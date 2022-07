Último relatório da S&P Global Rating: Fosun tem flexibilidade financeira e recursos adequados para gerir prazos de dívida

HONG KONG, 5 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Fosun International Limited (código de acções HKEX: 00656, "Fosun International") indicou que a S&P Global Rating publicou um relatório a 23 de junho, em que refere que a Fosun tem recursos adequados para cumprir os seus próximos vencimentos de dívida durante os próximos seis a 12 meses.

De acordo com o relatório anual da Fosun International de 2021, a Fosun International tem uma posição financeira sólida e saudável. No final de 2021, o rácio de dívida total sobre o capital total desceu para 53,8%; o custo médio da dívida era historicamente baixo de 4,6%; liquidez, saldos bancários e depósitos a prazo atingiram RMB96,78 mil milhões. Em termos de gestão de caixa e dívida, a Fosun sempre aderiu ao princípio da gestão proativa das dívidas vencidas e da contínua otimização da estrutura da dívida, e construiu capacidades de financiamento com canais de financiamento diversificados e amplo reconhecimento por parte do mercado. O Grupo e as suas filiais estabeleceram parcerias com mais de 100 bancos chineses e estrangeiros em todo o mundo e assinaram acordos de cooperação estratégica com muitos bancos internacionais e múltiplos bancos chineses. Face à volatilidade do mercado público, a Fosun fez pleno uso dos seus canais de financiamento diversificados para manter uma liquidez estável.

A S&P Global Rating afirmou que o atual sentimento do mercado em relação às empresas emitentes privadas com high-yield (POE), tanto em mercados onshore como offshore, é fraco. A oferta pública de aquisição da Fosun de 22 de junho para recompra de todos os títulos de dívida offshore com vencimento este ano (num total de cerca de 800 milhões de dólares) reflete os seus esforços para aliviar o recente ceticismo do mercado. A S&P Global Rating acredita que a Fosun pode recorrer, entre outros, a dívida garantida, empréstimos bancários, para cumprir os prazos de vencimento. A S&P Global Rating acredita que a Fosun pode gerir bem as maturidades, sendo pouco provável que as relações bancárias da empresa sejam afetadas num futuro próximo. Além disso, a S&P Global Rating acredita que a considerável carteira de ativos da Fosun com presença global, o seu portefólio diversificado de investimentos e a sua capacidade de alcançar um equilíbrio entre investimentos e desinvestimentos, garante a flexibilidade financeira da empresa.

A 8 de Junho de 2022, a S&P Global Rating publicou um relatório, mantendo a perspetiva da Fosun International como "Estável"; tendo atribuído a notação "BB" na classificação de crédito a longo prazo emitida pela Fosun International e na sua dívida sénior garantida sem colateral. Tendo em conta a atual volatilidade do mercado, a S&P Global Rating manteve a classificação de crédito "BB Estável" à Fosun, reafirmando os esforços da empresa na gestão da dívida e na estratégia de crescimento endógeno.

A Fosun tem vindo a cumprir firmemente a sua missão de "criar vidas mais felizes para as famílias em todo o mundo", reforçando a sua presença em quatro segmentos empresariais: Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente. É também uma das poucas empresas na China que opera e investe a nível global e foi capaz de desenvolver capacidades na área da tecnologia e inovação. Face à volátil situação epidémica e às muitas incertezas externas, a Fosun manteve um rácio de alavancagem estável, elevada tolerância ao risco com as suas dívidas multi-moeda e maturidade estável da dívida, mantendo uma posição financeira saudável.

No futuro, a Fosun irá adotar uma política que lhe permita enfrentar os riscos do mercado através de uma carteira de negócios diversificada, uma presença de ativos a nível global, e da estratégia "Operações Industriais + Investimento Industrial". Continuará a seguir sistemas rigorosos de gestão financeira e de capital, a consolidar ainda mais a base de capital da empresa, e a agarrar oportunidades que surjam entre as flutuações e mudanças do mercado global, fazendo assim progressos sólidos mas ousados para o seu crescimento e desenvolvimento.

Sobre a Fosun

Fundada em 1992, a Fosun é um grupo de consumidores global, orientado para a inovação, dedicado a fornecer produtos e serviços de alta qualidade para famílias em todo o mundo nos segmentos da Saúde, Felicidade, Riqueza, e Intelligent Manufacturing.. Em 2007, a Fosun International Limited foi listada no conselho principal da Bolsa de Hong Kong (código da bolsa: 00656.HK). Em 2021, as receitas totais da Fosun International foram de RMB161,3 mil milhões e os activos totais ascenderam a RMB806,4 mil milhões. A Fosun International ocupa a posição nº 589 na lista 2022 da Forbes Global 2000, com uma classificação MSCI ESG de AA.

SOURCE Fosun