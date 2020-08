Yahsat renforce les capacités de prochaine génération de Thuraya grâce à un engagement de plus de 500 millions de dollars US

Il s'agit d'une étape majeure dans l'engagement de Yahsat envers la transformation de Thuraya et le déploiement de son système nouvelle génération, qui implique une révision complète de ses plateformes terrestres et spatiales et permettra d'accéder à un nouvel ensemble de services, produits et solutions, sur une zone de couverture plus étendue. Les nouvelles capacités consolideront sa position de chef de file sur de nombreuses gammes de produits stratégiques, telles que les solutions maritimes, l'IdO et les solutions de données, et permettront d'offrir un large éventail de capacités de débit et les vitesses les plus élevées disponibles sur le marché, tout en renforçant les compétences de Thuraya sur le marché des services MSS voix.

Le système de nouvelle génération de Thuraya offrira un monde d'opportunités aux clients, partenaires de service, fabricants de matériel et intégrateurs, améliorant l'expérience utilisateur sur terre, mer et dans l'air afin de soutenir plusieurs segments de clientèle, y compris les gouvernements, les consommateurs et les entreprises.

En outre, un portefeuille de solutions avancées pour soutenir les utilisateurs gouvernementaux et de la défense permettra de renforcer le leadership de Thuraya sur ce marché, tant dans les ÉAU qu'à l'échelle régionale et mondiale. Simultanément, tous les produits et services existants continueront à être soutenus par les segments espace et sol de Thuraya, permettant la continuité du service pendant et après le programme de transformation.

Ce dernier engagement de Yahsat porte son engagement d'investissement total actuel à plus de 500 millions de dollars US, avec de prochains investissements prévus dans les années à venir, y compris l'exercice de son option sur Airbus pour la construction du Thuraya 5-NGS (un satellite additionnel identique au Thuraya 4-NGS), renforçant sa couverture et ses capacités dans la région Asie-Pacifique.

Khaled Al Qubaisi, président du conseil d'administration de Yahsat et PDG de Mubadala dans les domaines de l'aérospatiale, des énergies renouvelables et des TIC, a déclaré : « Notre engagement d'un demi-milliard de dollars US nous permet d'asseoir notre position de leader du marché, pionnier et innovateur. Nous créons actuellement un écosystème satellitaire polyvalent et flexible, adapté à la croissance et à la diversification future, et Thuraya 4-NGS constitue une étape clé dans notre mission actuelle qui vise à fournir des solutions satellitaires avancées mais abordables avec des niveaux de performance, de fiabilité et de sécurité à la pointe de la technologie d'aujourd'hui. »

Ali Al Hashemi, PDG de Thuraya et directeur général de Yahsat Government Solutions (YGS), a ajouté : « Thuraya 4-NGS représente une évolution significative de nos capacités de bande L, ce qui nous permet de proposer une gamme plus vaste de solutions FSS/MSS interopérables pour les clients de Thuraya et d'YGS. Cela jouera un rôle critique dans la fourniture de solutions de défense de qualité supérieure, telles que les communications sur champs de bataille, et pour nos utilisateurs gouvernementaux, tout en nous permettant d'offrir un portefeuille MSS complet à l'ensemble de nos clients et partenaires actuels et futurs afin d'accomplir la prochaine phase d'innovation et de croissance. »

Jean-Marc Nasr, responsable d'Airbus Space Systems, a déclaré : « Tirant profit de la relation qui nous lie à Yahsat depuis plus de 10 ans, notre sélection témoigne de l'excellence en matière d'innovation et d'ingénierie des satellites géostationnaires d'Airbus. Tout en étant électrique, le Thuraya 4-NGS bénéficiera également de notre toute dernière technologie de charge utile à processeur, lui permettant de bénéficier d'une flexibilité et d'une adaptabilité accrues au cours de sa vie en orbite. Le nouveau projet de Yahsat renforce la position d'Airbus Defence and Space en tant que numéro un mondial du domaine des satellites à propulsion électrique. »

Basé sur la plateforme ultramoderne électrique Airbus Eurostar Neo, le Thuraya 4-NGS intégrera une grande antenne en bande L de 12 mètres et une charge utile avec processeur embarqué offrant une flexibilité de routage avancée pouvant atteindre jusqu'à 3 200 canaux avec une allocation d'énergie dynamique sur un grand nombre de faisceaux étroits. Son fonctionnement est prévu pour 2024.

