Wondershare lança o Filmora V15, redefinindo a criação de vídeos com um fluxo de trabalho profundamente integrado à IA

VANCOUVER, BC, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Wondershare, a líder global em produtos e soluções de criatividade e produtividade, anunciou hoje o lançamento do Wondershare Filmora V15, dando um grande passopara democratizar a criação de vídeos com IA. Sob o slogan "Edite como um especialista com a IA do Filmora", a nova versão incorpora IA em todas as etapas de edição, mudando a forma como criadores produzem e aprimoram conteúdo e levando a criação de vídeos a uma nova era de criatividade inteligente.

Projetado como uma plataforma completa de última geração para criar vídeos profissionais, o Filmora V15 é focado na geração de conteúdo inteligente e no gerenciamento do fluxo de trabalho criativo, conectando cada etapa do começo ao fim: da concepção da ideia à criação final. A atualização também traz um pacote de ferramentas avançadas que simplificam edições mais complexas e dão mais controle sobre o processo criativo. Juntas, essas atualizações tornam o fluxo de trabalho mais inteligente, a edição avançada mais eficiente e os recursos profissionais mais intuitivos. Assim, qualquer pessoa pode produzir conteúdo de alta qualidade mais rápido e com mais facilidade na era da IA, tanto quem está começando como quem já tem experiência.

Fluxo de trabalho integrado com IA

O Filmora V15 apresenta um novo patamar de integração com IA, incorporando recursos inteligentes por todo o fluxo criativo. Em vez de funcionarem como ferramentas separadas, os recursos de IA do Filmora são integrados naturalmente ao trabalho de edição, tornando a IA uma extensão natural do processo criativo. Como o primeiro software de criação de vídeo multifuncional a oferecer uma experiência profissional completa, da geração e expansão de conteúdo com IA à edição precisa, o Filmora V15 define um novo padrão para a produção de vídeos de maneira inteligente.

No Filmora V15, a IA integra cada etapa da criação em um fluxo de produção contínuo, da ideia inicial à geração, do ajuste à entrega final. Na linha do tempo de edição, é possível criar novas cenas usando a geração de vídeo com IA, eliminar distrações ou ajustar planos de fundo com o Corte inteligente e ampliar as imagens usando a Expansão com IA. Equipado com recursos como Legendas dinâmicas, Clone de voz e Texto para fala, o Filmora garante um fluxo de trabalho ininterrupto que transforma vídeos de apresentação em conteúdo caprichado e pronto para compartilhar.

Para aprimorar esse fluxo de trabalho integrado, o Filmora V15 apresenta novos recursos de IA e atualizações que permitem maior controle do processo criativo e precisão em todas as etapas da edição:

Extensão com IA : o ferece continuidade aos clipes direto na linha do tempo, sem esforço. Expandindo o vídeo para frente ou para trás, o Filmora preenche as partes que faltam de maneira inteligente, com recursos visuais consistentes e transições suaves, resolvendo problemas como clipes curtos demais ou cortes abruptos.

Corte inteligente : a IA atualizada entende melhor a intenção do pincel para capturar o elemento desejado, enquanto os algoritmos avançados de processamento de bordas e desfoque garantem resultados mais limpos e precisos, exigindo menos retoques.

Removedor de objetos com IA : agora vem com a Caixa mágica para remover marcas d'água, legendas, pessoas e outras distrações em segundos, mantendo a qualidade da imagem intacta.

Aprimorador de vídeo com IA : o aprimoramento de retrato totalmente atualizado preserva a iluminação e a fidelidade da cor, produzindo resultados mais nítidos, naturais e estáveis.

Edição mais inteligente para projetos complexos

Além da IA, o Filmora V15 traz uma série de atualizações que simplificam edições complexas e, ao mesmo tempo, ampliam as possibilidades criativas:

Ferramenta Caneta : desenhe trajetos ou formas livremente, aplique efeitos de traçado e dê movimento aos clipes direto na linha do tempo, sem plug-ins de terceiros.

Gráficos animados : transforme instantaneamente os dados importados em gráficos animados de barras ou linhas, com predefinições personalizáveis e efeitos dinâmicos de narrativa.

Biblioteca de recursos ampliada : traz uma coleção maior de Legendas dinâmicas, Animação de texto, Animação de vídeo e filtros cinematográficos, além de fontes locais e efeitos visuais populares para atender a diversas necessidades criativas.

Eficiência profissional com simplicidade

O Filmora V15 também traz atualizações de fluxo de trabalho de nível profissional voltadas para quem tem experiência na área e equipes de produção, transformando o software em um ecossistema de edição mais abrangente e inteligente:

Edição em linha do tempo dupla : gerencie vários clipes compostos usando guias e alterne facilmente entre as linhas do tempo.

Subprojetos : importe vários arquivos de projeto como clipes compostos para gerenciar vários projetos com mais facilidade e reaproveitar materiais entre um e outro.

Edição de pré-visualização da fonte e da linha do tempo : compare os materiais originais e os projetos em andamento lado a lado para tomar decisões mais rápido.

Vídeo de várias faixas : oferece mais flexibilidade para editar áudio e vídeo em camadas.

Capacitando criadores ao redor do mundo na era da IA

Segundo Christy, vice-presidente da Wondershare, "o conteúdo gerado por IA está redefinindo o cenário da criação de vídeos". "O Filmora vem evoluindo junto dos criadores há 15 anos, sempre reduzindo as barreiras técnicas para contar histórias. Agora, na era da IA, o Filmora está deixando de ser apenas uma ferramenta de edição de vídeo para se tornar um parceiro criativo inteligente, que entende a intenção, automatiza processos complexos e integra perfeitamente a IA em cada etapa da produção. Dessa forma, os criadores trabalham mais rápido, melhor e com mais liberdade criativa do que nunca".

A economia global de criadores continua acelerando, tendo alcançado um valor estimado de 143 bilhões de dólares em 2024 e com previsão de crescer dez vezes até 2034 (Market.us). Com o Filmora V15, a Wondershare disponibiliza uma plataforma preparada para o futuro, que reúne a geração com IA, a edição inteligente e o controle profissional em uma experiência integrada, tornando a produção de vídeo avançada acessível a todos.

Sobre o Filmora:

Lançado em 2015, o Wondershare Filmora foi pensado para quem realmente precisa, com um desempenho mais estável e uma interface de usuário intuitiva. Com isso, ele atraiu uma base global cumulativa de quase 400 milhões de clientes em mais de 150 países e regiões. Com recursos avançados que potencializam a geração e edição de conteúdo, mais de 2,9 milhões de ativos criativos, além de músicas, 3D LUTs, efeitos e modelos predefinidos disponíveis comercialmente, o Filmora se destaca como líder em softwares de edição de vídeo. Sempre trazendo ferramentas inovadoras, ele aprimora a criação de vídeo e torna o processo mais eficiente e acessível para todas as pessoas, de iniciantes a especialistas.

Sobre a Wondershare:

Fundada em 2003, a Wondershare é uma empresa de software reconhecida no mundo todo por desenvolver soluções inovadoras que impulsionam a criatividade e a produtividade. Guiada pela missão de "Criatividade simplificada", a Wondershare oferece uma variedade de ferramentas: Filmora, Virbo e SelfyzAI para edição de vídeo, PDFelement para gestão de documentos e EdrawMax e EdrawMind para diagramação. Com mais de 2 bilhões de clientes ativos cumulativos em todos os produtos e presença em mais de 200 países e regiões, a Wondershare capacita a nova geração de criadores com software intuitivo e recursos criativos modernos, expandindo cada vez mais as possibilidades de criação no mundo inteiro.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pMHEQ0In_z4

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg