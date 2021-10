L'OMT et Sommet Education révèlent les 3 talents de demain

Chartok, Searchef et Join F&B ont été nommés au Sommet Mondial de l'Avenir du Tourisme à Barcelone parmi les trois projets entrepreneuriaux les plus innovants. Ces projets recevront au total un financement qui s'élèvera à 100 000€ et servira à soutenir et accélérer leur stratégie de développement. Ce soutien financier est réalisé par Eurazeo, groupe d'investissement mondial de premier plan dont Sommet Education est une société du portefeuille.

Eurazeo est déterminé à faire de son pouvoir de financement un catalyseur de transition. Une transition vers une société plus durable, plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Une transition vers une société plus inclusive, plus juste et plus équitable.

Sophie Flak, Managing Partner CSR d'Eurazéo affirme : "Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux d'apporter ce soutien financier à ces trois projets incarnés par des personnalités passionnées, car nous sommes convaincus que ces projets se développeront et deviendront des entreprises innovantes et performantes, apportant une valeur ajoutée sociale à l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie."

Luz Alvarado Zaiz, originaire d'Espagne, étudiante du master en marketing et gestion du tourisme de luxe aux Roches Marbella, et Joan Sanz, sont les cofondateurs de Chartok, un logiciel de gestion hôtelière visant à permettre aux employés d'être productifs tout en étant connectés partout dans le monde.

Jose Luis Egas, d'Équateur, qui prépare un MBA en Global Hospitality Management à Les Roches Crans-Montana, a imaginé Searchef : une place de marché virtuelle d'expériences gastronomiques réelles et numériques avec des chefs, des cuisiniers, des sommeliers, des baristas, des mixologistes... connectant les professionnels afin de créer des événements sur-mesure internationaux.

Roger Obeid, venu du Canada, est étudiant en master en entrepreneuriat et innovation dans l'hôtellerie à Glion Institut de Hautes Etudes. Avec le projet Join F&B, il déploiera des solutions simples pour l'industrie hôtelière, la restauration, et le secteur du service de boisson, afin de promouvoir le recrutement des personnes handicapées, en particulier les malentendants et les personnes souffrant d'un handicap moteur dans ce secteur.

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, souligne : "Sans hospitalité, il n'y a pas de tourisme. Et sans éducation, nous ne pouvons pas produire une nouvelle génération de dirigeants et de professionnels du tourisme qui relanceront et dynamiseront notre secteur. Je félicite les trois lauréats du Hospitality Challenge et j'ai hâte de voir ces projets novateurs prendre de l'ampleur."

Benoît-Etienne Domenget, PDG de Sommet Education, ajoute : "L'éducation consiste à développer les talents. Nous sommes extrêmement fiers de permettre à ces esprits créatifs de pouvoir transformer leurs idées en entreprises qui auront un impact et transformeront l'avenir de notre industrie."

