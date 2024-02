Seegene anuncia colaboração com a Microsoft para alcançar "um mundo livre de doenças"

Parceria estratégica para iniciar um novo capítulo no campo do diagnóstico molecular, com o objetivo de criar "um mundo livre de doenças e futuras pandemias"

Colaboração que aprimorará o sistema automatizado de desenvolvimento de reagentes de diagnóstico da Seegene com a integração de soluções de IA da Microsoft Azure.

Cerimônia de lançamento durante o primeiro semestre de 2024 para apresentar visão conjunta

SEUL, Coreia do Sul, 30 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa líder sul-coreana que oferece uma solução completa para diagnóstico molecular por PCR, anunciou a seleção da Microsoft como parceira tecnológica para o negócio SG OneSystem™ em Londres, Reino Unido, no pasado 23 de janeiro , com o objetivo de criar "um mundo livre de doenças".

Microsoft's General Manager of Global Health and Life Sciences Elena Bonfiglioli, left, and Dr. Jong-yoon Chun, CEO and founder of Seegene, pose for a photo during the OneSystem™ Strategic Collaboration Signing Ceremony between Seegene and Microsoft in London, UK, on January 23.

A Seegene colaborará com a Microsoft para impulsionar o crescimento de seu negócio SG OneSystem™, uma estratégia sem precedentes da Seegene para compartilhar a sua tecnologia exclusiva de PCR quantitativo sindrômico com empresas líderes em todo o mundo, com o objetivo de impulsionar a inovação entre os setores de diagnóstico molecular. A expansão das empresas participantes, com as quais a Seegene pretende formar um consórcio global, capacitará países de todo o mundo com soluções de diagnóstico, permitindo-lhes enfrentar eficazmente futuras pandemias para em conjunto conseguir "um mundo livre de doenças".

Para alcançar este objetivo, a Seegene trabalhará com a equipa da divisão global de saúde da Microsoft para impulsionar o crescimento da SG OneSystem™, promovendo uma visão coletiva, unindo potenciais parceiros e participando conjuntamente do simpósio anual do SG OneSystem™. Entre outros eventos importantes, a Seegene e a Microsoft estão organizando uma cerimônia de lançamento para comunidades científicas e outros parceiros do SG OneSystem™, no primeiro semestre deste ano, para comemorar a visão conjunta.

O Digitalized Development System (SGDDS) da Seegene integrará os serviços do Microsoft Azure, incluindo os serviços Azure OpenAI. Em particular, o Azure OpenAI será usado pela Seegene para a gestão da interação e análise de dados para pesquisadores que lidam com os extensos dados gerados pelo SGDDS. A implementação do Azure Trusted Research Environment (TRE), com alto nível de segurança e conformidade, levará os limites da pesquisa em PCR a um novo patamar, assegurando a privacidade e a conformidade regulatória. A Seegene implementará o Microsoft Fabric, uma plataforma de análise com tecnologia de IA que unificará diversos recursos de dados e análise, oferecendo soluções abrangentes que incluem integração de dados, engenharia de dados, análise de dados em tempo real e ciência de dados. A integração da assistência por IA oferecida pelo Microsoft 365 Copilot pretende elevar a produtividade, promovendo a inovação e a criatividade.

A Seegene e a Microsoft também colaborarão em investigação e inovação na área da saúde, incluindo gestão e análise de dados de PCR de última geração, além de explorar empreendimentos futuros no setor de saúde. A Seegene pretende melhorar o ecossistema de saúde junto à Microsoft, fornecendo diagnósticos precoces e precisos que servem de base para prevenção e tratamentos eficazes.

"A colaboração estratégica com a Microsoft vai ajudar-nos a um modelo de negócio mais estruturado para o SG OneSystem™", disse o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene. "Com este esforço conjunto, esperamos que os efeitos sinérgicos abram caminho para um mundo livre de doenças".

"Apoiamos a visão da Seegene de criar 'um mundo livre de doenças'", afirmou Elena Bonfiglioli, General Manager da Microsoft Global Health and Life Sciences. "Além de trabalhar com a Seegene na sua transformação digital, vamos colaborar na busca de parceiros globais para melhorar o ecossistema de saúde".

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D e fabricação na área das tecnologias de PCR quantitativo sindrômico e recebeu destaque durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes para COVID-19 em mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica das tecnologias de PCR sindrômico exclusivas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo e fornecer informação quantitativa sobre o perfil de infectividade para correlacionar com a gravidade da doença.

SG OneSystem™

O SG OneSystem™ é uma estratégia global para criar "um mundo livre de doenças". O SG OneSystem™ tem como objetivo possibilitar que cientistas e especialistas desenvolvam em seus laboratórios testes de diagnóstico de PCR quantitativo sindrômico, abrangendo doenças em todos os organismos e campos, utilizando o SGDDS por meio da colaboração global.

A Seegene tem o compromisso de compartilhar suas tecnologias exclusivas de PCR quantitativo sindrômico com empresas líderes em todo o mundo para se unirem como parceiros em um consórcio para desenvolver, fabricar e distribuir testes de diagnóstico. O SG OneSystem™ visa reduzir a enorme complexidade que supõe para uma única empresa desenvolver produtos que abrangem todas as doenças, incluindo não apenas o desenvolvimento de produto, mas também questões regulatórias, fabricação, marketing e vendas. O sucesso do SG OneSystem™ oferecerá uma medida preventiva compreensível que contribui para um futuro sustentável para todo o ecossistema biológico.

Como parte do projeto SG OneSystem™, a Seegene lançou o primeiro "Programa de Inovação Aberta" em setembro de 2023, em parceria com a Springer Nature, com o objetivo de capacitar especialistas, cientistas e médicos para desenvolver ensaios de PCR quantitativo sindrômico em todos os campos de aplicação.

