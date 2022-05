Última oportunidade: a The Next Iron Trader Competition está a terminar em breve. Prémios no valor total de 550 000 USD*

LIMASSOL, Chipre, 9 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A competição de negociação forex da IronFX, a The Next Iron Trader Competition (TNIT), terminará em breve, no dia 31 de maio de 2022. A competição teve início no dia 1 de março e, desde então, um número crescente de negociadores registou-se e colocou as suas competências à prova.

Negoceie e ganhe

Com um prémio no valor total de 500 000 USD*, esta é uma das competições forex mais empolgantes existentes. 250 000 USD, 150 000 USD e 100 000 USD irão para os 3 melhores negociadores com a maior percentagem de lucro no fecho do mercado no dia 31 de maio de 2022. Além disso, o investidor com o maior volume de negociação no fecho do mercado no dia 31 de maio de 2022 receberá um prémio de bónus extra de 50 000 USD*.

Sorteios mensais e prémios

3 vencedores, 3 prémios por mês:

Iphone 13 da Apple (no valor de 1000 USD ) Tablet Lenovo Tab M10 (no valor de 250 USD ) Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro (no valor de 200 USD )

Como participar na competição:

Abra uma conta de negociação de competição. Deposite um mínimo de 2000 USD durante o período da competição. Comece a negociar.

Um representante da IronFX afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a atenção que a nossa competição recebeu, uma vez que esta é uma excelente oportunidade para os novos investidores explorarem os nossos produtos e serviços existentes e novos, juntarem-se a uma comunidade de negociadores e ganharem excelentes recompensas. Para aqueles que estão apenas a começar connosco, oferecemos uma escola de negociação, com recursos educacionais personalizados para principiantes e negociadores profissionais, webinars e análises especializadas, bem como análises de pesquisa através da Trading Central. Boa negociação para todos. Que os melhores investidores ganhem!"

Sobre a IronFX

A IronFX é a premiada líder global em negociação online, com mais de 300 instrumentos negociáveis em forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e matérias-primas. A corretora conta com mais de 1 milhão de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultra-baixos e uma rápida execução. A corretora expandiu recentemente a sua oferta ao lançar a plataforma de copytrading TradeCopier.

Ligações relacionadas

Site da IronFX: https://www.ironfx.com/

Torne-se no próximo The Next Iron Trader e comece a negociar online: https://www.ironfx.com/en/register

Já está registado? Para mais informações: https://www.ironfx.com/en/client-portal

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

*Aplicam-se Termos e Condições.

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1811836/IronFX_Logo.jpg

SOURCE IronFX