feito com tomates maduros que vão do campo para a lata no próprio dia e carne sem aditivos. A empresa foi a primeira cadeia nacional de distribuição de pizzas a anunciar a eliminação de sabores artificiais e corantes sintéticos em todo o seu menu. A Papa Johns tem a sua sede em Atlanta (Georgia) e Louisville (Kentucky), e é, com mais de 5700 restaurantes em cerca de 50 países e territórios, a terceira maior empresa de entrega de pizzas do mundo. Para obter mais informações sobre a empresa ou encomendar pizzas online, vá a www,papajohns.com

Sobre o Shaquille O'Neal:

Lenda do basquetebol, empresário de sucesso e membro do Conselho de Administração da Papa Johns, Shaquille O'Neal é um dos jogadores mais importantes da história da NBA. A exuberante personalidade e o poderio físico de Shaq resultaram num fenómeno de adulação global e na criação de um dos mais apaixonados grupos de fãs no mundo do desporto e do entretenimento. Como se todas estas conquistas não bastassem, Shaquille também é cocriador da pizza Shaq-a-Roni: uma pizza grande com 8 fatias ao estilo de Nova Iorque, com muito queijo extra e pepperoni.

Sobre o Junior Achievement Worldwide:

Oferecendo mais de 15 milhões de experiências de estudo por ano em mais de 100 países, a JA Worldwide é uma das poucas organizações com a escala, a experiência e a paixão necessárias para construir um futuro mais brilhante para a próxima geração de inovadores, empresários e líderes. O impacto da formação prática da JA vai muito além de cada aluno. Há mais de 100 anos que a JA opera em todo o mundo - incluindo em campos de refugiados, países devastados pela guerra e pela violência e áreas de extrema pobreza. Ao ajudar os jovens a desenvolverem ferramentas empresariais para encontrarem empregos significativos e criarem empresas sustentáveis, a JA promove a paz e a prosperidade. Através da JA, os jovens adquirem as competências e a mentalidade necessárias para construir comunidades pujantes.

