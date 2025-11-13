Sommet Education & Tanmeya Capital: Lançamento de parceria entre a Arábia Saudita e a Suíça para impulsionar o talento nacional e o ecossistema educativo em turismo, hotelaira e artes culinárias

RIADE, Reino da Arábia Saudita, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Excelência o Sr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Ministro do Turismo, foi anunciada na cimeira "TOURISE 2025" em Riade uma parceria histórica entre a Arábia Saudita e a Suíça destinada a promover a inovação, desenvolver o talento nacional e reforçar o capital humano nos domínios do turismo, da hotelaria e das artes culinárias, em consonância com a Visão Saudita 2030.

From Left to right: Mr. Ahmad Al Sakran, Acting Chief Executive Officer, Tanmeya Capital; Karine Hyon-Vintrou, École Ducasse Managing Director; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Philippe Vignon, Glion Managing Director; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund From Left to right: Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Ms. Yasmine Chatila Zwahlen, Ambassador of Switzerland to the Kingdom; Mr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister of Tourism; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund

A parceria reúne a Tanmeya Capital, gestora do Fundo de Turismo e Hotelaria Tanmeya (THTF - um veículo de investimento de 600 milhões na moeda saudita, quase 140 milhões de euros, dedicado ao desenvolvimento de talentos e infraestruturas sauditas no setor da hotelaria) e a Sommet Education, empresa-mãe das prestigiadas instituições Les Roches, École Ducasse, e Glion Institute of Higher Education, ao abrigo de um acordo exclusivo de 25 anos para criar e operar um ecossistema educativo e formativo completo no Reino.

Esta iniciativa tem como objetivo dotar o talento saudita e internacional de competências de nível mundial, respondendo às crescentes necessidades das indústrias do turismo e dos serviços na Arábia Saudita. Além disso, irá gerar oportunidades de emprego de elevada qualidade e sustentáveis, reforçando a posição do Reino como um centro regional de referência na educação em turismo e hotelaria.

Foi assinado um memorando de entendimento (MoU) durante a cimeira entre a Tanmeya Capital e a Empresa Wadi Jeddah, o braço de investimento da Universidade Rei Abdulaziz, que irá explorar a criação de um novo campus em Jeddah.

O Sr. Mohamed Musaiqer, presidente da Tanmeya Capital, afirmou: "O desenvolvimento do capital humano na hotelaria e no turismo é um pilar fundamental da Visão 2030 e do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Humanas. Esta iniciativa demonstra como parcerias nacionais e internacionais com objetivos específicos podem gerar impacto social e económico sustentável."

Por sua vez, Marie-Claude Mathieu, membro do conselho e diretora jurídica do grupo Sommet Education, acrescentou: "O estabelecimento dos nossos campus na Arábia Saudita é um testemunho da visão partilhada com os nossos parceiros: desenvolver talento e moldar o futuro da excelência em hotelaria e serviços."

Esta colaboração assinala um marco na transformação da Arábia Saudita rumo a uma economia baseada no conhecimento e nas competências, integrando os setores público e privado com a experiência internacional para formar os líderes do futuro nas indústrias do turismo e da hotelaria do Reino.

Mais informações: www.sommet-education.com | www.tanmeya.com.sa

