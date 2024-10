Zhejiang e Portugal iniciam colaboração estratégica de media em Lisboa

LISBOA, Portugal, 15 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 11 de outubro de 2024, funcionários da Província de Zhejiang e de Portugal reuniram-se na sede da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) para assinar um acordo de cooperação, marcando um passo significativo no intercâmbio cultural entre as duas regiões. A cerimónia prepara o terreno para um programa colaborativo em iniciativas cinematográficas, televisivas e culturais.

Entre os participantes estavam Zhao Cheng, Membro do Comité Permanente do Comité do Partido Provincial de Zhejiang e Ministro da Publicidade, Chen Guangsheng, Secretário do Grupo de Liderança do Partido e Diretor do Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Zhejiang, Nicolau Santos, Diretor da RTP, e Hugo Figueiredo, Membro do Conselho da RTP.

O Centro Internacional de Comunicação de Zhejiang e a RTP celebraram um acordo de cooperação relativo à distribuição da série televisiva "Just in Time", produzida em Zhejiang, em Portugal. Na presença dos convidados presentes, representantes do Centro Internacional de Comunicação de Zhejiang e da RTP assinaram um memorando de cooperação.

Esta iniciativa não visa apenas aumentar a apreciação mútua de produções cinematográficas e televisivas de destaque de ambos os locais, mas também busca fortalecer os laços da indústria e ampliar o alcance internacional das "histórias chinesas" de Zhejiang, ressoando com o público europeu e além.