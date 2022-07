Trading World Cup: homenagem da IronFX ao Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA

Aqueles que se registarem antecipadamente na competição, entre os dias 20 e 30 de junho de 2022, receberão um desconto de 40% no seu depósito e participarão na competição com um depósito de apenas 300 dólares.

Fases de negociação

A competição começa com a fase de grupos, em que negociadores de cada região competem contra outros investidores da mesma região. Os quatro grupos baseiam-se em quatro regiões: Europa, Ásia, África e Médio Oriente, e América Latina. Durante as fases de qualificação e as finais, todos os negociadores competirão entre si, independentemente da sua região e país de residência.

Calendário da época

1. Grupos

A competição terá início a 1 de julho e, durante esta fase, que durará um mês, os negociadores têm de fazer um depósito mínimo de 500 dólares e começar a negociar.

2. Eliminatórias

Os negociadores que entrarem na segunda fase da competição forex entre o dia 1 de agosto e o dia 31 de agosto terão de fazer um depósito mínimo de 750 dólares.

3. Finais

Nas Finais, que começam a partir de 1 de setembro até ao final do mesmo mês, os investidores têm de fazer um depósito mínimo de 1000 dólares.

Prémios

Grupos

12 vencedores receberão um pacote completo da Experiência do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA com 1 bilhete para um jogo do Campeonato do Mundo de Futebol.

Eliminatórias

10 felizes vencedores receberão um pacote completo da Experiência no Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, com 1 bilhete para um jogo do Campeonato do Mundo de Futebol para cada um.

Finais

5 vencedores receberão pacotes do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA com bilhetes para jogos, mais prémios em dinheiro. O primeiro vencedor receberá 2 pacotes do Campeonato do Mundo de Futebol no valor de 20 000 dólares, incluindo bilhetes para jogos para duas pessoas e um prémio de 15 000 dólares em dinheiro.

A bola está no seu lado do campo!

Para fazer a bola rolar e obter uma grande pontuação para ter a oportunidade de ver as suas estrelas de futebol favoritas em ação, pode abrir uma conta de negociação através da nossa página dedicada, depositar o montante relevante e começar a negociar!

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder mundial premiada de negociação online, com 10 plataformas de negociação inovadoras e mais de 500 instrumentos negociáveis, como forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. A corretora conta com mais de 1,5 milhões de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultrabaixos e uma rápida execução.

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

*Aplicam-se os Termos e Condições.

