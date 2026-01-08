Treinador de Renome Mundial Diego Simeone Associa-se à Betinia num Acordo Histórico como Embaixador

Notícias fornecidas por

Betinia

08 jan, 2026, 08:00 GMT

Um dos Treinadores Mais Titulados do Futebol Leva a Sua Paixão e Autenticidade para uma Plataforma Líder de Apostas Online

STOCKHOLM, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Betinia, a plataforma online de apostas desportivas e casino, anunciou hoje que Diego Simeone foi nomeado embaaxador oficial da marca. A parceria junta a mentalidade vencedora e a identidade futebolística inconfundível de Simeone ao foco da Betinia em oferecer experiências personalizadas e centradas no jogador.

Continue Reading
Um dos Treinadores Mais Titulados do Futebol Leva a Sua Paixão e Autenticidade para uma Plataforma Líder de Apostas Online (PRNewsfoto/Betinia)
Um dos Treinadores Mais Titulados do Futebol Leva a Sua Paixão e Autenticidade para uma Plataforma Líder de Apostas Online (PRNewsfoto/Betinia)

Simeone, conhecido pelos adeptos como "El Cholo", é treinador do Atlético Madrid desde 2011, tendo conquistado oito títulos (incluindo dois títulos de LaLiga) e importantes conquistas europeias, incluindo dois títulos da UEFA Europa League. Enquanto jogador, somou mais de 100 internacionalizações pela Argentina e venceu a Copa América em 1991 e 1993.

Como parte da colaboração, a Betinia vai lançar um jogo de treinador de futebol que dá aos jogadores a oportunidade de seguirem o seu próprio percurso inspirado em Simeone. Os jogadores poderão progredir através de um desafio ao estilo "manager", assente em tomada de decisão, progressão e recompensas, com uma jogabilidade pensada para refletir a disciplina e a estratégia pelas quais Simeone é conhecido.

'Com a experiência criada pela Betinia, os adeptos vão poder envolver-se diretamente no lado tático do jogo e ver como as decisões fazem a diferença", afirma Diego Simeone. "O caminho para atingir os meus objetivos assenta nos valores que priorizo: disciplina, trabalho árduo e consciência tática para estar um passo à frente.'

"Diego Simeone representa tudo o que os fãs de futebol admiram: intensidade, crença e a vontade de conquistar o teu sucesso", afirmou o representante oficial da marca Betinia. "Esse mesmo espírito está no coração da Betinia. Estamos a construir uma experiência em que o progresso é real, a lealdade é reconhecida e os jogadores são recompensados por continuarem em jogo. O mesmo jogo de futebol transporta o teu pensamento futebolístico para uma jornada de treinador competitiva, envolvente e feita à medida da forma como os adeptos seguem o futebol hoje."

A colaboração fará com que Simeone seja destaque nas plataformas digitais da Betinia, em campanhas publicitárias e em atividades promocionais ao longo de 2026 e além, levando a sua personalidade distinta e a sua experiência futebolística a milhões de jogadores da Betinia.

Sobre a Betinia

A Betinia é uma marca de apostas desportivas e jogos construída em torno de uma experiência do jogador orientada para a gamificação. A marca oferece um percurso de fidelização em cinco níveis, inspirado numa carreira desportiva, que leva os jogadores de Principiante a Amador, Profissional, Classe Mundial e, por fim, Lenda.

Sobre Diego Simeone

Diego Simeone é um treinador de futebol profissional argentino e ex-jogador, atualmente treinador do Atlético de Madrid. Conhecido pela sua paixão, intensidade e abordagem tática, Simeone levou o Atlético a grandes troféus nacionais e europeus e chegou a duas finais da UEFA Champions League. Como jogador, somou 108 internacionalizações pela Argentina e venceu dois títulos da Copa América.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856824/Betinia_PT.jpg

Da mesma fonte

World-Renowned Manager Diego Simeone Partners with Betinia in Landmark Ambassador Deal

World-Renowned Manager Diego Simeone Partners with Betinia in Landmark Ambassador Deal

Betinia, the online sports betting and casino platform, today announced that Diego Simeone has been appointed as the brand's official ambassador. The ...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

General Sports

General Sports

Entertainment

Entertainment

Gambling & Casinos

Gambling & Casinos

Travel

Travel

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes