Världskände tränaren Diego Simeone blir Betinias officiella ambassadör i historiskt samarbete

En av fotbollens mest meriterade tränare tar med sig sin passion och autenticitet till en ledande spelplattform

STOCKHOLM, 8 januari, 2026 /PRNewswire/ -- Betinia, en plattform för sportspel och casino på nätet, meddelade idag att Diego Simeone har utsetts till varumärkets officiella ambassadör. Samarbetet förenar Simeones vinnarmentalitet och enorma fotbollsidentitet med Betinias fokus på att leverera personliga och spelarfokuserade upplevelser.

Simeone, känd bland fansen som "El Cholo", har tränat Atlético Madrid sedan 2011 och vunnit åtta titlar (inklusive två La Liga-titlar) samt stora europeiska utmärkelser, däribland två UEFA Europa League-titlar. Som spelare gjorde han över 100 landskamper för Argentina och vann Copa América 1991 och 1993.

Som en del av samarbetet lanserar Betinia ett Football Manager-spel som ger spelarna chansen att vandra sin egen Simeone-inspirerade väg. Spelarna kan göra framsteg genom en utmaning i tränarstil som bygger på beslutsfattande, framsteg och belöningar, med ett spelupplägg designat för att återspegla den disciplin och strategi som Simeone är känd för.

"Med den upplevelse som Betinia skapat kommer fansen att kunna engagera sig direkt i spelets taktiska sida och se hur beslut gör skillnad", säger Diego Simeone. "Vägen till att nå mina mål baseras på de värderingar jag prioriterar: disciplin, hårt arbete och taktisk medvetenhet för att ligga steget före."

"Diego Simeone representerar allt som fotbollsfans beundrar: intensitet, tro och viljan att förtjäna sin framgång", konstaterar Betinias officiella representant." Samma anda utgör hjärtat i Betinia. Vi bygger en upplevelse där framsteg känns verkliga, lojalitet uppmärksammas och spelare kan bygga sin drömklubb i ett och samma spel. Det här fotbollsspelet förvandlar deras fotbollstänk till en tränarresa som är konkurrenskraftig, engagerande och byggd för hur supportrar följer fotboll idag."

Samarbetet innebär att Simeone kommer att synas på Betinias digitala plattformar, i reklamkampanjer och annan marknadsföring under hela 2026 och framåt. Detta gör att hans distinkta personlighet och fotbollsexpertis kan nå fram till miljontals Betinia-spelare.

Om Betinia

Betinia är ett varumärke inom sportspel och gaming byggt kring en spelupplevelse driven av spelifiering (gamification). Varumärket erbjuder en lojalitetsresa i fem nivåer inspirerad av en sportkarriär. som tar spelarna från "Nybörjare" till "Amatör", "Professionell", "Världsklass" och slutligen "Legend".

Om Diego Simeone

Diego Simeone är en argentinsk professionell fotbollstränare och före detta spelare, som för närvarande tränar Atlético de Madrid. Simeone är känd för sin passion, intensitet och sitt taktiska upplägg. Han har lett Atlético till stora inhemska och europeiska titlar samt nått två UEFA Champions League-finaler. Som spelare gjorde han 108 landskamper för Argentina och vann två Copa América-titlar.

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2857021/Betinia_SV.jpg