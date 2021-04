Sommet Education dobra a sua presença global com a aquisição do Grupo Invictus Education, um operador privado líder em educação e formação na África do Sul

A Sommet Education continua a consolidar a liderança como grupo destacado em formação em hotelaria. Após a integração da École Ducasse em 2019, a aquisição do Invictus Education Group representa um novo passo para a Sommet Education quem aumentará o portfólio da Sommet em 50 por cento, elevando o número de seus campus em todo o mundo dos atuais nove para dezassete e de 6.000 para 9.000 alunos. A estratégia da Sommet Education é aproveitar a sua expansão para apoiar o crescimento por meio de vários tipos de oportunidades, desde aquisições de marcas locais e regionais de educação em hotelaria até investimentos em linhas de negócios adjacentes ou modelos de ativos leves.

No momento da assinatura, o CEO da Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, afirmou: "O Invictus Education Group é uma história de sucesso incrível no cenário educacional africano. Com uma história de 25 anos, um portfólio diversificado de instituições de ensino de hotelaria, um portfólio de programas digitais muito forte, uma equipa altamente experiente e uma gestão robusta, uma forte presença nacional e forte pipeline, a Invictus tem o potencial de levar ainda mais longe todos as nossas ambições na região e fora dela".

Perspectiva de desenvolvimento forte

Juntas, a Sommet Education e a Invictus Education planeiam desenvolver campus adicionais para a International Hotel School e um campus SAE adicional na África do Sul. O primeiro projeto em construção terá sede em Benoni, na África do Sul, e deve ser inaugurado em julho deste ano. A que se seguirá, em 2022, outros campus no mesmo país: Nelspruit, Potchefstroom, Port Elisabeth e Pretória.

Mike Lambert, fundador e CEO da Invictus afirma: "O Grupo Sommet Education é o parceiro internacional de que precisávamos para apoiar a nossa visão e plano de expansão. Esta aliança também significa que seremos capazes de fornecer aos nossos alunos acesso a uma rede mundial de ex-alunos e parceiros da indústria com caminhos de aprendizagem e carreiras diversificadas, com ainda mais oportunidades de aprender e prosperar internacionalmente".

Sobre os planos de expansão, os dois parceiros têm por objetivo alinhar sinergias em quatro grandes áreas:

construção de currículo e experiência do corpo docente para apoiar a expansão da Licenciatura na Invictus, na qual o Glion Institute of Higher Education e a Les Roches construíram a sua reputação.

construíram a sua reputação. maior desenvolvimento do portfólio de programas de Arte Culinária e Pastelaria contando com o know-how da École Ducasse.

Invictus com o seu conhecimento e experiência em formação, desenvolvimento e consultoria de negócios B2B com base no Summit.

ambos os parceiros vão trabalhar em conjunto e partilhar conhecimentos, experiências e visão sobre os programas e plataformas de educação online.

Desenvolvimentos ambiciosos também são direcionados à África, com a inauguração de um primeiro campus no Quênia já programada para 2023.

Programas e Experiência complementares

A Sommet Education é o único grupo de educação com duas das quatro melhores escolas em gestão hoteleira classificadas a nível global, Glion Institute of Higher Education e Les Roches, recentemente eleitas respetivamente em segundo e terceiro lugar no mundo pelos empregadores[1]. Juntamente com a escola de arte culinária e pastelaria, École Ducasse, o Grupo opera nove campus em cinco países (Suíça, França, Espanha, Reino Unido e China), bem como plataformas de aprendizagem online de última geração.

Por outro lado, a Invictus Education é uma rede de educação privada líder na África do Sul. É uma empresa diversificada na área de Educação e Formação Hoteleira que integra as seguintes quatro marcas e uma rede de oito campus, três escritórios regionais e um Gabinete de Apoio no país:

International Hotel School , que oferece programas de Gestão Hoteleira, Gestão de Food & Beverage e Artes Culinárias. A escola também oferece uma plataforma de aprendizagem online para cursos de pequena duração ou graduações como licenciaturas em África e na Austrália.

, que oferece programas de Gestão Hoteleira, Gestão de Food & Beverage e Artes Culinárias. A escola também oferece uma plataforma de aprendizagem online para cursos de pequena duração ou graduações como licenciaturas em África e na Austrália. IHS Gaming dedicada a jogos respondendo às necessidades de formação dos principais Operadores de Casino do país.

dedicada a jogos respondendo às necessidades de formação dos principais Operadores de Casino do país. Summit que reúne especialistas B2B na área de formação, desenvolvimento e consultoria de negócios e auxilia empresas ou instituições a alcançar os seus objetivos estratégicos através de formação digital inovadora, com foco na oferta de soluções personalizadas em hotelaria, jogo, gestão e setores de serviços de alimentação e distribuição.

que reúne especialistas B2B na área de formação, desenvolvimento e consultoria de negócios e auxilia empresas ou instituições a alcançar os seus objetivos estratégicos através de formação digital inovadora, com foco na oferta de soluções personalizadas em hotelaria, jogo, gestão e setores de serviços de alimentação e distribuição. SAE Institute Africa, uma empresa de educação em rápido crescimento dedicada à formação em media de forma criativa e que oferece um amplo portfólio de programas, incluindo licenciatura em produção de filmes, produção de som, animação e jogos.

Sobre a Sommet Education: www.sommet-education.com

Sobre a Invictus: www.invictuseducation.co.za

1. QS World University Rankings® 2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492286/Sommet_Education.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

Contato:

Anouck Weiss

VP Communication Sommet Education Group

[email protected]

Links relacionados

https://www.sommet-education.com



SOURCE Sommet Education