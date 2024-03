Seegene e Springer Nature anunciam os vencedores do Programa de Inovação Aberta"Open Innovation Program"

26 participantes selecionados de um total de 281 inscrições de 47 países para diagnosticar doenças infecciosas e transmitidas por vetores

Os vencedores, representando 12 países da Europa, Américas, Ásia e África, receberão bolsas de investigação de até 600.000 US dólares por projeto

Como parte da iniciativa de intercambio tecnológico da Seegene, o SG OneSystem™ business visa promover a participação da comunidade científica global, estabelecendo as bases para "criar um mundo livre de doenças"

SEUL, Coreia do Sul, 21 de março de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder que oferece soluções de diagnóstico molecular por PCR, e a Springer Nature, empresa líder mundial de serviços para a comunidade cientifica, divulgou a lista final de participantes do projeto de desenvolvimento de reagentes para diagnóstico no dia 15 de março de 2024 (GMT), por meio da plataforma on-line do Programa de Inovação Aberta (https://openinnovation.seegene.com/open-innovation/2023-2024-announcements/ ).

Em setembro de 2023, a Seegene e a Springer Nature abriram inscrições para cientistas e especialistas da comunidade global para conduzir pesquisas para os 15 projetos designados a fim de desenvolver reagentes de ensaio de diagnóstico qPCR sindrômico da Seegene para o Programa de Inovação Aberta.

Durante a fase inicial de seleção, foram apresentadas 281 candidaturas de 47 países diferentes, demonstrando o interesse mundial no programa. Foram realizadas duas rondas de avaliações, que incluíram análise documental e avaliações in situ específicas para cada país. Após um rigoroso processo de avaliação, foram selecionadas um total de 26 candidaturas. O número total de vencedores é de 17, incluindo aqueles que se inscreveram em mais de um projeto.

Os projetos designados e o número final de vencedores são os seguintes:

Infecção do Trato Urinário (ITU): 3 projetos, 9 vencedores

Dermatófitos: 1 projeto, 3 vencedores

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): 1 projeto, 2 vencedores

Triagem de vaginite: 1 projeto, 1 contemplado

Painel Respiratório (infecções respiratórias virais e bacterianas): 2 projetos, 2 vencedores

Tipagem de micobactérias não tuberculosas: 1 projeto, 2 vencedores

Doenças transmitidas por carrapatos: 1 projeto, 1 contemplado

Vírus da Febre Tropical (vírus da febre tropical transmitidos por mosquitos): 1 projeto, 2 vencedores

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA): 1 projeto, 3 vencedores

Organismos Multirresistentes a Medicamentos: 1 projeto, 1 contemplado

O Programa de Inovação Aberta teve vencedores de um total de 12 países com a seguinte distribuição: Bélgica (3), Países Baixos (1), Alemanha (2), Itália (3), Portugal (1), Canadá (3), Estados Unidos (3), México (2), Argentina (1), Emirados Árabes Unidos ( 3), Coreia do Sul (3) e Quênia (1). (Os números entre parênteses indicam a quantidade de projetos selecionados)

Os vencedores receberão bolsas de investigação de até 600.000 US dolares por projeto. Além disso, a Seegene fornecerá reagentes qPCR sindrômicos, reagentes de extração, sistema de desenvolvimento (SGDDS), instrumento de teste (AIOS) e software relacionado gratuitamente durante todo o período de colaboração.

O desenvolvimento de produtos que reúnam o conhecimento e a experiência de cientistas de todo o mundo é essencial para alcançar a visão global: "um mundo livre de doenças". O primeiro Programa de Inovação Aberta marca o passo inicial nesse iniciativa.

"Atraindo numerosos candidatos excepcionais de diversas origens, as avaliações apresentam uma oportunidade inestimável para cultivar uma rede global robusta de colaborações em ensaios clínicos", disse o Dr. Jik Young Park, líder de automação de desenvolvimento da Seegene. Dr. Park atuou como membro do painel responsável pela análise das inscrições enviadas.

O Programa de Inovação Aberta é parte integrante da iniciativa mais ampla de compartilhamento de tecnologia da Seegene, o SG OneSystem™ business, que estreou em 2023 e se alinha à visão da empresa de alcançar um "mundo livre de doenças".

O SG OneSystem™ business envolve a disseminação da ampla experiência e conhecimentos da Seegene acumulados ao longo de 20 anos. A iniciativa inclui a colaboração com instituições representativas de cada país, para desenvolver eficazmente produtos de diagnóstico adaptados às necessidades do mercado local.

Na busca dessa visão, a Seegene reforçou ainda mais seu SG OneSystem™ business por meio da colaboração estratégica com a Microsoft em janeiro de 2024, representando um marco significativo no seu compromisso com o avanço de soluções globais de saúde. O Sistema de Desenvolvimento Digitalizado (SGDDS) da Seegene, que permite que investigadores menos experientes desenvolvam ensaios, integrará os serviços do Microsoft Azure, incluindo o Azure OpenAI Service.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D e fabricação na área das tecnologias de PCR quantitativo sindrômico e recebeu destaque durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes para COVID-19 em mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica das tecnologias de PCR sindrômico exclusivas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo e fornecer informação quantitativa sobre o perfil de infectividade para correlacionar com a gravidade da doença.

