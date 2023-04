Sands Resorts Macao participa na "Experiência Macau Ilimitada - Promoção de Macau em Lisboa"

O mega evento de promoção turística traz para Portugal as melhores ofertas de hospitalidade de Macau e do Sands Resorts Macau

MACAO, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Sands® Resorts Macao irá participar no evento de promoção turística "Experiência Macau Ilimitada – Promoção de Macau em Lisboa" de 15 a 22 de abril em Lisboa, Portugal.

The Londoner Macao The Venetian Macao The Parisian Macao Sands Resorts Macao is participating in the ‘Experience Macao Unlimited - Macao Promotion in Lisbon’ mega tourism promotional event, highlighting its diverse gourmet, world-class accommodation, duty-free shopping, exciting entertainment and MICE.

Organizado pelo Ministério do Turismo de Macau (MTM), o mega evento irá mostrar os mais recentes desenvolvimentos no turismo, cultura, economia e comércio, entre outras áreas, e representa a primeira promoção presencial de turismo de Macau na Europa após a pandemia. Tem como objetivo destacar novas experiências de viagem de Macau para despertar o interesse português em visitar Macau, em conjunto com o desenvolvimento de mercados internacionais de visitantes para o turismo e o relançamento económico da cidade, e inclui exposições, espetáculos de videomapping e comércio e um seminário de apresentação do turismo.

Durante a promoção "Experiência Macau Ilimitada – Promoção de Macau em Lisboa", os residentes portugueses são convidados a descobrir Macau, um destino único que conjuga o ocidente com o oriente e mistura a cultura e o património chineses e portugueses ao longo de centenas de anos.

O Sands Resorts Macau, composto por três estâncias turísticas integradas interligadas – Venetian® Macau, Parisian Macau e Londoner® Macau – irá destacar as suas diversas opções de gastronomia, alojamento de nível mundial, compras isentas de impostos, entretenimento incrível e MICE (turismo de reuniões, incentivos, conferências e exposições).

O Venetian Macau é a primeira estância turística integrada de Macau e um destino imperdível, com réplicas deslumbrantes dos famosos canais e ícones arquitetónicos da cidade italiana de Veneza. Os visitantes podem entrar numa gôndola e cruzar os canais internos e a lagoa ao ar livre para ver de perto as vibrações únicas da cidade. Ao lado fica o Parisian Macau, uma estância turística integrada inspirada na famosa "Cidade da Luz". Aqui, os visitantes podem admirar as esculturas dramáticas e os pilares de mármore liso da rotunda de 35 metros de altura que lembra as Galerias Lafayette e subir a réplica requintada da Torre Eiffel para ter vistas deslumbrantes sobre a Cotai Strip. O mais recente membro é o Londoner Macau, uma estância turística integrada com o tema britânico inaugurada no início de 2021 que reúne o melhor da capital britânica, desde recreações espetaculares de marcos mundialmente famosos até espaços públicos inspirados exclusivamente em Londres e experiências de férias.

No evento "Experiência Macau Ilimitada – Promoção de Macau em Lisboa", o stand do Sands Resorts Macau inspira-se na arquitetura mais emblemática do estilo português em Macau, incorporando momentos cativantes de viagens primaveris em todas as estâncias turísticas integradas. Durante o evento, estarão também disponíveis incríveis pacotes de hotel para atrair hóspedes portugueses para o Sands Resorts Macau e criar novas experiências de férias numa cidade conhecida pela sua vibrante mistura de culturas.

O Dr. Wilfred Wong, Presidente da Sands China Ltd., afirmou: "Estamos entusiasmados por participar na promoção "Experiência Macau Ilimitada – Promoção de Macau em Lisboa", organizada pela MTM, e por apresentar as diversas ofertas do Sands Resorts Macau aos residentes, turistas e delegados comerciais em Portugal. Através de múltiplas atividades e canais, pretendemos aumentar o perfil de Macau, despertar o interesse do cliente em Macau como um dos principais destinos de viagem e explorar o potencial do mercado português. Isto também reflete os esforços da Sands China Ltd. para apoiar as diversas iniciativas do MTM no sentido de diversificar os mercados de visitantes orientados para o turismo e o relançamento económico, e promover Macau como um centro mundial de turismo e lazer."

