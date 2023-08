LE CONCOURS S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2022-2023 : LE JEUNE CHEF ARTUR GOMES REMPORTE LE PRIX S.PELLEGRINO POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Représentant les pays ibériques, le jeune chef portugais a été reconnu pour sa volonté d'adopter la durabilité à chaque étape de son travail culinaire.

MILAN, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la grande finale très attendue du Concours S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-2023 approche – elle se tiendra à Milan les 4 et 5 octobre 2023 – la S.Pellegrino Young Chef Academy est ravie d'annoncer que le portugais Artur Gomes a remporté le prestigieux prix S.Pellegrino pour la responsabilité sociale décerné par The Sustainable Restaurant Association (l'association des restaurants durables).

Gomes stood out among the 15 sustainability-minded young chefs that won the prize in their respective regions

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : https://www.multivu.com/players/uk/9183151-young-chef-artur-gomes-winner-spellegrino-social-responsibility-award/

Le prix, l'un des trois prix collatéraux du concours, est décerné au chef dont le plat signature interprète le mieux le principe selon lequel la nourriture est meilleure lorsqu'elle est le résultat de pratiques socialement responsables, véhiculant un puissant message de durabilité.

Artur Gomes s'est distingué parmi les 15 jeunes chefs soucieux du développement durable qui ont remporté le prix dans leurs régions respectives, en remportant le titre mondial grâce à son plat signature de céleri « Vale das Lobas ».

« Je suis honoré d'avoir reçu cette reconnaissance qui est si importante pour moi, a déclaré Artur Gomes. La responsabilité sociale devrait être un engagement collectif qui va au-delà de notre restaurant. Avec mon plat, j'ai voulu montrer comment la durabilité doit partir de nos communautés, de nos artisans et de la région. J'espère que grâce à des constructions durables, une agriculture régénératrice et la gestion des ressources, nous ne régénérerons pas seulement ces terres, mais aussi cette communauté. »

Juliane Caillouette Noble de la Sustainable Restaurant Association a ajouté : « Nous sommes fiers d'attribuer le prix de cette édition à Artur Gomes. Offrant une image du paysage rural du nord du Portugal, le plat promeut des ingrédients hyperlocaux, mais il présente également des processus agricoles régénérateurs mis en place en ayant à cœur la santé des sols et le climat. Artur comprend que la responsabilité sociale doit aller de pair avec la responsabilité financière et environnementale si l'on veut que les restaurants continuent d'attirer les meilleurs jeunes talents et d'offrir un milieu de travail inspirant et positif. »

Pour nourrir le talent des jeunes chefs, la S.Pellegrino Young Chef Academy a récemment offert à tous les finalistes régionaux l'occasion de participer à une série d'ateliers inspirants pour explorer les sujets les plus pertinents pour l'industrie. À l'occasion du « 360° sustainability » (durabilité à 360°), de jeunes chefs en compétition pour le prix S.Pellegrino pour la responsabilité sociale, animé par Tom Jenkins, journaliste de Fine Dining Lovers et porte-parole de l'Académie, ont eu la chance de participer à des discussions enrichissantes avec d'éminents membres de la communauté internationale des chefs, parmi lesquels Kamilla Seidler, Jeffrey Vella, Suzanne Barr et Daniel Gottschlich, ainsi que Molly McDonald et Isabel Martin de la Sustainable Restaurant Association.

Ensemble, ils ont exploré des approches de la durabilité englobant à la fois les aspects environnementaux et humains, et ont discuté des moyens efficaces de communiquer ces valeurs aux invités : Tom Jenkins a notamment livré le message clé suivant : « La durabilité environnementale est bien sûr un sujet brûlant, mais ce qui a le plus mobilisé les invités lors de ces ateliers, c'est la question de la durabilité humaine et de la création d'une industrie meilleure, plus juste et plus sûre pour tous. De nombreux grands chefs ont discuté des changements qu'ils ont apportés aux pratiques de travail de leurs équipes et de la façon dont ils ont adapté leurs modèles commerciaux, tandis que nos jeunes chefs ont souligné à quel point l'équilibre travail-vie personnelle est désormais important pour leur génération. Tout le monde est d'accord : une équipe heureuse fait un restaurant heureux. »

Pour en savoir plus sur cette initiative, veuillez consulter : www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com .

À propos de S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomie a le pouvoir de transformer la société, en façonnant un avenir plus inclusif et plus durable. Mais pour cela, il faut du talent. C'est pourquoi S.Pellegrino a créé la S.Pellegrino Young Chef Academy, une plateforme destinée à attirer, mettre en relation et nourrir la prochaine génération de talents culinaires. Un environnement qui leur donnera les moyens d'agir grâce à l'éducation, au mentorat et aux opportunités d'expérience, ainsi qu'au concours mondial de renommée.

L'Académie ouvre ses portes à des membres de plus de 70 pays différents, garantissant que le talent n'est pas limité par la géographie, l'origine ethnique ou le sexe. C'est un lieu où de jeunes chefs passionnés interagissent avec les acteurs les plus influents de la gastronomie mondiale et où, ensemble, ils cultivent une communauté culinaire inspirante.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques commerciales internationales de Sanpellegrino S.p.A., basée à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 150 pays par l'intermédiaire de filiales et de distributeurs sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence et la qualité par leurs origines et symbolisent parfaitement le style italien dans le monde entier : une synthèse de plaisir, de santé et de bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est le leader dans le secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales, de boissons apéritives sans alcool et de boissons.

Sanpellegrino s'est toujours engagée à valoriser ce bien vital pour la planète, et travaille de manière responsable et passionnée pour garantir à cette ressource un avenir sûr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150343/Sanpellegrino_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2005247/SPYCA_Logo.jpg

SOURCE Sanpellegrino Group