Sommet Education lança Executive Programs de grande impacto para a valorização de carreiras em Les Roches e Glion Institute of Higher Education

Para profissionais ambiciosos e desejosos de aprender com a formação de um grupo international reconhecido pela sua excelência e que que desejam melhorar e acelerar a sua carreira enquanto continuam a sua atividade professional, o Grupo Sommet Education oferece agora três programas: o the Executive Master's in International Hotel Management na Les Roches Marbella em Espanha ; o novo Executive MBA in Global Hospitality Management na Les Roches em Crans-Montana; e também o Executive Master's in in Luxury Management & Guest Experience na Glion.

Pierre Ihmle, Sommet Education Chief Academic Officer, salienta, "As rápidas evoluções na indústria da hospitalidade e a elevada procura de qualificações acentuaram o facto de que os colaboradores em geral, e mesmo os profissionais com um historial estabelecido, precisam de aprender de forma continuada para crescer na sua carreira e a prosperar na vida profissional. Estes três sólidos Executive Programs permitem aos profissionais assegurar um rápido e eficiente retorno do investimento na sua carreira enquanto permanecem nos seus atuais cargos profissionais".

Estes programas de aprendizagem à distância de 9 a 12 meses estão divididos em diferentes módulos, permitindo aos participantes estudar sem interromper a sua carreira e equilibrar a atividade profissional em ritmo acelerado com uma aprendizagem aprofundada.

O modulo de aprendizagem presencial é condensado, intensivo, e visa alargar os horizontes através de visitas de campo aos bastidores de marcas de prestígio e operadores inovadores em destinos de hospitalidade de última geração na Suíça, Londres, Espanha e Dubai. Os principais objetivos destes programas incluem networking e a ligação com peritos e pares do setor.

Os Executive Programs são ministrados pelo corpo docente das duas instituições, por profissionais séniores da indústria e por especialistas selecionados e reconhecidos nos seus campos de atuação. Repletos de conteúdo empresarial e de gestão de alto nível, incluindo finanças, estratégia e sustentabilidade, os programas terminam com um projeto Capstone de negócio em hotelaria que desafia os participantes a encontrar soluções concretas num contexto real.

Os participantes podem também beneficiar de coaching personalizado, liderado por consultores que atuam em empresas de procura ativa por futuros managers e executivos. As sessões irão abordam o projeto pessoal e o branding, permitindo, desta forma, aos participantes dar o próximo passo na sua carreira profissional.

Estes programas vão dotar os participantes de competências, conhecimentos e rede de contatos necessários para competir para as posições mais exigentes no mercado global da hotelaria em rápida evolução.

