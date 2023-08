S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY COMPETITION 2022-2023: O JOVEM CHEF ARTUR GOMES É O VENCEDOR DO S.PELLEGRINO SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD

Representando os países ibéricos, o jovem chef português foi reconhecido pela sua vontade de abraçar a sustentabilidade em todas as fases do seu trabalho.

MILÃO, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Com o aproximar da Grande Final da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-23, que terá lugar em Milão entre 4 e 5 de outubro de 2023, a S.Pellegrino Young Chef Academy tem o prazer de anunciar que o português Artur Gomes venceu o prestigiado S.Pellegrino Social Responsibility Award, atribuído pela Sustainable Restaurant Association.

O prémio, que é um dos três galardões adicionais da competição, é concedido ao chef cujo prato melhor traduza o princípio de que a comida sabe melhor quando resulta de práticas socialmente responsáveis, veiculando uma mensagem de sustentabilidade.

Artur Gomes destacou-se entre os 15 jovens chefs com um foco mais sustentável que ganharam o prémio nas suas respetivas regiões, conquistando assim o título mundial com o seu prato Aipo do "Vale das Lobas".

"Sinto-me honrado por este reconhecimento que é tão importante para mim", disse Artur. "A responsabilidade social deve ser um compromisso coletivo que vai além do nosso restaurante. Com o meu prato, quis mostrar que a sustentabilidade deve começar nas nossas comunidades, nos nossos artesãos e na nossa região. A minha esperança é que através de construções sustentáveis, agricultura regenerativa e gestão de recursos não estejamos apenas a regenerar os solos, mas também as comunidades".

Juliane Caillouette Noble da Sustainable Restaurant Association acrescentou: "Temos o prazer de atribuir o prémio desta edição a Artur Gomes. Apresentando uma imagem da paisagem rural do norte de Portugal, o prato não só defende ingredientes hiper-locais, como também mostra os processos agrícolas regenerativos que estão a ser introduzidos tendo em mente a saúde do solo e o clima. O Artur compreende que a responsabilidade social deve andar de mãos dadas com a responsabilidade financeira e ambiental, para que os restaurantes continuem a atrair os melhores jovens talentos e a proporcionar um ambiente de trabalho inspirador e positivo."

Para estimular o talento de jovens chefs, a S.Pellegrino Young Chef Academy proporcionou recentemente a todos os finalistas regionais a oportunidade de participarem numa série de workshops inspiradores e explorar os tópicos mais relevantes para o setor. Durante a "sustentabilidade de 360°", os jovens chefs que competem pelo S.Pellegrino Social Responsibility Award, moderado por Tom Jenkins, jornalista da Fine Dining Lovers e porta-voz da Academia, tiveram a oportunidade de participarem em discussões profundas com membros estimados da comunidade internacional de chefs, incluindo Kamilla Seidler, Jeffrey Vella, Suzanne Barr, e Daniel Gottschlich, bem como Molly McDonald e Isabel Martin da Sustainable Restaurant Association.

Juntos, exploraram abordagens à sustentabilidade, abrangendo aspetos ambientais e humanos, e discutiram formas eficazes de comunicar esses valores aos seus clientes. Tom Jenkins destacou as mensagens-chave: "Embora a sustentabilidade ambiental seja, naturalmente, um tema do momento, o que mais envolvia os clientes em todas estas áreas foi a questão da sustentabilidade humana e da criação de uma indústria melhor, mais justa e mais segura para todos. Muitos chefs discutiram as mudanças que fizeram nas práticas de trabalho das suas equipas e como ajustaram os seus modelos de negócios, enquanto os nossos jovens chefs enfatizaram a importância do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal para a sua geração. Todos concordam: uma equipa feliz é igual a um restaurante feliz."

Para saber mais sobre a iniciativa, visite: www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com .

