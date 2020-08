Yahsat impulsiona recursos de próxima geração da Thuraya com investimentos de mais de US$ 500 milhões

Esse é um grande marco no compromisso de Yahsat de transformar a Thuraya e implementar seu sistema de próxima geração, o que implica a reestruturação completa de suas plataformas espaciais e terrestres, habilitando um novo conjunto de serviços, produtos e soluções em uma área maior de cobertura. Os novos recursos irão impulsionar a liderança em muitas linhas de produtos estratégicos, tais como a marítima, de IoT e de soluções de dados, oferecendo um amplo espectro de recursos de throughput e as velocidades mais altas disponíveis no mercado, ao mesmo tempo que reforçam as forças da Thuraya no mercado de MSS por voz.