Sensacional viagem gastronómica

Macau é uma cidade de fusão transcultural, e o vibrante ambiente culinário é o melhor exemplo dessa criatividade. Enraizada nesta cidade criativa da gastronomia da UNESCO, mais de 150 restaurantes no Sands Resorts Macau contam com uma mistura eclética de cozinha chinesa e internacional e proporcionam aos hóspedes uma aventura gastronómica memorável.

Quem estiver à procura de iguarias chinesas autênticas pode deliciar-se com os sabores sublimes da clássica cozinha Huaiyang no Huaiyang Garden do Londoner Macao, pela mão do famoso chef Zhou Xiaoyan, conhecido como o padrinho da cozinha Huaiyang. No Jiang Nan by Jereme Leung do Venetian Macau, os hóspedes podem deliciar-se com os saborosos pratos de Xangai, Jiangsu e Zhejiang do famoso chef. O restaurante de luxo Pin Yue Xuan de comida cantonesa do Venetian Macau leva os clientes até ao Sul para uma experiência gastronómica imersiva que reinterpreta e redefine a tradição culinária cantonesa com iguarias inovadoras e dim sum feito à mão imaginados pelo chef executivo Darren Cheung.

No Sands Resorts Macau, os hóspedes podem encontrar as mais diversas cozinhas de todo o mundo. Aventuras gastronómicas incrivelmente requintadas estão prontas para deslumbrar os gastrónomos numa miríade de restaurantes, incluindo o contemporâneo restaurante português Chiado do famoso chef Henrique Sá Pessoa, o restaurante temático britânico Churchill's Table, o autêntico bistro francês Brasserie, o vibrante restaurante japonês Hiro by Hiroshi Kagata e muito mais.

Várias ofertas de lazer e entretenimento

O Sands Resorts Macau oferece uma grande variedade de opções de entretenimento para que casais, famílias e amigos possam relaxar e descontrair. No Londoner Macau, a fachada ganha vida a cada hora ao entardecer, irradiando tons cativantes que revestem todo o edifício. O Londoner Light and Sound Spectacular utiliza mais de 10 mil luzes para criar efeitos dinâmicos, acompanhados por algumas das mais famosas músicas temáticas britânicas.

Em breve, os hóspedes também poderão ver a Mudança da Guarda no Crystal Palace, uma exibição impressionante da pompa britânica, e explorar os dinâmicos Marcos de Londres e Momentos de Londres, uma coleção de atrações interativas deslumbrantes em toda a estância turística que recriam símbolos e figuras clássicos britânicos para proporcionar experiências divertidas.

Outro evento a não perder para as publicações nas redes sociais é o teamLab SuperNature Macau, uma experiência permanente de arte interativa na Cotai Expo do Venetian Macau. Este espaço de arte complexo, tridimensional e imersivo permite aos visitantes explorar novas perceções do mundo e a continuidade entre os seres humanos e a natureza.

Além disso, os artistas da Streetmosphere entretêm os hóspedes enquanto percorrem as três estâncias turísticas integradas. Os visitantes podem deliciar-se com os números dos malabaristas, estátuas vivas, mágicos, músicos e muito mais. Também está disponível uma seleção de entretenimento familiar.

Alojamento soberbo

Com cerca de 12 500 quartos e suites de hotel, o Sands Resorts Macau oferece aos hóspedes portugueses uma variedade de opções de alojamento para todas as ocasiões e orçamentos, tornando-o na escolha perfeita para as suas férias. Além dos populares Venetian Macau, Parisian Macau, Conrad Macau, Sands® Macau, Sheraton Grand Macau, St. Regis Macau, Four Seasons Hotel Macau e o Grand Suites at Four Seasons, o Sands Resorts Macau tem o orgulho de apresentar dois hotéis de luxo recém-inaugurados só com suites no Londoner Macau: o Londoner Hotel e o Londoner Court, sendo que ambos obtiveram classificações de cinco estrelas nos Star Awards de 2023 do Forbes Travel Guide no seu primeiro ano de operação.

Para mais informações sobre o Sands Resorts Macao, visite https://en.sandsresortsmacao.com/ ou as contas de Facebook oficiais do Venetian Macau, Parisian Macau, Londoner Macau, Conrad Macau e Sands Macau.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2059218/The_Londoner_Macao.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2059217/The_Venetian_Macao.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2059215/The_Parisian_Macao.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2059216/Sands_Resorts_Macao_in_Experience_Macao_Unlimited_in_Lisbon_Booth_1.jpg

SOURCE Sands Resorts Macao