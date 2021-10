UNWTO e Sommet Education Revelam o Top 3 dos Talentos do Futuro

Chartok, Searchef e Join F&B foram eleitos hoje no Future of Tourism World Summit in Barcelona os 3 projectos empresariais mais inovadores. Serão dotados de um financiamento total de 100 000 euros para apoiar e aumentar o seu desenvolvimento inicial pela Eurazeo, grupo líder mundial em investimentos, que integra a Sommet Education no seu portfolio de empresas.

A Eurazeo está determinada a transformar o seu poder de financiamento num catalisador para a transição. Uma transição para uma sociedade mais sustentável, mais saudável e mais amiga do ambiente. Uma transição para uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais igualitária.

Para Sophie Flak, Managing Partner da Eurazéo CSR,: "Hoje estamos extremamente felizes por dar apoio financeiro a três novas ideias e pessoas apaixonadas, pois acreditamos que estes projetos se transformarão em empresas inovadoras e de valor social acrescentado para a indústria do Turismo e da Hotelaria".

Luz Alvarado Zaiz, estudante espanhol de mestrado em marketing e gestão de turismo de luxo na Les Roches Marbella e Joan Sanz são os co-fundadores de Chartok, um software de colaboração hoteleira que visa que os colaboradores sejam produtivos enquanto estiverem ligados a partir de qualquer lugar.

Jose Luis Egas do Equador, estudante de MBA em Gestão Global de Hotelaria na Les Roches Crans-Montana imaginou o Searchef: um mercado virtual de experiências gastronómicas reais e digitais com chefs, cozinheiros, sommeliers, baristas, mixólogos... ligando pessoas para criar eventos a qualquer preço, com um serviço de classe mundial.

Roger Obeid do Canadá está a tira um mestrado em Hospitality Entrepreneurship and Innovation no Glion Institute of Higher Education. Com o projeto Join F&B, este jovem irá concentrar-se em fornecer ferramentas fáceis à indústria Hoteleira e F&B, para incluir a minoria invisível como pessoas portadoras de deficiência e particularmente os deficientes auditivos e os indivíduos com deficiência motora, como uma nova força de trabalho de confiança e núcleo desta indústria.

O Secretário-Geral da UNWTO, Zurab Pololikashvili, refere: "Sem hotelaria, não há turismo. E sem educação, não podemos produzir uma nova geração de líderes e profissionais de turismo que recomecem e revitalizem o nosso setor. Felicito os três vencedores do Hospitality Challenge e estou ansioso por ver estes projetos inovadores ganharem escala".

Benoît-Etienne Domenget, CEO da Sommet Education acrescenta: "A educação é a promoção de talentos. Estamos extremamente orgulhosos de permitir que estas mentes criativas desenvolvam mais as suas ideias em negócios que terão impacto e transformarão o futuro da nossa indústria".

