Treinador de Renome Mundial Diego Simeone Associa-se à Betinia num Acordo Histórico como Embaixador

STOCKHOLM, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Betinia, a plataforma online de apostas desportivas e casino, anunciou hoje que Diego Simeone foi nomeado embaaxador oficial da marca. A parceria junta a mentalidade vencedora e a identidade futebolística inconfundível de Simeone ao foco da Betinia em oferecer experiências personalizadas e centradas no jogador.

Simeone, conhecido pelos adeptos como "El Cholo", é treinador do Atlético Madrid desde 2011, tendo conquistado oito títulos (incluindo dois títulos de LaLiga) e importantes conquistas europeias, incluindo dois títulos da UEFA Europa League. Enquanto jogador, somou mais de 100 internacionalizações pela Argentina e venceu a Copa América em 1991 e 1993.

Como parte da colaboração, a Betinia vai lançar um jogo de treinador de futebol que dá aos jogadores a oportunidade de seguirem o seu próprio percurso inspirado em Simeone. Os jogadores poderão progredir através de um desafio ao estilo "manager", assente em tomada de decisão, progressão e recompensas, com uma jogabilidade pensada para refletir a disciplina e a estratégia pelas quais Simeone é conhecido.

'Com a experiência criada pela Betinia, os adeptos vão poder envolver-se diretamente no lado tático do jogo e ver como as decisões fazem a diferença", afirma Diego Simeone. "O caminho para atingir os meus objetivos assenta nos valores que priorizo: disciplina, trabalho árduo e consciência tática para estar um passo à frente.'

"Diego Simeone representa tudo o que os fãs de futebol admiram: intensidade, crença e a vontade de conquistar o teu sucesso", afirmou o representante oficial da marca Betinia. "Esse mesmo espírito está no coração da Betinia. Estamos a construir uma experiência em que o progresso é real, a lealdade é reconhecida e os jogadores são recompensados por continuarem em jogo. O mesmo jogo de futebol transporta o teu pensamento futebolístico para uma jornada de treinador competitiva, envolvente e feita à medida da forma como os adeptos seguem o futebol hoje."

A colaboração fará com que Simeone seja destaque nas plataformas digitais da Betinia, em campanhas publicitárias e em atividades promocionais ao longo de 2026 e além, levando a sua personalidade distinta e a sua experiência futebolística a milhões de jogadores da Betinia.

Sobre a Betinia

A Betinia é uma marca de apostas desportivas e jogos construída em torno de uma experiência do jogador orientada para a gamificação. A marca oferece um percurso de fidelização em cinco níveis, inspirado numa carreira desportiva, que leva os jogadores de Principiante a Amador, Profissional, Classe Mundial e, por fim, Lenda.

Sobre Diego Simeone

Diego Simeone é um treinador de futebol profissional argentino e ex-jogador, atualmente treinador do Atlético de Madrid. Conhecido pela sua paixão, intensidade e abordagem tática, Simeone levou o Atlético a grandes troféus nacionais e europeus e chegou a duas finais da UEFA Champions League. Como jogador, somou 108 internacionalizações pela Argentina e venceu dois títulos da Copa América.

