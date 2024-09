Wondershare PDFelement 11: Pioneiros em soluções de Smart PDF com IA avançada e integração na nuvem

VANCOUVER, BC, 6 set. 2024 /PRNewswire/ --A Wondershare tem o prazer de apresentar o PDFelement 11, a versão mais recente do nosso principal software de edição de PDF. Esta versão marca um salto significativo no nosso compromisso de fornecer soluções de PDF inteligentes, com avanços revolucionários na funcionalidade de IA e colaboração contínua baseada na nuvem entre dispositivos.

Com o PDFelement 11, a Wondershare ultrapassa os limites do que é possível com a gestão de PDFs, integrando poderosas funcionalidades de IA e uma sincronização melhorada de vários dispositivos para oferecer aos utilizadores uma experiência sem paralelo. Esta versão foi concebida para simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a eficiência e satisfazer as exigências em evolução dos atuais ambientes de trabalho digitais.

Principais caraterísticas do PDFelement 11:

Funcionalidades de IA : Compare, analise e extraia informações sem esforço, interagindo com vários PDFs simultaneamente. As ferramentas adicionais de IA fornecem tradução, verificação gramatical e destacam informações importantes.

: Compare, analise e extraia informações sem esforço, interagindo com vários PDFs simultaneamente. As ferramentas adicionais de IA fornecem tradução, verificação gramatical e destacam informações importantes. Funcionalidades profissionais : Melhore a produtividade com os plug-ins do Microsoft Office, a funcionalidade Ler em voz alta, a qualidade melhorada dos documentos digitalizados e a compressão avançada que reduz o tamanho dos ficheiros sem comprometer a integridade.

: Melhore a produtividade com os plug-ins do Microsoft Office, a funcionalidade Ler em voz alta, a qualidade melhorada dos documentos digitalizados e a compressão avançada que reduz o tamanho dos ficheiros sem comprometer a integridade. Integração na nuvem: Experimente a gestão perfeita de PDFs entre dispositivos com sincronização na nuvem, armazenamento automático de ficheiros processados por IA, assinaturas sincronizadas e transferências fáceis de ficheiros através de códigos QR que guardam o progresso da leitura.

Sandra Huang, Senior PR Manager da Wondershare Technology, referiu que "o PDFelement 11 representa um grande avanço nas soluções PDF inteligentes. Com capacidades de IA melhoradas e uma integração perfeita na nuvem, estamos a facilitar mais do que nunca o trabalho eficiente dos utilizadores em todos os dispositivos. O nosso objetivo é fornecer uma ferramenta que suporte totalmente os fluxos de trabalho digitais dinâmicos atuais."

Compatibilidade e preço

O Wondershare PDFelement está disponível para Windows, Mac, Android e iOS, com preços a partir de 29,99 dólares por ano. Para explorar as avaliações e transferências gratuitas, vá a https://pdf.wondershare.com/ . Siga-nos no YouTube , Facebook , Twitter , e Instagram para saber mais sobre o PDFelement.

Sobre a Wondershare

A Wondershare é reconhecida mundialmente como uma empresa de software empenhada em fornecer soluções inovadoras para uso pessoal e profissional. Como líder em produtos de criatividade e produtividade, a Wondershare recebeu prémios de prestígio de organizações, como os The Shorty Awards, G2 e GetApp. Na Wondershare, a missão é capacitar as pessoas para perseguirem as suas paixões e construírem um mundo mais criativo. Com mais de 100 milhões de utilizadores em 150 países, os utilizadores podem ter acesso a várias soluções de software para edição de vídeo, edição de PDF, recuperação de dados, diagramas e gráficos, e muito mais. Em conjunto, a Wondershare esforça-se por fornecer software de alta qualidade e de fácil utilização que permite aos indivíduos e às empresas dar vida às suas ideias criativas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497081/Wondershare_PDFelement_11_Pioneering_Smart_PDF_Solutions_Advanced_AI_Cloud.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg