Seegene annonce une collaboration avec Microsoft pour créer « un monde débarrassé de toute maladie »

SÉOUL, Corée du Sud, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- En Janvier 2023 à Londres, Seegene Inc. (KQ096530), société sud-coréenne de premier plan proposant une solution complète de diagnostic moléculaire par PCR, a annoncé avoir choisi Microsoft comme partenaire technologique pour les activités SG OneSystemTM afin de créer « un monde débarrassé de toute maladie ».

Elena Bonfiglioli, Directrice Générale de la division Global Health et Life Sciences chez Microsoft (gauche) et Dr. Jong-Yoon Chun, Président Directeur Général et fondateur de Seegene (droite) posant pour une photo lors de la cérémonie de signature de la collaboration stratégique OneSystemTM entre Seegene et Microsoft à Londres, Royaume-Uni, Janvier 2023 (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Seegene collaborera avec Microsoft afin pour stimuler la croissance des activités SG OneSystemTM. Mise en œuvre par Seegene, cette stratégie inédite de partage de ses technologies uniques de PCR quantitative syndromique avec des entreprises mondiales de premier plan, vise à promouvoir l'innovation intersectorielle dans l'industrie des diagnostics moléculaires. Grace à un réseau croissant de sociétés partenaires, avec lesquelles Seegene envisage de créer un consortium mondial, les pays du monde entier auront accès aux outils optimaux pour gérer les futures pandémies et ensemble, tendre vers un « monde débarrassé de toute maladie ».

Pour atteindre cet objectif, Seegene collaborera avec la division Global Healthcare de Microsoft afin de favoriser le développement de SG OneSystemTM en défendant une vision collective, en créant des liens avec des partenaires potentiels et en participant conjointement au symposium annuel SG OneSystemTM. D'autres événements majeurs permettant de mettre en relation des partenaires actuels et potentiels, telle qu'une cérémonie de déclaration à l'intention des communautés scientifiques et d'autres partenaires liés aux activités SG OneSystemTM, se tiendra au cours du premier semestre de cette année, afin de célébrer cette vision commune.

Le système de développement numérisé de Seegene (SGDDS) intégrera les services Microsoft Azure, dont Azure OpenAI pour gérer le réseau d'interactions et d'analyse des données pour les chercheurs qui traitent les données volumineuses générées par le système SGDDS. Le déploiement de l'environnement de recherche hautement sécurisé Azure Trusted Research Environment (TRE) permettra de repousser les limites de la recherche PCR, en assurant, la protection de la vie privée et le respect des réglementations. Les data produites par Seegene seront centralisées dans Microsoft Fabric, une plateforme d'analyse alimentée par l'IA. Elle offrira une nouvelle manière d'accéder, de gérer et d'utiliser les données grâce à des outils d'intégration, d'ingénierie, de monitoring et de science de la donnée mais également par des analyses en temps réel et de la veille économique. L'intégration de l'assistance alimentée par l'IA à travers Copilot pour Microsoft 365 permettra d'accélérer la productivité, favoriser l'innovation et développer la créativité.

De plus, Seegene collaborera également avec Microsoft dans la recherche sur l'innovation en matièr de santé, notamment pour la gestion et l'analyse nouvelle génération des données PCR. Ensemble, ils exploreront les nouvelles opportunités dans le secteur de la santé. Seegene a pour objectif d'améliorer l'écosystème des soins de santé, en partenariat avec Microsoft, en fournissant des diagnostics précoces et précis qui constituent la base d'un traitement et d'une prévention efficaces.

« La collaboration stratégique conclue avec Microsoft nous permettra de disposer d'un modèle commercial SG OneSystemTM plus structuré », a déclaré Dr Jong-Yoon Chun, PDG et fondateur de Seegene. « Grâce à nos efforts conjoints, nous prévoyons des effets de synergie qui ouvriront la voie à un monde débarrassé de toute maladie. »

« Nous soutenons la vision de Seegene de créer 'un monde débarrassé de toute maladie' », a déclaré Elena Bonfiglioli, directrice générale de la division Global Healthcare chez Microsoft. Outre le travail conjoint, avec Seegene, sur sa transformation numérique, nous collaborerons pour trouver des partenaires de consortium mondiaux et créer un meilleur écosystème de soins de santé. »

À propos de Seegene

Seegene bénéficie de 23 ans d'expérience en matière de R&D, de fabrication et de commercialisation des technologies de PCR quantitative syndromique, qui ont été mises en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays à travers le monde. La caractéristique principale des technologies PCR syndromiques uniques de Seegene réside dans la capacité à tester simultanément 14 agents infectieux provoquant des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité en corrélation avec la gravité de la maladie.

Activités SG OneSystem TM

SG OneSystemTM est un projet mondial visant à créer « un monde débarrassé de toute maladie ». Il a pour objectif de permettre aux scientifiques et aux experts de mettre au point, localement, des tests de diagnostic par PCR quantitative syndromique couvrant les maladies de tous les organismes et de tous les domaines en utilisant le SGDDS dans le cadre d'une collaboration mondiale.

Seegene s'engage à partager ses technologies uniques de PCR quantitative syndromique avec des entreprises de premier plan dans le monde entier, afin de former un consortium de partenaires pour la conception, la fabrication et la distribution de tests de diagnostic. Le SG OneSystemTM espère alléger le fardeau que représente le développement de produits universels, en le faisant passer d'une seule entreprise à un effort mondial cumulatif, qui comprend non seulement le développement, mais aussi la réglementation, la fabrication, le marketing et les ventes. Le succès du SG OneSystemTM offrira une mesure préventive complète en contribuant à assurer un avenir durable à l'ensemble de l'écosystème biologique.

Dans le cadre de l'activité SG OneSystemTM, Seegene a dévoilé son programme « Open Innovation Program Powered by Seegene » en partenariat avec Springer Nature pour permettre aux experts, aux scientifiques et aux cliniciens de développer des tests PCR quantitative syndromique dans tous les domaines.

